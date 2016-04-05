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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6733673467356736>
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡Залужному це ЗАБОРОНЯЛИ!🔥Сергій КРИВОНОС: мобілізація, Червінський, Залужний | Рандеву з Яніною


Я навіть знаю форумчанина, якому це відео пердак підпалить ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:23

[...]
Востаннє редагувалось fler в Суб 10 лют, 2024 21:15, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:29

Надія - ще є!))

  Goodman написав:Загадав Сирському аудит , я дав мульйон, а маячать тільки 300к.
Не чекай заміни ....
Надія - мусить бути!

Правда, я 90% Надії покладаю на свій план Б, який на жаль, дуууууже повільно тягнеться/робиться ...
В принципі, як і закон про демобілізацію))
Як так, що вже майже ТРИ МІСЯЦІ не можуть скласти нормальний закон/ЧІТКІ ТЕРМІНИ?!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:32

  Успіх написав:Це минулого літа?
Бо я був рік тому(грудень-січень) під Бахмут, то там і чув(як гатить по орках), і бачив на власні очі різну закордонну техніку!
Наприклад "краби" бачив і якісь цікаві/дивні на вигляд БМП і БТРи!

І там, взагалі, з кожної посадки щось гатило по орках!
(і ми теж)

Да, прошлое лето, спустя некоторое время как ввели 47 бригаду в бои на юге.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:люди відчули себе якимось богами..

ИМХО просто шпана відчула, що участковий старенький, вже не той ковбой, що в 90-і одразу стріляв в голову. А тепер дозволив одному мажору тут віджати, там віджати... От тепер всі повилазили і починають пресувати своїх сусідів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:44

Я тут чудово тиждень попарився в лазні. Розміркував, переоцінив, зробив висновки.

Тому всім доброзичливим форумчанам величезне дякую за спілкування, цікавий обмін думками; та щире побажання успіхів, міцного здоров'я, вдачі.
Хай щастить!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:47

  detroytred написав:Я тут чудово тиждень попарився в лазні. Розміркував, переоцінив, зробив висновки.

Тому всім доброзичливим форумчанам величезне дякую за спілкування, цікавий обмін думками; та щире побажання успіхів, міцного здоров'я, вдачі.
Хай щастить!

Так дед Детроит заканчивайте с обидами. Нам нужно ваше мнение. Форум не то место где женятся/разводятся/жалуются на жизнь и обижаются. Здесь и так мало людей, читать раз-два и некого.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:51

  Успіх написав:
  fox767676 написав:Вякнітє мені тут щось. …., я панькатися не буду

Легко! :D
Коли прийдете мене підмінити?

Якщо "ніколи", то вкажіть конкретну причину "чому"? :wink:


Кому ти лайки ставив, багаті бігунці-лейтенанти запасу, які годували тебе лібертиріанськими казками а самі чухнули до ЄС і звідти топають ножкой і вимагають Крима, хай і ідуть :mrgreen:
Але вони вже цієї гілки стороняться :mrgreen:

А я бідний, злой напівкомуняка :mrgreen: Але якщо б таких совісливих та продуктивних неудачників було б хоча б пару міліонів то ті пресловуті пакети допомоги від ЄС США не мали б такої критичної ролі, самі б все купили.
Викачую доляри з "смоюзників", замість дипломатів-холявщиків))
В мене навпаки мета взяти своє, недоотримане, та мобілізувати тих хто брав більш ніж віддавав.
Кого тут в гілці мобілізовувати ? Всі вікові. Ну може Бєшку, синів Будивельника на побудову бетоних бліндажів хоча б на північному кордоні. С Зеброй я б пішов ПМР громити, але не дають, кажуть провокація-ескалація. А до той довгограючої тягомотини на сході я точно непридатний. Хотабу не дають ф35. Старого зайку Вітальку нерухомість податками обкласти, чи біженців підселити. Інші ще більш старі, тільки якщо їх діточок 25+ пошкребти.
Я співчуваю всім хто служить, хто загинув, перераховую багато коштів во всі фонди підрозділів, виробників дронів, і навіть на прямі рахунки в держказначейство. сам живу скромно. Якщо що, при поганому розвитку подій, згоден на підрив всіх АЕС, ніякого шантажу, без попереджень, просто підірвати, бо нас не підкорити
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:56

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Я тут чудово тиждень попарився в лазні. Розміркував, переоцінив, зробив висновки.

Тому всім доброзичливим форумчанам величезне дякую за спілкування, цікавий обмін думками; та щире побажання успіхів, міцного здоров'я, вдачі.
Хай щастить!

Так дед Детроит заканчивайте с обидами. Нам нужно ваше мнение. Форум не то место где женятся/разводятся/жалуются на жизнь и обижаются. Здесь и так мало людей, читать некого.
Підтримую!
Я теж вже багато разів хотів закинути ці розваги на форумі... :D
Але де я ще так порозважаюсь, як не на форумі? :mrgreen:
Бо в нас тут з розвагами - не густо... - тільки інтернет, сільський магазин, і дуже не часті поїздки в найближче цивілізоване місто!
(Лиман до уваги не беремо) :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 21:00

  fox767676 написав:
  Успіх написав:
  fox767676 написав:Вякнітє мені тут щось. …., я панькатися не буду

Легко!))
Коли прийдете мене підмінити?

Якщо "ніколи", то вкажіть конкретну причину "чому"? :wink:


Кому ти лайки ставив, багаті бігунці-лейтенанти запасу, які годували тебе лібертиріанськими казками а самі чухнули до ЄС і звідти топають ножкой і вимагають Крима, хай і ідуть :mrgreen:
Але вони вже цієї гілки стороняться :mrgreen:

А я бідний, злой напівкомуняка :mrgreen: Але якщо б таких совісливих та продуктивних неудачників було б хоча б пару міліонів то ті пресловуті пакети допомоги від ЄС США не мали б такої критичної ролі, самі б все купили.
Викачую доляри з "смоюзників", замість дипломатів-холявщиків))
В мене навпаки мета взяти своє, недоотримане, та мобілізувати тих хто брав більш ніж віддавав.
Кого тут в гілці мобілізовувати ? Всі вікові. Ну може Бєшку, синів Будивельника на побудову бетоних бліндажів хоча б на північному кордоні. С Зеброй я б пішов ПМР громити, але не дають, кажуть провокація-ескалація. А до той довгограючої тягомотини на сході я точно непридатний. Хотабу не дають ф35. Старого зайку Вітальку нерухомість податками обкласти, чи біженців підселити. Інші ще більш старі, тільки якщо їх діточок 25+ пошкребти.
Я співчуваю всім хто служить, хто загинув, перераховую багато коштів во всі фонди підрозділів, виробників дронів, і навіть на прямі рахунки в держказначейство. сам живу скромно. Якщо що, при поганому розвитку подій, згоден на підрив всіх АЕС, ніякого шантажу, без попереджень, просто підірвати, бо нас не підкорити
Ну хоч чесно, від душі написано :D
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