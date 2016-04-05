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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67406741674267436744>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:39

  vitaliiangel написав:[
я люблю шоб в церкви драки были

Все ж таки не в назві церкви справи, а в людях. Як і всюди

Сьогодні особисто чув, як настоятель церкви (МП) на Ниві, після проповіді, закликав долучитись до сбору коштів для чернігівських прикордоників на прилади нічного бачення ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:50

  lapay написав:
  fox767676 написав:Рішення помилкове, але таки США поставили їх перед таким вибором.

Натомість було продовжено підримку Тайваня з боку США новим оборонним законом.

Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"

  fox767676 написав:А поки виглядає так , що путіну дали комунікаційний майданчик. Брєд про пєчєнігів ніхто не помітить, про Гітлера забудуть крім поляків та українців, а запам'ятаються лише тези про войовничість українського керівництва


  lapay написав:Хто надав майданчик - Держдеп? ВВС теж неодноразово хотіли взяти інтерв'ю у фюрера, тільки той не схотів, бо неприємні питання викриваючі брехню, ... а тут відкритий від захоплення рот карлсончика, якому дає інтерв'ю живий рептілоїд.


Громадянин США, медіаінфлюенсер, а можливо й майбутній керівник Держдепу.
Порівняйте - Боббі Фішера Держдеп затероризував за матч в Югославії в 1992, він не мав змоги повернутися. Ніякої політики, просто матч в підсанкційний країні
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Сьогодні особисто чув, як настоятель церкви (МП) на Ниві, після проповіді, закликав долучитись до сбору коштів для чернігівських прикордоників на прилади нічного бачення ...


якщо той настоятель в житті вибрав шлях дійсно служити Богові,
нехай переходить до ПЦУ (або до ЗСУ)
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:58

  fox767676 написав:
  lapay написав:
  fox767676 написав:Рішення помилкове, але таки США поставили їх перед таким вибором.

Натомість було продовжено підримку Тайваня з боку США новим оборонним законом.

Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"

Бандитське Косово ? Ну так ... ну так ...

А серби були, ну просто янголи, єтнічних чисток не влаштовували і срали виключно трояндами ...

В Чечні россіяни були проти сепаратистів
В Сирії россіяни були проти сепаратистів
В Україні россіяни були за сепаратистів
В Молдові россіяни були за сепаратистів
В Грузії россіяни були за сепаратистів

Не переплутай
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:03

Дюрі-бачі, fox767676

Международное радио Тайваня

Менее 10% тайваньцев доверяют Китаю
21-11-2023

Центральная академия наук (Академия Синика) опубликовала результаты опроса в рамках проекта Института европейских и американских исследований. Согласно данным опроса, лишь 9,3% жителей Тайваня считают Китай страной, заслуживающей доверия. 82,7% опрошенных считают, что угроза со стороны Китая в последние годы заметно возросла.

Доцент факультета социологии университета Дунъу Пань Синь-синь рассказала, что опрос проводился с 14 по 19 сентября. В нём приняли участие 1 211 совершеннолетних граждан Тайваня.
...
62,5% опрошенных назвали себя «тайваньцами», и только 2,3% назвались «китайцами», в то время как 32,2% принимают оба этих названия в свой адрес.

https://ru.rti.org.tw/news/view/id/97526
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:05

Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.
Наєв на своїй сторінці у Facebook написав, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року, із засобів масової інформації.

Як думаєте, що служки задумали?
Варіант - усіх звільнених генералів найближчим часом звинуватять у здачі Півдня та інших про**бах зевлади, щоб зняти з себе відповідальність.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 11 лют, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:08

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"

Бандитське Косово ? Ну так ... ну так ...

А серби були, ну просто янголи, єтнічних чисток не влаштовували і срали виключно трояндами ...

В Чечні россіяни були проти сепаратистів
В Сирії россіяни були проти сепаратистів
В Україні россіяни були за сепаратистів
В Молдові россіяни були за сепаратистів
В Грузії россіяни були за сепаратистів

Не переплутай

Ти зараз сперечаєшся не зі мною, а з офіційною позиціею України.

Але тобі про це не відомо, як і про більшість прізвищ, фактів що я навожу у своїх постах
3 класи чернігівської церковно-приходської школи московського патріархату, підсилені пропагандистськми гаслами даються навзнаки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:18

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"

Бандитське Косово ? Ну так ... ну так ...

А серби були, ну просто янголи, єтнічних чисток не влаштовували і срали виключно трояндами ...

В Чечні россіяни були проти сепаратистів
В Сирії россіяни були проти сепаратистів
В Україні россіяни були за сепаратистів
В Молдові россіяни були за сепаратистів
В Грузії россіяни були за сепаратистів

Не переплутай

Ти зараз сперечаєшся не зі мною, а з офіційною позиціею України.

То наведи офіційну позицію України, що Косово бандитське ?

  fox767676 написав:Але тобі про це не відомо, як і про більшість прізвищ, фактів що я навожу у своїх постах
3 класи чернігівської церковно-приходської школи московського патріархату, підсилені пропагандистськми гаслами даються навзнаки

Перевіримо твої 3 класи церковно-приходської школи. Рязань ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:20

  yanyura написав:Дюрі-бачі, fox767676

Международное радио Тайваня

Менее 10% тайваньцев доверяют Китаю
21-11-2023

Центральная академия наук (Академия Синика) опубликовала результаты опроса в рамках проекта Института европейских и американских исследований. Согласно данным опроса, лишь 9,3% жителей Тайваня считают Китай страной, заслуживающей доверия. 82,7% опрошенных считают, что угроза со стороны Китая в последние годы заметно возросла.

Доцент факультета социологии университета Дунъу Пань Синь-синь рассказала, что опрос проводился с 14 по 19 сентября. В нём приняли участие 1 211 совершеннолетних граждан Тайваня.
...
62,5% опрошенных назвали себя «тайваньцами», и только 2,3% назвались «китайцами», в то время как 32,2% принимают оба этих названия в свой адрес.

https://ru.rti.org.tw/news/view/id/97526


Запізнілий нацбілдинг. Тайванізуватися потрібно було у 60-70х, зараз великі шанси непроскочити примусове "повернення до рідної гавані"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:33

fox767676
Будет подтверждение ваших слов (ссылками), что
бандитське Косово це офіційна позиція України

:?:

Если это "официальная позиция Украины", то как понимать, что Украина признает паспорта "бандитского Косово" и уже почти 3,5 года не ограничивает поездки его граждан в Украину?
Україна почала визнавати паспорти, видані частково визнаним Косовом
24 ВЕРЕСНЯ 2020

"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки (назустріч). Минулого року ми прийняли рішення працювати з паспортами Косова. Зараз наш посол тут (в Албанії) та посли в інших частинах світу отримали вказівки визнавати ці паспорти та не обмежувати поїздки. Можливо, починаючи з таких невеликих кроків, ми можемо рухатись до певних результатів", - заявив заступник голови МЗС України.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7114648/
yanyura
 
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