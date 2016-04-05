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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6734673567366737
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 23:17

  vitaliiangel написав:
Смену военного командования в Украине прокомментировало издание Politico, которое, ссылаясь на свои источники среди американских военных, утверждает, что это произошло, так как существовала серьезная напряженность между Пентагоном и Залужным, суть которой — разногласия в стратегии и тактике наступления. По словам инсайдеров, Пентагон в прошлом году настаивал на том, чтобы ВСУ совершили один мощный прорыв концентрированными механизированными силами в том направлении, куда рекомендовали американские штабные офицеры.

Вместо этого Киев начал наступление сразу по нескольким направлениям, полагая, что так русским будет сложнее задействовать свои резервы, отправляя их на разные участки.
https://www.politico.eu/article/ukraine ... yndication

если б на москву ( или белгород) тогда согласен
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 23:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Выбрал "Бої за Дебальцеве (2015)", но там не было приведенной цитаты.

Цитату
Під його управлінням здійснювалися підриви можливих шляхів переходу через річку Карапульку. Однак керівник сектора, за словами генерала, не дав провести всі підриви, через що переправи були захоплені супротивником. Саме сформована Сирським група «Барс» прикривала вихід ЗСУ з Дебальцевого.

встретил (самая ранняя публикация)
10 фактів із життя Олександра Сирського. Хто такий новий командувач ООС
6 травня, 2019

https://espreso.tv/article/2019/05/06/1 ... duvach_oos
(в пункте 6)
Возможно есть и более ранние.

Большая статья по Дебальцеву, с подробностями от рядовых, до Сырского и Муженко, воевавших там:
Дебальцівський плацдарм. Невідомі подробиці операції та переговорів у Мінську
18 ЛЮТОГО 2016

https://www.pravda.com.ua/articles/2016/02/18/7099435/
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 00:09

  prodigy написав:adeges
маю питання:
скільки раз ви звільнялися на знак протесту?

люди різні апріорі (і хоч війна впливає суттєво, але вдачу не дуже міняє)

уявіть ситуацію: хтось вимагає і як кажуть "бере своє" (у нас в резерві 200 танків, мені потрібно 120), а іншій каже, ок -мені залишилось 80 (хоч теж не завадило хоч би 100), це банальний приклад, але тільки для прояву характерів

якщо, Зеленський (як верховний) погоджував 100% рішень, то відповідальність саме на ньому і тому, ми не почули претензій до Залужного (і це правильно, не варто виносити сварки на публіку(бо на болотах тільки цього і чекають) і нашим партнерам теж не варто знати(хоч вони і так все знають)-є кому донести

Что делает с человеком политическая предубеждённость!
На неизвестно чьём (во всяком случае Вам) заявлении Вы беретесь доказывать вмну Зеленского и Сырского, практически обвиняя их в провале контрнаступления и практически в преступлении против Украины. И оправдывать поведение Залужного, которое, если верить цитате, является таким же преступным.
Слишком долго идёт обсуждение, уже все, наверно, забыли цитату. Приведу только часть:
Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.


Слегка достали такие "доказательства" и обвинения. Поискал, откуда цитата.
А теперь внимание.
Не очень долгий поиск в гугл даёт источник - https://tlgrm.ru/channels/@anatoly_nesmiyan/16310
Кто не в курсе, Анатолий Несмиян, он же Эль Мюрид, достаточно известный российский блогер.
Да, он, бывает, интересно пишет, у него бывали интересные посты по российской экономике, сегодня (и уже давно) он ярый антипутинец (поэтому цитируется и у нас), родился в Киевской области. Но при всём этом он и не проукраинец. И, вообще, достаточно мутный человек. Можно почитать о нём, например, здесь - https://bukvaved.faith/biography/139686-biografija.html

Интересно будет услышать Вашу реакцию.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 00:26

  fox767676 написав:.........
Якщо що, при поганому розвитку подій, згоден на підрив всіх АЕС, ніякого шантажу, без попереджень, просто підірвати, бо нас не підкорити

Сильно вдохновляет.
"Они просто погибнут, а мы - в рай" - похоже? :)
Вы - в рай? Или заблаговременно уедете куда подальше?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 00:44

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Выбрал "Бої за Дебальцеве (2015)", но там не было приведенной цитаты.

Цитату
Під його управлінням здійснювалися підриви можливих шляхів переходу через річку Карапульку. Однак керівник сектора, за словами генерала, не дав провести всі підриви, через що переправи були захоплені супротивником. Саме сформована Сирським група «Барс» прикривала вихід ЗСУ з Дебальцевого.

встретил (самая ранняя публикация)
.........

Спасибо.
Но напрасно. Я вопрос поднимал исключительно в связи с точностью цитирования. Но автор того поста никак не среагировал.
Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.

Точную цитату в том виде, как она приведена, нашёл в вики в статье "Сирський Олександр Станіславович" http://surl.li/qiwgh.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 00:54

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:.........
Якщо що, при поганому розвитку подій, згоден на підрив всіх АЕС, ніякого шантажу, без попереджень, просто підірвати, бо нас не підкорити

Сильно вдохновляет.
"Они просто погибнут, а мы - в рай" - похоже? :)
Вы - в рай? Или заблаговременно уедете куда подальше?

Сколько раз надо писать, что я в Украине, хотя максимально интегрирован в евроатлантическую єкономику, и остался тут только из-за старомодных жизненных установок, с заботой о престарелых родителей, о попытке как-то улучшить жизнь в стране, не вывозя с нее капиталы.
Мы умрем все вместе, и кацапофашистские твари ничего не получат тут, кроме гнева Божьего! А схематозники в овальных кабинетах - тысячелетний позор!
Україна буде або українською, або не дістанеться нікому.
І життя в екзилі для мене нема, я точно не український патріот польсько-канадійської локалізації
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 01:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:3800 тонн

якщо це нафтобаза то це всього 4,6к м3, не знаю якого розміру там резервуари але там де знаю то це майже половина найменшої (тобто база пуста, і залишили охоронцю на зп).
Тут дуже цікаво як в неї попали.

  adeges написав:Тобто всупереч волі Залужного

як вже написали віталіан і дюрі, банкова залізла в справи наступу і віддавали накази про які залужний дізнавався вже по факту, про це швець говорив ще мабуть літом, що вже і забув. У нього все послідовно(це я до віталіана) він звичайно 'висвітля' частини 'добрих' статей по 40хв, але може щось обмовити і тд, легко пропустити. Да і про різні наступи тоді ж, це не було перепоною в стосунках. А ось ярамак якого ніхто не обирав та якого нікуди не запрошують - це проблема в стосунках і не тільки з іншими континентами.
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