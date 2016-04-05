RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6734673567366737
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 23:17

  vitaliiangel написав:
Смену военного командования в Украине прокомментировало издание Politico, которое, ссылаясь на свои источники среди американских военных, утверждает, что это произошло, так как существовала серьезная напряженность между Пентагоном и Залужным, суть которой — разногласия в стратегии и тактике наступления. По словам инсайдеров, Пентагон в прошлом году настаивал на том, чтобы ВСУ совершили один мощный прорыв концентрированными механизированными силами в том направлении, куда рекомендовали американские штабные офицеры.

Вместо этого Киев начал наступление сразу по нескольким направлениям, полагая, что так русским будет сложнее задействовать свои резервы, отправляя их на разные участки.
https://www.politico.eu/article/ukraine ... yndication

если б на москву ( или белгород) тогда согласен
yama
 
Повідомлень: 4642
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8935 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6734673567366737
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 167840
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 558979
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 24002
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.