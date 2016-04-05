Додано: Суб 10 лют, 2024 20:51

Успіх написав: fox767676 написав: Вякнітє мені тут щось. …., я панькатися не буду Вякнітє мені тут щось. …., я панькатися не буду

Легко!

Коли прийдете мене підмінити?



Якщо "ніколи", то вкажіть конкретну причину "чому"? Легко!Коли прийдете мене підмінити?Якщо "ніколи", то вкажіть конкретну причину "чому"?

Кому ти лайки ставив, багаті бігунці-лейтенанти запасу, які годували тебе лібертиріанськими казками а самі чухнули до ЄС і звідти топають ножкой і вимагають Крима, хай і ідутьАле вони вже цієї гілки сторонятьсяА я бідний, злой напівкомунякаАле якщо б таких совісливих та продуктивних неудачників було б хоча б пару міліонів то ті пресловуті пакети допомоги від ЄС США не мали б такої критичної ролі, самі б все купили.Викачую доляри з "смоюзників", замість дипломатів-холявщиків))В мене навпаки мета взяти своє, недоотримане, та мобілізувати тих хто брав більш ніж віддавав.Кого тут в гілці мобілізовувати ? Всі вікові. Ну може Бєшку, синів Будивельника на побудову бетоних бліндажів хоча б на північному кордоні. С Зеброй я б пішов ПМР громити, але не дають, кажуть провокація-ескалація. А до той довгограючої тягомотини на сході я точно непридатний. Хотабу не дають ф35. Старого зайку Вітальку нерухомість податками обкласти, чи біженців підселити. Інші ще більш старі, тільки якщо їх діточок 25+ пошкребти.Я співчуваю всім хто служить, хто загинув, перераховую багато коштів во всі фонди підрозділів, виробників дронів, і навіть на прямі рахунки в держказначейство. сам живу скромно. Якщо що, при поганому розвитку подій, згоден на підрив всіх АЕС, ніякого шантажу, без попереджень, просто підірвати, бо нас не підкорити