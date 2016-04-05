Нажаль , це війна . В неї нема віку і виключень . Мова про свободу і незалежність держави . Що мали написати інші , які з 24.02.2022 загинули ? Це тяжка втрата для родини і для держави . І не треба перекладати відповідальність на ТЦК . Там зараз (в Запоріжжі ) працюють інваліди .Їм поставили завдання по мобілізації , невдячна робота . Чому ви не перекладаєте відповідальність на тіх хто купив собі довідки , нелегально перетнув кордон ? Чи до всіх котрі з, Ї ба ли , чі до тих хто ховається ? Держава повинна себе захищати і всі зусилля направляє для того .
А на тех кто продал справки, или отвернулся за плату во время незаконного пересечения?
Востаннє редагувалось serg1974 в Нед 11 лют, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Рішення помилкове, але таки США поставили їх перед таким вибором.
Натомість було продовжено підримку Тайваня з боку США новим оборонним законом.
Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"
fox767676 написав:А поки виглядає так , що путіну дали комунікаційний майданчик. Брєд про пєчєнігів ніхто не помітить, про Гітлера забудуть крім поляків та українців, а запам'ятаються лише тези про войовничість українського керівництва
lapay написав:Хто надав майданчик - Держдеп? ВВС теж неодноразово хотіли взяти інтерв'ю у фюрера, тільки той не схотів, бо неприємні питання викриваючі брехню, ... а тут відкритий від захоплення рот карлсончика, якому дає інтерв'ю живий рептілоїд.
Громадянин США, медіаінфлюенсер, а можливо й майбутній керівник Держдепу. Порівняйте - Боббі Фішера Держдеп затероризував за матч в Югославії в 1992, він не мав змоги повернутися. Ніякої політики, просто матч в підсанкційний країні