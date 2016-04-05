Сюда недавно забегал 27-летний Павлик Матросов с очень убедительным доказательством, почему воевать должны именно старики
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Додано: Суб 10 лют, 2024 21:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 10 лют, 2024 21:07
Додано: Суб 10 лют, 2024 21:26
хлопець по приходу судна в Херсон відпросився на день в Одесу (а там "раптово захворів" і дав телеграму на судно, що температура висока , шукайте мене заміну). Бо він знав, що на судно повертається штатний капітан і буде йому непереливки. Капітан визвав судового доктора і каже-наш офіцер хворіє-поїдьте в Одесу перевірте (чи дійсно так), той поїхав разом з матросом удвох. Там їх зустріли-накормили, випили, все чудово. Третий з дітьми і дружиною вдома(зовсім не хворий). Коли повертались на судно-матрос питає у доктора, чи ти будеш капітану доповідати як було (він же нас гарно зустрів, пригостив, жінка така чудова, дітки маленькі). Доктор каже-тобі з того що? мене капітан потім в рейс більше не візьме. Але нічого капітан не здатен був зробити, бо третій пішов на інше судно (хоч капітан-любовник навіть туди дзвонив і вимагав покарання, але там відповіли, що не такой х... не займаються)
цю історію мені розказав матрос(який стояв вахту зі мною і він же з доктором був у гостях). Для чого розповів? Хотів попередити "про небезпеку", бо на ДН того матроса п'яна буфетниця почала до мене клеїтись, тобто не чіпай- щоб не мати проблем. Бідна жінка.
Але деяким фартит. На іншому судні капітан покинув дружину і дочку(18р ) і у свої 43 роки одружився на буфетниці 22 років (і та йому двох дітей народила, а може і більше, бо це було давно)
Додано: Суб 10 лют, 2024 21:31
Пам'ятаю. Там звичайно зухвала була аргументація, типа бігунці то розумні, а залишились тупі, молодь персонально євроінтегруеться без усілякої ностальгії
Шкода молодих бійців що загинули, але шансів вижити на війні у молоді більші, навіть західні спостерігачі критикують віковий характер ЗСУ. Може це теж чинник що впливає на рішення по пакетам озброєнь
Додано: Суб 10 лют, 2024 21:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бєшку для початку треба мобілізувати та інших будівельників, хай бліндажі комфортабельні побудують. Одночасно відшити статусних звіздунів про кордони 91.
Підвищити технічне оснащення. Тоді народ (гіпотетично й мене) буде легше зібрати "на підміну" вам. Гадаю за рік війну все ж таки підморозять, але через ЗСУ пройде більшість чоловіків 20-45. Це так, трошки оголтєлого оптимізму
Додано: Суб 10 лют, 2024 22:23
карма настигла героя
на видео капитан 1 ранга Игорь Крохмаль, который 22 декабря как бы это помягче... навеки оставил свой пост. Последнее место работы frigate Admiral Gorshkov.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 10 лют, 2024 23:02, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 10 лют, 2024 22:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Українська Кассандра
Философия ухылянта.
Интересно, а задумывались ли вы о самой сути ухылянтства? Как так получилось что всех кто не лежит в земле под флагом - записали в ухылянты и предлагают одевать юбки? Все эти люди действительно трусишки? Куда делись километровые очереди мужиков требующих выдать им автоматы? Гражданский который под плотной работой РСЗО по кварталу закатывал во дворы, грузил сумки и женщин со стариками, и выкатывал под песню "Вова ебаш их блядь" - тоже вдруг стал трусом и должен носить юбку? Я знаю много людей которые каждый творил геройские поступки достойные экранизации. И знаю военных которые отвоевали уже не просто 2 года, но 10 лет, и все эти люди в один голос начинают заявлять "да ебалась мені ця країна". Точно дело в трусости? Или за этим повальным перевоплощением народа скрывается что-то другое?
Разочарование, разочарование народа не знает границ, мы отдали лучших детей нашего народа, самых сильных и самых храбрых, воинов, героев. Мы отдали детей и отцов, братьев и сестер, друзей, знакомых, коллег. Мы отдали все сбережения, весь доход, все что кому удалось накопить за их жизнь - было отдано что бы немного улучшить положение наших военных. Люди буквально ограничивали себя в базовых потребностях включая еду, лишь бы добавить 100 гривен на мавик. А что власть? Они не отдали никого, как и прежде ходят с холененькими ебальниками, свежие, загорелые, живые. Покупают себе дома и квартиры, новые тачки и часы, их дети пьют вина в Монако и катаются на лыжах в Куршевеле. От невиданного уровня коррупции которого не было не при одной власти хуеют просто все, начиная от водителя автобуса, заканчивая сенаторами в штатах. Да, доверие к власти как раз на уровне проведения новой мобилизации. То шо надо.
Обесценивание вклада каждого по отдельности и общества в целом, Украинское общество рассматривается не как священная ценность сама по себе и ценность личности каждого, а как безликие юниты для пополнения боевых порядков. Ты бизнесмен который достал из своего кармана мульйон долларов и отдал их армии? Нет ты не молодец, ты ссыкло в юбке. Ты отец похоронивший детей? Нет ты не отец героев, ты ссыкло, давай колени будем простреливать. Ты волонтер который 2 года за рулем тянеш на фронт всё от гвоздей до дронов? Нет, ты чмошник, который не имеет права выпить кофе. Чувствуете вайбы "вільної країни" где уважают своих граждан? Нет? Почему?
Додано: Суб 10 лют, 2024 23:02
Спасибо! Я примерно так и сделал: "Можливо, Ви мали..."
Выбрал "Бої за Дебальцеве (2015)", но там не было приведенной цитаты.
Додано: Суб 10 лют, 2024 23:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Видалено.
Нехай кожен доходить своїм розумом чи мозжечком.
Востаннє редагувалось feecold в Суб 10 лют, 2024 23:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 10 лют, 2024 23:06
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