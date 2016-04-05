Додано: Нед 11 лют, 2024 01:21

vitaliiangel написав: 3800 тонн 3800 тонн

adeges написав: Тобто всупереч волі Залужного Тобто всупереч волі Залужного

якщо це нафтобаза то це всього 4,6к м3, не знаю якого розміру там резервуари але там де знаю то це майже половина найменшої (тобто база пуста, і залишили охоронцю на зп).Тут дуже цікаво як в неї попали.як вже написали віталіан і дюрі, банкова залізла в справи наступу і віддавали накази про які залужний дізнавався вже по факту, про це швець говорив ще мабуть літом, що вже і забув. У нього все послідовно(це я до віталіана) він звичайно 'висвітля' частини 'добрих' статей по 40хв, але може щось обмовити і тд, легко пропустити. Да і про різні наступи тоді ж, це не було перепоною в стосунках. А ось ярамак якого ніхто не обирав та якого нікуди не запрошують - це проблема в стосунках і не тільки з іншими континентами.