Смену военного командования в Украине прокомментировало издание Politico, которое, ссылаясь на свои источники среди американских военных, утверждает, что это произошло, так как существовала серьезная напряженность между Пентагоном и Залужным, суть которой — разногласия в стратегии и тактике наступления. По словам инсайдеров, Пентагон в прошлом году настаивал на том, чтобы ВСУ совершили один мощный прорыв концентрированными механизированными силами в том направлении, куда рекомендовали американские штабные офицеры.
все это конечно хорошо, но когда американцы последний раз воевали не против босоногих террористов с калашами? может это Залужный должен обучать американских генералов войне? 31 абрамс аж осенью входит в доктрину «мощного супер пупер удара»? почему не весной или зимой и хотя бы 150 штук? где ракеты, где авиация? без авианосца они могут воевать? америка давно уже не та, и принимать серьезные решения там некому. максимум — это количество гендеров обсуждать или сколько масок надевать при коронавирусе. у них нелегалы штурмуют границы, а полиция ничего не может сделать. так себе, конечно. в это время иран и кндр насыпают х-лу все что угодно и сколько угодно.