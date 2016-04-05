Центральная академия наук (Академия Синика) опубликовала результаты опроса в рамках проекта Института европейских и американских исследований. Согласно данным опроса, лишь 9,3% жителей Тайваня считают Китай страной, заслуживающей доверия. 82,7% опрошенных считают, что угроза со стороны Китая в последние годы заметно возросла.
Доцент факультета социологии университета Дунъу Пань Синь-синь рассказала, что опрос проводился с 14 по 19 сентября. В нём приняли участие 1 211 совершеннолетних граждан Тайваня. ... 62,5% опрошенных назвали себя «тайваньцами», и только 2,3% назвались «китайцами», в то время как 32,2% принимают оба этих названия в свой адрес.
fox767676 написав:Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"
Бандитське Косово ? Ну так ... ну так ...
А серби були, ну просто янголи, єтнічних чисток не влаштовували і срали виключно трояндами ...
В Чечні россіяни були проти сепаратистів В Сирії россіяни були проти сепаратистів В Україні россіяни були за сепаратистів В Молдові россіяни були за сепаратистів В Грузії россіяни були за сепаратистів
Не переплутай
Ти зараз сперечаєшся не зі мною, а з офіційною позиціею України.
Але тобі про це не відомо, як і про більшість прізвищ, фактів що я навожу у своїх постах 3 класи чернігівської церковно-приходської школи московського патріархату, підсилені пропагандистськми гаслами даються навзнаки