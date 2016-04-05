Додано: Нед 11 лют, 2024 00:09

prodigy написав: adeges

маю питання:

скільки раз ви звільнялися на знак протесту?



люди різні апріорі (і хоч війна впливає суттєво, але вдачу не дуже міняє)



уявіть ситуацію: хтось вимагає і як кажуть "бере своє" (у нас в резерві 200 танків, мені потрібно 120), а іншій каже, ок -мені залишилось 80 (хоч теж не завадило хоч би 100), це банальний приклад, але тільки для прояву характерів



якщо, Зеленський (як верховний) погоджував 100% рішень, то відповідальність саме на ньому і тому, ми не почули претензій до Залужного (і це правильно, не варто виносити сварки на публіку(бо на болотах тільки цього і чекають) і нашим партнерам теж не варто знати(хоч вони і так все знають)-є кому донести маю питання:скільки раз ви звільнялися на знак протесту?люди різні апріорі (і хоч війна впливає суттєво, але вдачу не дуже міняє)уявіть ситуацію: хтось вимагає і як кажуть "бере своє" (у нас в резерві 200 танків, мені потрібно 120), а іншій каже, ок -мені залишилось 80 (хоч теж не завадило хоч би 100), це банальний приклад, але тільки для прояву характерівякщо, Зеленський (як верховний) погоджував 100% рішень, то відповідальність саме на ньому і тому, ми(і це правильно, не варто виносити сварки на публіку(бо на болотах тільки цього і чекають) і нашим партнерам теж не варто знати(хоч вони і так все знають)-є кому донести

Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.

Что делает с человеком политическая предубеждённость!На неизвестно чьём (во всяком случае Вам) заявлении Вы беретесь доказывать вмну Зеленского и Сырского, практически обвиняя их в провале контрнаступления и практически в преступлении против Украины. И оправдывать поведение Залужного, которое, если верить цитате, является таким же преступным.Слишком долго идёт обсуждение, уже все, наверно, забыли цитату. Приведу только часть:Слегка достали такие "доказательства" и обвинения. Поискал, откуда цитата.А теперь внимание.Не очень долгий поиск в гугл даёт источник -Кто не в курсе, Анатолий Несмиян, он же Эль Мюрид, достаточно известный российский блогер.Да, он, бывает, интересно пишет, у него бывали интересные посты по российской экономике, сегодня (и уже давно) он ярый антипутинец (поэтому цитируется и у нас), родился в Киевской области. Но при всём этом он и не проукраинец. И, вообще, достаточно мутный человек. Можно почитать о нём, например, здесь -Интересно будет услышать Вашу реакцию.