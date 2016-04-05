Додано: Суб 10 лют, 2024 21:26

Успіх написав: prodigy написав: , "третій" зайшов у буфетну і вдарив жінку (свідків не було, синяків мабуть теж) але та дала радіограму "своєму" капітану (бо на судні був мастер подменний) і той почав полювання , "третій" зайшов у буфетну і вдарив жінку (свідків не було, синяків мабуть теж) але та дала радіограму "своєму" капітану (бо на судні був мастер подменний) і той почав полювання То чим то полювання/історія закінчилась? То чим то полювання/історія закінчилась?

хлопець по приходу судна в Херсон відпросився на день в Одесу (а там "раптово захворів" і дав телеграму на судно, що температура висока , шукайте мене заміну). Бо він знав, що на судно повертається штатний капітан і буде йому непереливки. Капітан визвав судового доктора і каже-наш офіцер хворіє-поїдьте в Одесу перевірте (чи дійсно так), той поїхав разом з матросом удвох. Там їх зустріли-накормили, випили, все чудово. Третий з дітьми і дружиною вдома(зовсім не хворий). Коли повертались на судно-матрос питає у доктора, чи ти будеш капітану доповідати як було (він же нас гарно зустрів, пригостив, жінка така чудова, дітки маленькі). Доктор каже-тобі з того що? мене капітан потім в рейс більше не візьме. Але нічого капітан не здатен був зробити, бо третій пішов на інше судно (хоч капітан-любовник навіть туди дзвонив і вимагав покарання, але там відповіли, що не такой х... не займаються)цю історію мені розказав матрос(який стояв вахту зі мною і він же з доктором був у гостях). Для чого розповів? Хотів попередити "про небезпеку", бо на ДН того матроса п'яна буфетниця почала до мене клеїтись, тобто не чіпай- щоб не мати проблем. Бідна жінка.Але деяким фартит. На іншому судні капітан покинув дружину і дочку(18р ) і у свої 43 роки одружився на буфетниці 22 років (і та йому двох дітей народила, а може і більше, бо це було давно)