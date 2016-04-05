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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6738673967406741
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Трошки лаяв китайців, але є й серед них порядні та Герої

  fox767676 написав:А тайванці то китайці

А вы знаете, что тайванец, услышав что его называют "китайцем" воспринимает это как личное оскорбление? Поэтому и нет в цитируемом вами тексте о гибели Ценг Шенг-Гуанг слова "китаец".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:01

холява
Мне, конечно, льстит мнение о таком моем могуществе :)
Я к такому даже не стремлюсь - слишком тяжел груз ответственности.

Но если бы мне пришлось бы взять на себя ношу судьи, я бы первым выгнал с форума того, кто Вам это написал. И у него даже не было бы повода спросить, за что?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:06

  Сибарит написав:холява
Мне, конечно, льстит мнение о таком моем могуществе :)
Я к такому даже не стремлюсь - слишком тяжел груз ответственности.

Но если бы мне пришлось бы взять на себя ношу судьи, я бы первым выгнал с форума того, кто Вам это написал. И у него даже не было бы повода спросить, за что?


Сібаріт , ВДЯЧНИЙ вам за відповідь .

для того, хто написав мені листа ............"У.....бл.... юд.... ок" приготуйся , я для тебе зробив псіхоаналіз ......
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:09

  холява написав:
  jump написав: Загинув через 9 днів після мобілізації: у Тернополі сповістили про смерть військового

"Як сталося так, що 9 днів після мобілізації Микола вже опинився на фронті — питання до ТЦК"

Отримав повістку-прийшов оновити дані до ТЦК.
Дали час на збір речей і одразу у бій...
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/626 ... kovogo-zmi



Нажаль , це війна .
В неї нема віку і виключень .
Мова про свободу і незалежність держави .
Що мали написати інші , які з 24.02.2022 загинули ?
Це тяжка втрата для родини і для держави .
І не треба перекладати відповідальність на ТЦК .
Там зараз (в Запоріжжі ) працюють інваліди .Їм поставили завдання по мобілізації , невдячна робота .
Чому ви не перекладаєте відповідальність на тіх хто купив собі довідки , нелегально перетнув кордон ?
Чи до всіх котрі з, Ї ба ли , чі до тих хто ховається ?
Держава повинна себе захищати і всі зусилля направляє для того .

Инвалиды по ампутациям или такие как у нас на перекрёстке Набки и Павлова чуть аварию не устроили, пытаясь разбить прикладом стекло стартанувшей на зелёный легковушке(не стал как вкопанный на зелёный и не вышел получить повестку на почти магистрали), инвалиды по отсутствию клэпок в голове?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:А вы знаете, что тайванец, услышав что его называют "китайцем" воспринимает это как личное оскорбление? Поэтому и нет в цитируемом вами тексте о гибели Ценг Шенг-Гуанг слова "китаец"
Не зовсім, вони то якраз себе вважають справжніми Китайцями, а 1,5 млрд. комуністів - окупантами, революціонерами і хунтою, але теж Китайцями.
Дюрі-бачі
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