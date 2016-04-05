Смену военного командования в Украине прокомментировало издание Politico, которое, ссылаясь на свои источники среди американских военных, утверждает, что это произошло, так как существовала серьезная напряженность между Пентагоном и Залужным, суть которой — разногласия в стратегии и тактике наступления. По словам инсайдеров, Пентагон в прошлом году настаивал на том, чтобы ВСУ совершили один мощный прорыв концентрированными механизированными силами в том направлении, куда рекомендовали американские штабные офицеры.