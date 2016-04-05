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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6737673867396740
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:36

  lapay написав:
  fox767676 написав:Ну то нормальна практика, що США роблять з засновників ООН лугандони , а з лугандонів - респектабельні країни ?

Тайвань сам вийшов з ООН, в знак протесту, США були проти.

Ну то Тайвань сам зробив вибір між південнокорейським варіантом та потенціально лугандонським. Рішення помилкове, але таки США поставили їх перед таким вибором.

  lapay написав:
  fox767676 написав:Оцей Карлсон, чому він досі не у в'язниці ?
Він дає величезну аудиторію міжнародним терористам, сьогодні путину, завтра кадирову, післязавтра пушиліну

Для цього треба демобілізувати Bobua, він йому швидко коліна прострелить на радощах.


Бобуа дасть йому інтерв'ю після чого Карлсон отримає інсульт від інтелектуального перевантаження науковою фантастикою. Весь світ визнає духовну та інтелектуальну перевагу України над нудним путєй :D
А поки виглядає так , що путіну дали комунікаційний майданчик. Брєд про пєчєнігів ніхто не помітить, про Гітлера забудуть крім поляків та українців, а запам'ятаються лише тези про войовничість українського керівництва
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Рішення помилкове, але таки США поставили їх перед таким вибором.

Натомість було продовжено підримку Тайваня з боку США новим оборонним законом.
  fox767676 написав:А поки виглядає так , що путіну дали комунікаційний майданчик. Брєд про пєчєнігів ніхто не помітить, про Гітлера забудуть крім поляків та українців, а запам'ятаються лише тези про войовничість українського керівництва

Хто надав майданчик - Держдеп? ВВС теж неодноразово хотіли взяти інтерв'ю у фюрера, тільки той не схотів, бо неприємні питання викриваючі брехню, ... а тут відкритий від захоплення рот карлсончика, якому дає інтерв'ю живий рептілоїд.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:10

  prodigy написав:
  fox767676 написав:Майбутнє дуже не передбачуване і залежить від зусиль кожного, включно з метеликами


тому не гайте час на форумі, скидайте на товсті дрони



++
я скинув та скидаю досить.
По дронам сюди
https://neboperemogy.fund/
зараз намагаюсь опанувати AI\ML , в ідеалі свічнутись з фінтеху в хайтек-оборонку.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:15

  jump написав:"Як сталося так, що 9 днів після мобілізації Микола вже опинився на фронті — питання до ТЦК"
  vitaliiangel написав:Поскольку люди нужны на вчера, никто их обучать не будет.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:18

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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:58

  prodigy написав:
  fox767676 написав:Майбутнє дуже не передбачуване і залежить від зусиль кожного, включно з метеликами


тому не гайте час на форумі, скидайте на товсті дрони

прогрес у Стерненко відчутний, на грудень умовно 19к дронів придбано, вчора 37075...далі буде

вимкнув газові і електричні котли в будинку (погода на вулиці дозволяє +10с, а на тижні навіть +17с тимчасово опівдні )...
окрім двох приміщень (спальня, їдальня- +20с від кондиціонера) у домі температура +13,0с (економлю якусь сотку(130грн) і мене гріє те, коли кожного дня бачу кількість придбаних дронів (в тому числі і на мої копійчини), хлопці долучайтесь хто скільки має можливість, бо ситуація критична(не панічна, але далека від того, щоб сваритися на форумах і шукати точну цитату, бо не віриш нікому на слово)


вчора гарний збір був на крила-фпв
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