Нажаль , це війна . В неї нема віку і виключень . Мова про свободу і незалежність держави . Що мали написати інші , які з 24.02.2022 загинули ? Це тяжка втрата для родини і для держави . І не треба перекладати відповідальність на ТЦК . Там зараз (в Запоріжжі ) працюють інваліди .Їм поставили завдання по мобілізації , невдячна робота . Чому ви не перекладаєте відповідальність на тіх хто купив собі довідки , нелегально перетнув кордон ? Чи до всіх котрі з, Ї ба ли , чі до тих хто ховається ? Держава повинна себе захищати і всі зусилля направляє для того .
Инвалиды по ампутациям или такие как у нас на перекрёстке Набки и Павлова чуть аварию не устроили, пытаясь разбить прикладом стекло стартанувшей на зелёный легковушке(не стал как вкопанный на зелёный и не вышел получить повестку на почти магистрали), инвалиды по отсутствию клэпок в голове?
fox767676 написав:Трошки лаяв китайців, але є й серед них порядні та Герої
fox767676 написав:А тайванці то китайці
А вы знаете, что тайванец, услышав что его называют "китайцем" воспринимает это как личное оскорбление? Поэтому и нет в цитируемом вами тексте о гибели Ценг Шенг-Гуанг слова "китаец".
В деяких регіонах України теж компактно проживають суб'єкти які образяться якщо їх вважати українцями, то й шо ? Крім того в Китайський Республіці мешкають не тільки ханьці, але й аборигени взагалі не споріднені з ханським етносом, вони теж мають право на етнічну самоідентифікацію. Але титульний етнос - ханьці, назва країни - Китайська республіка, правляча партія - Гоміньдан, яка свій час була материнською для КПК. Я й не заморочуюсь для мене кадиров та шойгу - русские, хай ображаються. Хочуть бути тайванцями - хай вирішують питання в ООН з переіменуванням та визнанням