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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6740674167426743>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:13

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Церковь святого писания
мне подходит, пойду запишусь .


навіщо, краще відкрити власну церкву: податків нуль, а доходи як від торгівлі тютюновими/алкоголем

тільки треба назву гарну і перевірити в Мінюсті, чи не існує вже така сама :mrgreen:

https://ukurier.gov.ua/media/files/2019 ... D0%B8_.pdf
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:14

  prodigy написав:
  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Церковь святого писания
мне подходит, пойду запишусь .


навіщо, краще відкрити власну церкву: податків нуль, а доходи як від торгівлі тютюновими/алкоголем


я люблю шоб в церкви драки были
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:25

  холява написав:
  jump написав: Загинув через 9 днів після мобілізації: у Тернополі сповістили про смерть військового

"Як сталося так, що 9 днів після мобілізації Микола вже опинився на фронті — питання до ТЦК"

Отримав повістку-прийшов оновити дані до ТЦК.
Дали час на збір речей і одразу у бій...
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/626 ... kovogo-zmi



Нажаль , це війна .
В неї нема віку і виключень .
Мова про свободу і незалежність держави .
Що мали написати інші , які з 24.02.2022 загинули ?
Це тяжка втрата для родини і для держави .
І не треба перекладати відповідальність на ТЦК .
Там зараз (в Запоріжжі ) працюють інваліди .Їм поставили завдання по мобілізації , невдячна робота .
Чому ви не перекладаєте відповідальність на тіх хто купив собі довідки , нелегально перетнув кордон ?
Чи до всіх котрі з, Ї ба ли , чі до тих хто ховається ?
Держава повинна себе захищати і всі зусилля направляє для того .

А на тех кто продал справки, или отвернулся за плату во время незаконного пересечения?
Востаннє редагувалось serg1974 в Нед 11 лют, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:25

  холява написав:

Ну , не всі святі ...
Треба ж свої гріхи буде замолювати колись ....
Сповідуватись .


Гріх — поняття, що на загальному рівні означає порушення релігійно-моральних догм, настанов.


згідно з догмами, то 90% своїх дій можна віднести до гріху (навіть опосередковано),

на приклад: ви йдете вилицею і бачите на землі гроші (не монети, а скажемо 100грн), які ваші дії? підіймаєте чи проходите позв (бо це диявол спокушає??)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:29

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:
навіщо, краще відкрити власну церкву: податків нуль, а доходи як від торгівлі тютюновими/алкоголем


я люблю шоб в церкви драки были


а чому люди знімали відео, а не втрутились...(це таких гріх, не домогти тим хто страждає)
особисто я (років 10 тому) почав би гамселити того дьякона,
а сьогодні, мабуть прикрив би солдата своїм тілом
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:36

  prodigy написав:а чому люди знімали відео, а не втрутились..
согласно церковных традиций, каждый дьяк, если увидит в ком-то беса, должен дать ему пизты. Окружающие к такому относятся с пониманием.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:39

  vitaliiangel написав:[
я люблю шоб в церкви драки были

Все ж таки не в назві церкви справи, а в людях. Як і всюди

Сьогодні особисто чув, як настоятель церкви (МП) на Ниві, після проповіді, закликав долучитись до сбору коштів для чернігівських прикордоників на прилади нічного бачення ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:50

  lapay написав:
  fox767676 написав:Рішення помилкове, але таки США поставили їх перед таким вибором.

Натомість було продовжено підримку Тайваня з боку США новим оборонним законом.

Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"

  fox767676 написав:А поки виглядає так , що путіну дали комунікаційний майданчик. Брєд про пєчєнігів ніхто не помітить, про Гітлера забудуть крім поляків та українців, а запам'ятаються лише тези про войовничість українського керівництва


  lapay написав:Хто надав майданчик - Держдеп? ВВС теж неодноразово хотіли взяти інтерв'ю у фюрера, тільки той не схотів, бо неприємні питання викриваючі брехню, ... а тут відкритий від захоплення рот карлсончика, якому дає інтерв'ю живий рептілоїд.


Громадянин США, медіаінфлюенсер, а можливо й майбутній керівник Держдепу.
Порівняйте - Боббі Фішера Держдеп затероризував за матч в Югославії в 1992, він не мав змоги повернутися. Ніякої політики, просто матч в підсанкційний країні
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Сьогодні особисто чув, як настоятель церкви (МП) на Ниві, після проповіді, закликав долучитись до сбору коштів для чернігівських прикордоників на прилади нічного бачення ...


якщо той настоятель в житті вибрав шлях дійсно служити Богові,
нехай переходить до ПЦУ (або до ЗСУ)
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:58

  fox767676 написав:
  lapay написав:
  fox767676 написав:Рішення помилкове, але таки США поставили їх перед таким вибором.

Натомість було продовжено підримку Тайваня з боку США новим оборонним законом.

Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"

Бандитське Косово ? Ну так ... ну так ...

А серби були, ну просто янголи, єтнічних чисток не влаштовували і срали виключно трояндами ...

В Чечні россіяни були проти сепаратистів
В Сирії россіяни були проти сепаратистів
В Україні россіяни були за сепаратистів
В Молдові россіяни були за сепаратистів
В Грузії россіяни були за сепаратистів

Не переплутай
pesikot
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