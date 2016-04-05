Дюрі-бачі написав:Bobua В 32 не було плану Б, а тут он німці готуються прийняти 10 млн. біженців.
Через 10..15 лет кацапы могут выдавить часть левобережья, конечно. С их 150 млн и выгодной войной не на своей территории - вообще нормально
через 10 років кацапів загонять в резервації і ООН будуть збирати гуманітарну допомогу цим собакам(прошу вибачення у собак)
кацапів не буде ні москві (яка буде столицею Дагестану), ні в пітері(де пануватимуть таджикі)
сьогодні до руських себе відносить 105млн з 145(??), по факту там більше половини етнічні татари, башкири, мордва, чуваши
на Урале к примеру
Коренными народами Урала являются ненцы, ханты, манси, башкиры, удмурты, коми, коми-пермяки и татары. Так же на территории Урала проживают русские (более 80% населения), марийцы, мордва, чуваши, украинцы и др.
маю сумнів стосовно 80%, це як при срср було менше 1% євреїв, а після срср десь 2%(по почали знаходити в собі якщо не кров то вдачу)
Дюрі-бачі написав:Bobua В 32 не було плану Б, а тут он німці готуються прийняти 10 млн. біженців.
Через 10..15 лет кацапы могут выдавить часть левобережья, конечно. С их 150 млн и выгодной войной не на своей территории - вообще нормально
через 10 років кацапів загонять в резервації і ООН будуть збирати гуманітарну допомогу цим собакам(прошу вибачення у собак)
кацапів не буде ні москві (яка буде столицею Дагестану), ні в пітері(де пануватимуть таджикі)
сьогодні до руських себе відносить 105млн з 145(??), по факту там більше половини етнічні татари, башкири, мордва, чуваши
на Урале к примеру
Коренными народами Урала являются ненцы, ханты, манси, башкиры, удмурты, коми, коми-пермяки и татары. Так же на территории Урала проживают русские (более 80% населения), марийцы, мордва, чуваши, украинцы и др.
маю сумнів стосовно 80%, це як при срср було менше 1% євреїв, а після срср десь 2%(по почали знаходити в собі якщо не кров то вдачу)
татари-башкіри русифікуються швидше ніж встигнуть щось там нав'язати ванюшкам. Так є невеликий шанс, що відроджений пантюркський османізм перетинеться в часі зі згасаючими спробами відновити самосвідомість народів поволжжя та кавказу, але не можна це розглядати як самий вірогідний з варіантів Майбутнє дуже не передбачуване і залежить від зусиль кожного, включно з метеликами
В этой ванной комнате пытались укрыться от пожара мать и ее трое детей в возрасте семи, четырех лет и шестимесячный младенец. Все сгорели заживо в результате российской атаки. Огонь был такой силы, (https://t.me/nevzorovtv/13970) что от младенца не осталось даже следа. Женщина умерла прижимая детей к груди.
Україна може зіткнутись з дефіцитом боєприпасів для ППО вже наступного місяця, - ISW
fox767676 написав:Майбутнє дуже не передбачуване і залежить від зусиль кожного, включно з метеликами
тому не гайте час на форумі, скидайте на товсті дрони
прогрес у Стерненко відчутний, на грудень умовно 19к дронів придбано, вчора 37075...далі буде
вимкнув газові і електричні котли в будинку (погода на вулиці дозволяє +10с, а на тижні навіть +17с тимчасово опівдні )... окрім двох приміщень (спальня, їдальня- +20с від кондиціонера) у домі температура +13,0с (економлю якусь сотку(130грн) і мене гріє те, коли кожного дня бачу кількість придбаних дронів (в тому числі і на мої копійчини), хлопці долучайтесь хто скільки має можливість, бо ситуація критична(не панічна, але далека від того, щоб сваритися на форумах і шукати точну цитату, бо не віриш нікому на слово)
В этой ванной комнате пытались укрыться от пожара мать и ее трое детей в возрасте семи, четырех лет и шестимесячный младенец. Все сгорели заживо в результате российской атаки. Огонь был такой силы, (https://t.me/nevzorovtv/13970) что от младенца не осталось даже следа. Женщина умерла прижимая детей к груди.
Україна може зіткнутись з дефіцитом боєприпасів для ППО вже наступного місяця, - ISW
У этой трагедии есть ФИО. Кто-то додумался держать большое количество топлива в непосредственной близости возле зоны бд, да ещё и возле жилой застройки. 2 года идёт война. Пока кто-то не ответит такие ошибки (скорее пройобы) будут постоянно. Если нет наказания никто не хочет напрягать мозг. Как с коррупцией
fox767676 написав:Досить дивно що рівень партнерства з нелегітимним Тайванем у США значно вищий ніж з засновницею ООН, колишньою володаркоя 3го ядерного арсеналу Україною
Республіка Китай такий самий засновник ООН, як і УРСР, тільки ніколи не був частиною радянського Лугандону, на відміну від нас. Китайський і німецький лугандони стали легітимними вже під час розрядки.
Ну то нормальна практика, що США роблять з засновників ООН лугандони , а з лугандонів - респектабельні країни ? Оцей Карлсон, чому він досі не у в'язниці ? Він дає величезну аудиторію міжнародним терористам, сьогодні путину, завтра кадирову, післязавтра пушиліну