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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6733673467356736
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Кого тут в гілці мобілізовувати ? Всі вікові.

Сюда недавно забегал 27-летний Павлик Матросов с очень убедительным доказательством, почему воевать должны именно старики :)
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 21:07

Мобілізація 230 000 чоловіків

Про максимально можливу зараз кількість мобілізованих у 230 тисяч чоловіків, каже економіст Андрій Длігач

Він вважає, що масова мобілізація в Україні наразі неможлива, адже на це не вистачить коштів. Якщо призвати більше людей, то підприємства в Україні почнуть масово закриватися.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 21:26

  Успіх написав:
  prodigy написав:, "третій" зайшов у буфетну і вдарив жінку (свідків не було, синяків мабуть теж) але та дала радіограму "своєму" капітану (бо на судні був мастер подменний) і той почав полювання
То чим то полювання/історія закінчилась? :)


хлопець по приходу судна в Херсон відпросився на день в Одесу (а там "раптово захворів" і дав телеграму на судно, що температура висока , шукайте мене заміну). Бо він знав, що на судно повертається штатний капітан і буде йому непереливки. Капітан визвав судового доктора і каже-наш офіцер хворіє-поїдьте в Одесу перевірте (чи дійсно так), той поїхав разом з матросом удвох. Там їх зустріли-накормили, випили, все чудово. Третий з дітьми і дружиною вдома(зовсім не хворий). Коли повертались на судно-матрос питає у доктора, чи ти будеш капітану доповідати як було (він же нас гарно зустрів, пригостив, жінка така чудова, дітки маленькі). Доктор каже-тобі з того що? мене капітан потім в рейс більше не візьме. Але нічого капітан не здатен був зробити, бо третій пішов на інше судно (хоч капітан-любовник навіть туди дзвонив і вимагав покарання, але там відповіли, що не такой х... не займаються)
цю історію мені розказав матрос(який стояв вахту зі мною і він же з доктором був у гостях). Для чого розповів? Хотів попередити "про небезпеку", бо на ДН того матроса п'яна буфетниця почала до мене клеїтись, тобто не чіпай- щоб не мати проблем. Бідна жінка.
Але деяким фартит. На іншому судні капітан покинув дружину і дочку(18р ) і у свої 43 роки одружився на буфетниці 22 років (і та йому двох дітей народила, а може і більше, бо це було давно)
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 21:31

  Сибарит написав:
  fox767676 написав:Кого тут в гілці мобілізовувати ? Всі вікові.

Сюда недавно забегал 27-летний Павлик Матросов с очень убедительным доказательством, почему воевать должны именно старики :)


Пам'ятаю. Там звичайно зухвала була аргументація, типа бігунці то розумні, а залишились тупі, молодь персонально євроінтегруеться без усілякої ностальгії

Шкода молодих бійців що загинули, але шансів вижити на війні у молоді більші, навіть західні спостерігачі критикують віковий характер ЗСУ. Може це теж чинник що впливає на рішення по пакетам озброєнь
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну хоч чесно, від душі написано

Бєшку для початку треба мобілізувати та інших будівельників, хай бліндажі комфортабельні побудують. Одночасно відшити статусних звіздунів про кордони 91.
Підвищити технічне оснащення. Тоді народ (гіпотетично й мене) буде легше зібрати "на підміну" вам. Гадаю за рік війну все ж таки підморозять, але через ЗСУ пройде більшість чоловіків 20-45. Це так, трошки оголтєлого оптимізму
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