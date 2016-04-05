

Vitaliy Deynega



Якби вибори керівництва армії проходили в 2014му через ФБ - то вибрали б не Муженка чи Залужного. Вибрали б Семенченка.

Це все що я хочу сказати про “експертизу” по Сирському яка у мене постійно зʼявляється в стрічці в вперемішку з російськими іпсохами на цю ж тему. Ще раз повторю те за що мені вже кілька разів прилетіло - я радий що бруду мало і що аргументи на користь звільнення Залужного звучали тільки частково і здебільшого від відвертого маргінезу . Всі хто б хотів публічного обговорення звільнення фактично хотіли б публічного поливу Залужного брудом і всенародного обговорення цього бруду на користь росіянам. Радий що це не відбулось і, схоже, не відбудеться. Я радий що звільнення пройшло згідно процедур та законів і під нейтральним гаслом про «зміну підходів», хоча ми всі розумієм що справжня аргументація там значно менш толерантна, але добре що вона залишиться за закритими дверима і ми не будемо дискредитувати Генерала, Президента і свою державу.

Я знаю Залужного і Сирського вже багато років. Валерія Федоровича трохи довше – десь 8-9 років. Його памʼятаю ще полковником. Олександра Станіславовича – років 5-6. Обох бачив в роботі і в дуже різних ситуаціях. Обох дуже поважаю. У обох є сильніші і слабші сторони. Мені прикро бачити бруд на обох, розуміючи те в наскільки непростій ситуації ми зараз знаходимось і наскільки це недоречно.

Якщо взяти суто формальні ознаки до яких зараз прийнято чіплятись то гарну підбірку зробила Ольга Мусафирова :

⁃ генерал-лейтенант Сергій Наєв, Герой України, з початку широкомасштабного вторгнення - командувач Сил оборони України ( 53 роки) — в 1991-му закінчив Московське вище загальновійсько

ве командне училище, потім, до 1993 року включно, проходив службу на посаді командира в одному зі зʼєднань Західної групи військ ( ФРН), після чого прибув до України.

⁃ Михайло Забродський, генерал-лейтенант ЗСУ, Герой України ( 51 рік)— з 1989 по 1994 рік здобував освіту в Санкт-Петербурзі, у Військово-космічній академії ім.Можайського, потім пʼять років поспіль служив за контрактом у РФ, далі повернувся до України.

⁃ Руслан Хомчак, генерал -полковник ЗСУ ( 56 років.) У 1988 році закінчив Московське загальновійськове училище, з 1988 по 1992 рік проходив службу у складі Групи радянських військ у Німеччині та у Білоруському військовому окрузі.

⁃ Віктор Муженко, генерал армії України, у 2014-2019 — начальник Генштабу ЗСУ- Головнокомандувач Збройних Сил України. У 1983-му закінчив Ленінградське вище загальновійськове командне училище. З 1983 по 1992 проходив військову службу в Закавказському військовому окрузі та групі радянських військ у Німеччині, дослужився до комбата.

Я розумію що цей пост викличе хвилю лайна в мій бік, але мені не звикати. Колись я сказав що всі ще прозріють від Надії Савченко і не треба робити з неї кумира. Тоді в мене прилетіли просто тонни бруду. Коли моя правота стала очевидною стали приходити вибачення але уже в значно меншій кількості.

Зараз я зроблю те саме і скажу те що комусь не сподобається: зміна головкома - це не зрада і не катастрофа. Цілком можливо що навпаки, як би це для вас не прозвучало.

Більше того, вона вже відбулась і її ніяк не відкрутити. А " поливаючи" новопризначених ви очорняєте уже не тільки цих людей а і ЗСУ. А ще ви якось знецінюєте дві найбільш блискучі операції цієї війни - Київську та Харківську, бо їх спланували і керували ними саме ці люди. Але багато з коментаторів не дочитають до цього місця

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