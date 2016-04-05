Додано: Суб 10 лют, 2024 22:25

Успіх написав: "Друга зміна"! Де ви???! "Друга зміна"! Де ви???!

Українська КассандраФилософия ухылянта.Интересно, а задумывались ли вы о самой сути ухылянтства? Как так получилось что всех кто не лежит в земле под флагом - записали в ухылянты и предлагают одевать юбки? Все эти люди действительно трусишки? Куда делись километровые очереди мужиков требующих выдать им автоматы? Гражданский который под плотной работой РСЗО по кварталу закатывал во дворы, грузил сумки и женщин со стариками, и выкатывал под песню "Вова ебаш их блядь" - тоже вдруг стал трусом и должен носить юбку? Я знаю много людей которые каждый творил геройские поступки достойные экранизации. И знаю военных которые отвоевали уже не просто 2 года, но 10 лет, и все эти люди в один голос начинают заявлять "да ебалась мені ця країна". Точно дело в трусости? Или за этим повальным перевоплощением народа скрывается что-то другое?Разочарование, разочарование народа не знает границ, мы отдали лучших детей нашего народа, самых сильных и самых храбрых, воинов, героев. Мы отдали детей и отцов, братьев и сестер, друзей, знакомых, коллег. Мы отдали все сбережения, весь доход, все что кому удалось накопить за их жизнь - было отдано что бы немного улучшить положение наших военных. Люди буквально ограничивали себя в базовых потребностях включая еду, лишь бы добавить 100 гривен на мавик. А что власть? Они не отдали никого, как и прежде ходят с холененькими ебальниками, свежие, загорелые, живые. Покупают себе дома и квартиры, новые тачки и часы, их дети пьют вина в Монако и катаются на лыжах в Куршевеле. От невиданного уровня коррупции которого не было не при одной власти хуеют просто все, начиная от водителя автобуса, заканчивая сенаторами в штатах. Да, доверие к власти как раз на уровне проведения новой мобилизации. То шо надо.Обесценивание вклада каждого по отдельности и общества в целом, Украинское общество рассматривается не как священная ценность сама по себе и ценность личности каждого, а как безликие юниты для пополнения боевых порядков. Ты бизнесмен который достал из своего кармана мульйон долларов и отдал их армии? Нет ты не молодец, ты ссыкло в юбке. Ты отец похоронивший детей? Нет ты не отец героев, ты ссыкло, давай колени будем простреливать. Ты волонтер который 2 года за рулем тянеш на фронт всё от гвоздей до дронов? Нет, ты чмошник, который не имеет права выпить кофе. Чувствуете вайбы "вільної країни" где уважают своих граждан? Нет? Почему?