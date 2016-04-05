Смену военного командования в Украине прокомментировало издание Politico, которое, ссылаясь на свои источники среди американских военных, утверждает, что это произошло, так как существовала серьезная напряженность между Пентагоном и Залужным, суть которой — разногласия в стратегии и тактике наступления. По словам инсайдеров, Пентагон в прошлом году настаивал на том, чтобы ВСУ совершили один мощный прорыв концентрированными механизированными силами в том направлении, куда рекомендовали американские штабные офицеры.
все это конечно хорошо, но когда американцы последний раз воевали не против босоногих террористов с калашами? может это Залужный должен обучать американских генералов войне? 31 абрамс аж осенью входит в доктрину «мощного супер пупер удара»? почему не весной или зимой и хотя бы 150 штук? где ракеты, где авиация? без авианосца они могут воевать? америка давно уже не та, и принимать серьезные решения там некому. максимум — это количество гендеров обсуждать или сколько масок надевать при коронавирусе. у них нелегалы штурмуют границы, а полиция ничего не может сделать. так себе, конечно. в это время иран и кндр насыпают х-лу все что угодно и сколько угодно.
Якби вибори керівництва армії проходили в 2014му через ФБ - то вибрали б не Муженка чи Залужного. Вибрали б Семенченка. Це все що я хочу сказати про “експертизу” по Сирському яка у мене постійно зʼявляється в стрічці в вперемішку з російськими іпсохами на цю ж тему. Ще раз повторю те за що мені вже кілька разів прилетіло - я радий що бруду мало і що аргументи на користь звільнення Залужного звучали тільки частково і здебільшого від відвертого маргінезу. Всі хто б хотів публічного обговорення звільнення фактично хотіли б публічного поливу Залужного брудом і всенародного обговорення цього бруду на користь росіянам. Радий що це не відбулось і, схоже, не відбудеться. Я радий що звільнення пройшло згідно процедур та законів і під нейтральним гаслом про «зміну підходів», хоча ми всі розумієм що справжня аргументація там значно менш толерантна, але добре що вона залишиться за закритими дверима і ми не будемо дискредитувати Генерала, Президента і свою державу. Я знаю Залужного і Сирського вже багато років. Валерія Федоровича трохи довше – десь 8-9 років. Його памʼятаю ще полковником. Олександра Станіславовича – років 5-6. Обох бачив в роботі і в дуже різних ситуаціях. Обох дуже поважаю. У обох є сильніші і слабші сторони. Мені прикро бачити бруд на обох, розуміючи те в наскільки непростій ситуації ми зараз знаходимось і наскільки це недоречно. Якщо взяти суто формальні ознаки до яких зараз прийнято чіплятись то гарну підбірку зробила Ольга Мусафирова : ⁃ генерал-лейтенант Сергій Наєв, Герой України, з початку широкомасштабного вторгнення - командувач Сил оборони України ( 53 роки) — в 1991-му закінчив Московське вище загальновійсько ве командне училище, потім, до 1993 року включно, проходив службу на посаді командира в одному зі зʼєднань Західної групи військ ( ФРН), після чого прибув до України. ⁃ Михайло Забродський, генерал-лейтенант ЗСУ, Герой України ( 51 рік)— з 1989 по 1994 рік здобував освіту в Санкт-Петербурзі, у Військово-космічній академії ім.Можайського, потім пʼять років поспіль служив за контрактом у РФ, далі повернувся до України. ⁃ Руслан Хомчак, генерал -полковник ЗСУ ( 56 років.) У 1988 році закінчив Московське загальновійськове училище, з 1988 по 1992 рік проходив службу у складі Групи радянських військ у Німеччині та у Білоруському військовому окрузі. ⁃ Віктор Муженко, генерал армії України, у 2014-2019 — начальник Генштабу ЗСУ- Головнокомандувач Збройних Сил України. У 1983-му закінчив Ленінградське вище загальновійськове командне училище. З 1983 по 1992 проходив військову службу в Закавказському військовому окрузі та групі радянських військ у Німеччині, дослужився до комбата. Я розумію що цей пост викличе хвилю лайна в мій бік, але мені не звикати. Колись я сказав що всі ще прозріють від Надії Савченко і не треба робити з неї кумира. Тоді в мене прилетіли просто тонни бруду. Коли моя правота стала очевидною стали приходити вибачення але уже в значно меншій кількості. Зараз я зроблю те саме і скажу те що комусь не сподобається: зміна головкома - це не зрада і не катастрофа. Цілком можливо що навпаки, як би це для вас не прозвучало. Більше того, вона вже відбулась і її ніяк не відкрутити. А "поливаючи" новопризначених ви очорняєте уже не тільки цих людей а і ЗСУ. А ще ви якось знецінюєте дві найбільш блискучі операції цієї війни - Київську та Харківську, бо їх спланували і керували ними саме ці люди. Але багато з коментаторів не дочитають до цього місця Місце для бруду в коментарях 20 год · Публічно Зберегти · Більше
Є відчуття, що очорнювати ЗСУ -- це улюблена справа тилових щурів. Почали з ТЦК і шукатимуть що ж ще очорнити... Бо це ж все додаткові відмазки для їхнього ухиляння. Вони капець як схожі на отих “жерєбьонков”, що верещали “давай папа, давай...” поки того не пристрелили... Дивно лише одне -- чому сподіваються лишитись при цьому білими й пухнастими?
А насправді, тилові чувачки, якщо раптом хтось тут пробігатиме -- ви і є чорнотою. Ви, котрі не вимагали від влади щодня і щогодини у першу чергу берегти війська, а не території. Ви, котрі штампуєте новобуди в тилах, замість укріплень на фронті. Ви, котрі втішились, що у війську всі на довічно, а ви -- ніколи...
fox767676 написав:Трошки лаяв китайців, але є й серед них порядні та Герої ... 25-літній Тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг загинув захищаючи Україну,
То не Китайський комуніст, на нього пропаганда не діяла, більше того Тайвань зараз під такою ж загрозою, як Україна була в 2015-21 рр., і в них президент не розповідає про шашлики, тому там народ нас чудово розуміє.
Bobua написав:Тому дивіться, прям зараз головне добитись, щоб була норма про 36 місяців і демобілізація без НІЯКИХ ІНШИХ умов. Тобто відслужив 36 місяців - маєш право на демобілізацію. Все.
популизм. а если через 36 мес не будет им замены, что правда вот так всех отпустят? Или Лёша за 36 мес. ещё нарожает?
Как будет никто не знает.К примеру закончилась вторая мировая так тогда ещё некоторые по 2-3 года остались.У нас тоже как вы себе представляете-взяли и все разошлись или как.Мы сейчас не знаем не сроков не финала это ужаса для страны.Даже если крякнет пуйло вонючее у них там все такие.
Фронт -- це 1% громадян України. Якщо для цього 1% не буде заміни -- Україна програє отому рою зомбаків... Проста логіка.
Прикро у всьому цьому, що у пристойних укріпленнях укри могли би за кожного свого вбитого -- винищувати десяток зомбаків. Коеф.10 нехай. А от коли зомбаки окуповують тил, що пропорція дуже страшно падає (у 1932-33 скільки було? Коеф 0.00001?
Смену военного командования в Украине прокомментировало издание Politico, которое, ссылаясь на свои источники среди американских военных, утверждает, что это произошло, так как существовала серьезная напряженность между Пентагоном и Залужным, суть которой — разногласия в стратегии и тактике наступления. По словам инсайдеров, Пентагон в прошлом году настаивал на том, чтобы ВСУ совершили один мощный прорыв концентрированными механизированными силами в том направлении, куда рекомендовали американские штабные офицеры.
вважаю, що кинути всі сили на одну ділянку не дало результату взагалі...а росіяни що сплять сном дитину чи у них А50 (ил22М) не літають і до того має ще супутникову розвідку. раптово можна захопити одне-два села(і то не факт)
про американських офіцерів відомо з власного досвіду (і з досвіду товариша який прослужив 21 рік в navy), тому без потужної авіаційної компоненти і в додаток потожного ракетного/артилерійського удару(і не САУ гвоздика, а "ескалібурами" як мінімум і 200-250 storm shadow (перші два десятки(чи навіть 12)прибули коли? у травні 2023)
"Впервые после окончания холодной войны возможная война диктуется извне. Если я последую за аналитиками и увижу, какую военную угрозу представляет собой Россия, то это будет означать пять-восемь лет подготовки для нас", — сказал Бройер.
Он отметил, что это не означает, что война точно будет, но угроза возможна.
аналитики вважають, щоб посилити тиск на ЄС і країни НАТО путін може огранізувати провокації (десант) в країнах Балтії і потім запропонувати умови переговорів
10 січня 1941 ссср заплатив 7,5 млн доларів золотом за ділянку (Вилкавишський виступ) яка згідно пакту молотова-Ріббентропа відносилась на Німеччини (потім було переселення етнічних німців до Німеччини(які там мешкали понад 600 років) і це за декілька місяців до повномасштабного вторгнення
fox767676 написав:Трошки лаяв китайців, але є й серед них порядні та Герої ... 25-літній Тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг загинув захищаючи Україну,
То не Китайський комуніст, на нього пропаганда не діяла, більше того Тайвань зараз під такою ж загрозою, як Україна була в 2015-21 рр., і в них президент не розповідає про шашлики, тому там народ нас чудово розуміє.
Я й не писав що комуніст. То китайські мао-комуністи то уособлення всього найгіршого що є в лівизні. Може десь у 80-х дехто з них мав людське обличчя, але згодом все повернулось до фашизму. А тайванці то китайці, і до недавнього теж імперсько налаштовані, і до 90-х теж особої демократії там не було.. Їх проблема що вони якраз свого часу відкинули корейський варіант, марили "Великими Китаєм" від Тайбею до Байкалу, і таки отримують це, але буде нюанс... Вони до речі співпрацюють з РФ і зарах
Досить дивно що рівень партнерства з нелегітимним Тайванем у США значно вищий ніж з засновницею ООН, колишньою володаркоя 3го ядерного арсеналу Україною. Але гадаю це тимчасово, поки хайтек виробництва не вивезли до Індії. Саме ядерна зброя, а не лібертаріанські реформи є базисом для інвестиційної привабливості
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 11 лют, 2024 09:38, всього редагувалось 1 раз.