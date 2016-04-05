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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6738673967406741>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:36

  lapay написав:
  fox767676 написав:Ну то нормальна практика, що США роблять з засновників ООН лугандони , а з лугандонів - респектабельні країни ?

Тайвань сам вийшов з ООН, в знак протесту, США були проти.

Ну то Тайвань сам зробив вибір між південнокорейським варіантом та потенціально лугандонським. Рішення помилкове, але таки США поставили їх перед таким вибором.

  lapay написав:
  fox767676 написав:Оцей Карлсон, чому він досі не у в'язниці ?
Він дає величезну аудиторію міжнародним терористам, сьогодні путину, завтра кадирову, післязавтра пушиліну

Для цього треба демобілізувати Bobua, він йому швидко коліна прострелить на радощах.


Бобуа дасть йому інтерв'ю після чого Карлсон отримає інсульт від інтелектуального перевантаження науковою фантастикою. Весь світ визнає духовну та інтелектуальну перевагу України над нудним путєй :D
А поки виглядає так , що путіну дали комунікаційний майданчик. Брєд про пєчєнігів ніхто не помітить, про Гітлера забудуть крім поляків та українців, а запам'ятаються лише тези про войовничість українського керівництва
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Рішення помилкове, але таки США поставили їх перед таким вибором.

Натомість було продовжено підримку Тайваня з боку США новим оборонним законом.
  fox767676 написав:А поки виглядає так , що путіну дали комунікаційний майданчик. Брєд про пєчєнігів ніхто не помітить, про Гітлера забудуть крім поляків та українців, а запам'ятаються лише тези про войовничість українського керівництва

Хто надав майданчик - Держдеп? ВВС теж неодноразово хотіли взяти інтерв'ю у фюрера, тільки той не схотів, бо неприємні питання викриваючі брехню, ... а тут відкритий від захоплення рот карлсончика, якому дає інтерв'ю живий рептілоїд.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:10

  prodigy написав:
  fox767676 написав:Майбутнє дуже не передбачуване і залежить від зусиль кожного, включно з метеликами


тому не гайте час на форумі, скидайте на товсті дрони



++
я скинув та скидаю досить.
По дронам сюди
https://neboperemogy.fund/
зараз намагаюсь опанувати AI\ML , в ідеалі свічнутись з фінтеху в хайтек-оборонку.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:15

  jump написав:"Як сталося так, що 9 днів після мобілізації Микола вже опинився на фронті — питання до ТЦК"
  vitaliiangel написав:Поскольку люди нужны на вчера, никто их обучать не будет.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:18

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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:58

  prodigy написав:
  fox767676 написав:Майбутнє дуже не передбачуване і залежить від зусиль кожного, включно з метеликами


тому не гайте час на форумі, скидайте на товсті дрони

прогрес у Стерненко відчутний, на грудень умовно 19к дронів придбано, вчора 37075...далі буде

вимкнув газові і електричні котли в будинку (погода на вулиці дозволяє +10с, а на тижні навіть +17с тимчасово опівдні )...
окрім двох приміщень (спальня, їдальня- +20с від кондиціонера) у домі температура +13,0с (економлю якусь сотку(130грн) і мене гріє те, коли кожного дня бачу кількість придбаних дронів (в тому числі і на мої копійчини), хлопці долучайтесь хто скільки має можливість, бо ситуація критична(не панічна, але далека від того, щоб сваритися на форумах і шукати точну цитату, бо не віриш нікому на слово)


вчора гарний збір був на крила-фпв
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 12:19

Bobua чого Вас так плавить? До речі, є питання, який графік роботи маєте?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 12:26

  jump написав: Загинув через 9 днів після мобілізації: у Тернополі сповістили про смерть військового

"Як сталося так, що 9 днів після мобілізації Микола вже опинився на фронті — питання до ТЦК"

Отримав повістку-прийшов оновити дані до ТЦК.
Дали час на збір речей і одразу у бій...
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/626 ... kovogo-zmi



Нажаль , це війна .
В неї нема віку і виключень .
Мова про свободу і незалежність держави .
Що мали написати інші , які з 24.02.2022 загинули ?
Це тяжка втрата для родини і для держави .
І не треба перекладати відповідальність на ТЦК .
Там зараз (в Запоріжжі ) працюють інваліди .Їм поставили завдання по мобілізації , невдячна робота .
Чому ви не перекладаєте відповідальність на тіх хто купив собі довідки , нелегально перетнув кордон ?
Чи до всіх котрі з, Ї ба ли , чі до тих хто ховається ?
Держава повинна себе захищати і всі зусилля направляє для того .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:І не треба перекладати відповідальність на ТЦК .
Там зараз (в Запоріжжі ) працюють інваліди .Їм поставили завдання по мобілізації , невдячна робота .

Не надо перекладывать ответственность на ТЦК по другой причине - это не их ответственность. Они мобилизовали и направили в часть, которая запросила людей, на этом их задача выполнена. Как они это делают - другой вопрос.
После этого за человека отвечает та часть, куда его направили.
К тому же не известно, где и как погиб человек. Без этой информации делать какие-либо выводы, а тем более искать виновных - занятие глупое, а в сложившейся ситуации еще и подлое. Есть такое понятие как небоевые потери, которых немало даже в мирное время.

В любом случае, это трагедия. Именно поэтому, такая работа журналистов при ее освещении выглядит крайне омерзительно.
Без журналистики мир был бы лучше.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 12:52

Сибарит

Брате , СІБАРІТ ВІТАЮ !
Я тільки з церкви .
.......в мене до вас питання ......... нещодавно мені написали що ви мене виженули з фінфоруму !

..... в мене усе перевернулось у сфінктері (нижнему )
ЗА ЩО ?
холява
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  #<1 ... 6738673967406741>
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