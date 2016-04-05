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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6740674167426743
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:03

Дюрі-бачі, fox767676

Международное радио Тайваня

Менее 10% тайваньцев доверяют Китаю
21-11-2023

Центральная академия наук (Академия Синика) опубликовала результаты опроса в рамках проекта Института европейских и американских исследований. Согласно данным опроса, лишь 9,3% жителей Тайваня считают Китай страной, заслуживающей доверия. 82,7% опрошенных считают, что угроза со стороны Китая в последние годы заметно возросла.

Доцент факультета социологии университета Дунъу Пань Синь-синь рассказала, что опрос проводился с 14 по 19 сентября. В нём приняли участие 1 211 совершеннолетних граждан Тайваня.
...
62,5% опрошенных назвали себя «тайваньцами», и только 2,3% назвались «китайцами», в то время как 32,2% принимают оба этих названия в свой адрес.

https://ru.rti.org.tw/news/view/id/97526
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:05

Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.
Наєв на своїй сторінці у Facebook написав, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року, із засобів масової інформації.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:08

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"

Бандитське Косово ? Ну так ... ну так ...

А серби були, ну просто янголи, єтнічних чисток не влаштовували і срали виключно трояндами ...

В Чечні россіяни були проти сепаратистів
В Сирії россіяни були проти сепаратистів
В Україні россіяни були за сепаратистів
В Молдові россіяни були за сепаратистів
В Грузії россіяни були за сепаратистів

Не переплутай

Ти зараз сперечаєшся не зі мною, а з офіційною позиціею України.

Але тобі про це не відомо, як і про більшість прізвищ, фактів що я навожу у своїх постах
3 класи чернігівської церковно-приходської школи московського патріархату, підсилені пропагандистськми гаслами даються навзнаки
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