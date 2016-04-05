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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6737673867396740>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 09:33

  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:Bobua В 32 не було плану Б, а тут он німці готуються прийняти 10 млн. біженців.

Через 10..15 лет кацапы могут выдавить часть левобережья, конечно. С их 150 млн и выгодной войной не на своей территории - вообще нормально


через 10 років кацапів загонять в резервації і ООН будуть збирати гуманітарну допомогу цим собакам(прошу вибачення у собак)

кацапів не буде ні москві (яка буде столицею Дагестану), ні в пітері(де пануватимуть таджикі)

сьогодні до руських себе відносить 105млн з 145(??), по факту там більше половини етнічні татари, башкири, мордва, чуваши

на Урале к примеру
Коренными народами Урала являются ненцы, ханты, манси, башкиры, удмурты, коми, коми-пермяки и татары. Так же на территории Урала проживают русские (более 80% населения), марийцы, мордва, чуваши, украинцы и др.


маю сумнів стосовно 80%, це як при срср було менше 1% євреїв, а після срср десь 2%(по почали знаходити в собі якщо не кров то вдачу)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 09:34

  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:німці готуються прийняти 10 млн. біженців.

Якщо точніше, то:
німецький уряд припускає, що країну покинуть ще близько десяти мільйонів людей. За цього сценарію переважна більшість біженців вирушить до Західної Європи, а Німеччина буде однією з країн призначення https://chas.news/news/nimechchina-prog ... -rosii-zmi
https://www.welt.de/politik/deutschland ... 7.1.B_test

Тобто ФРН готується тільки до частини з цих 10 млн.


поки не до чого не готується, це балачки
краще вже дали Тауруси ( Scheiße )
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 09:47

  prodigy написав:
  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:Bobua В 32 не було плану Б, а тут он німці готуються прийняти 10 млн. біженців.

Через 10..15 лет кацапы могут выдавить часть левобережья, конечно. С их 150 млн и выгодной войной не на своей территории - вообще нормально


через 10 років кацапів загонять в резервації і ООН будуть збирати гуманітарну допомогу цим собакам(прошу вибачення у собак)

кацапів не буде ні москві (яка буде столицею Дагестану), ні в пітері(де пануватимуть таджикі)

сьогодні до руських себе відносить 105млн з 145(??), по факту там більше половини етнічні татари, башкири, мордва, чуваши

на Урале к примеру
Коренными народами Урала являются ненцы, ханты, манси, башкиры, удмурты, коми, коми-пермяки и татары. Так же на территории Урала проживают русские (более 80% населения), марийцы, мордва, чуваши, украинцы и др.


маю сумнів стосовно 80%, це як при срср було менше 1% євреїв, а після срср десь 2%(по почали знаходити в собі якщо не кров то вдачу)


татари-башкіри русифікуються швидше ніж встигнуть щось там нав'язати ванюшкам.
Так є невеликий шанс, що відроджений пантюркський османізм перетинеться в часі
зі згасаючими спробами відновити самосвідомість народів поволжжя та кавказу, але не можна це розглядати як самий вірогідний з варіантів
Майбутнє дуже не передбачуване і залежить від зусиль кожного, включно з метеликами
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:00

Україна може зіткнутись з дефіцитом боєприпасів для ППО вже

ЛАД стосовно шахедів і атак с300 на Харків

Харків важливий індустріальний хаб для України (але Київ в пріоритеті по багатьом причинам), співчуваю Харків'янам (як і всім українцям) вчора до сліз взразила трагічна
загибель матері з трьома дітьми

https://t.me/nevzorovtv/13981

В этой ванной комнате пытались укрыться от пожара мать и ее трое детей в возрасте семи, четырех лет и шестимесячный младенец.
Все сгорели заживо в результате российской атаки.
Огонь был такой силы, (https://t.me/nevzorovtv/13970) что от младенца не осталось даже следа.
Женщина умерла прижимая детей к груди.



Україна може зіткнутись з дефіцитом боєприпасів для ППО вже наступного місяця, - ISW

https://www.unian.ua/weapons/ukrajina-m ... 40075.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Досить дивно що рівень партнерства з нелегітимним Тайванем у США значно вищий ніж з засновницею ООН, колишньою володаркоя 3го ядерного арсеналу Україною

Республіка Китай такий самий засновник ООН, як і УРСР, тільки ніколи не був частиною радянського Лугандону, на відміну від нас. Китайський і німецький лугандони стали легітимними вже під час розрядки.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Майбутнє дуже не передбачуване і залежить від зусиль кожного, включно з метеликами


тому не гайте час на форумі, скидайте на товсті дрони

прогрес у Стерненко відчутний, на грудень умовно 19к дронів придбано, вчора 37075...далі буде

вимкнув газові і електричні котли в будинку (погода на вулиці дозволяє +10с, а на тижні навіть +17с тимчасово опівдні )...
окрім двох приміщень (спальня, їдальня- +20с від кондиціонера) у домі температура +13,0с (економлю якусь сотку(130грн) і мене гріє те, коли кожного дня бачу кількість придбаних дронів (в тому числі і на мої копійчини), хлопці долучайтесь хто скільки має можливість, бо ситуація критична(не панічна, але далека від того, щоб сваритися на форумах і шукати точну цитату, бо не віриш нікому на слово)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:12

  prodigy написав:ЛАД стосовно шахедів і атак с300 на Харків

Харків важливий індустріальний хаб для України (але Київ в пріоритеті по багатьом причинам), співчуваю Харків'янам (як і всім українцям) вчора до сліз взразила трагічна
загибель матері з трьома дітьми

https://t.me/nevzorovtv/13981

В этой ванной комнате пытались укрыться от пожара мать и ее трое детей в возрасте семи, четырех лет и шестимесячный младенец.
Все сгорели заживо в результате российской атаки.
Огонь был такой силы, (https://t.me/nevzorovtv/13970) что от младенца не осталось даже следа.
Женщина умерла прижимая детей к груди.



Україна може зіткнутись з дефіцитом боєприпасів для ППО вже наступного місяця, - ISW

https://www.unian.ua/weapons/ukrajina-m ... 40075.html

У этой трагедии есть ФИО. Кто-то додумался держать большое количество топлива в непосредственной близости возле зоны бд, да ещё и возле жилой застройки. 2 года идёт война. Пока кто-то не ответит такие ошибки (скорее пройобы) будут постоянно. Если нет наказания никто не хочет напрягать мозг. Как с коррупцией
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:13

Загинув через 9 днів після мобілізації: у Тернополі сповістили про смерть військового

"Як сталося так, що 9 днів після мобілізації Микола вже опинився на фронті — питання до ТЦК"

Отримав повістку-прийшов оновити дані до ТЦК.
Дали час на збір речей і одразу у бій...
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/626 ... kovogo-zmi
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:17

  lapay написав:
  fox767676 написав:Досить дивно що рівень партнерства з нелегітимним Тайванем у США значно вищий ніж з засновницею ООН, колишньою володаркоя 3го ядерного арсеналу Україною

Республіка Китай такий самий засновник ООН, як і УРСР, тільки ніколи не був частиною радянського Лугандону, на відміну від нас. Китайський і німецький лугандони стали легітимними вже під час розрядки.


Ну то нормальна практика, що США роблять з засновників ООН лугандони , а з лугандонів - респектабельні країни ?
Оцей Карлсон, чому він досі не у в'язниці ?
Він дає величезну аудиторію міжнародним терористам, сьогодні путину, завтра кадирову, післязавтра пушиліну
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Ну то нормальна практика, що США роблять з засновників ООН лугандони , а з лугандонів - респектабельні країни ?

Тайвань сам вийшов з ООН, в знак протесту, США були проти.
Німецького лугандона вже немає, як і радянського.
  fox767676 написав:Оцей Карлсон, чому він досі не у в'язниці ?
Він дає величезну аудиторію міжнародним терористам, сьогодні путину, завтра кадирову, післязавтра пушиліну

Для цього треба демобілізувати Bobua, він йому швидко коліна прострелить на радощах.
lapay
 
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