fox767676 написав:Рішення помилкове, але таки США поставили їх перед таким вибором.
Натомість було продовжено підримку Тайваня з боку США новим оборонним законом.
Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"
fox767676 написав:А поки виглядає так , що путіну дали комунікаційний майданчик. Брєд про пєчєнігів ніхто не помітить, про Гітлера забудуть крім поляків та українців, а запам'ятаються лише тези про войовничість українського керівництва
lapay написав:Хто надав майданчик - Держдеп? ВВС теж неодноразово хотіли взяти інтерв'ю у фюрера, тільки той не схотів, бо неприємні питання викриваючі брехню, ... а тут відкритий від захоплення рот карлсончика, якому дає інтерв'ю живий рептілоїд.
Громадянин США, медіаінфлюенсер, а можливо й майбутній керівник Держдепу. Порівняйте - Боббі Фішера Держдеп затероризував за матч в Югославії в 1992, він не мав змоги повернутися. Ніякої політики, просто матч в підсанкційний країні
Центральная академия наук (Академия Синика) опубликовала результаты опроса в рамках проекта Института европейских и американских исследований. Согласно данным опроса, лишь 9,3% жителей Тайваня считают Китай страной, заслуживающей доверия. 82,7% опрошенных считают, что угроза со стороны Китая в последние годы заметно возросла.
Доцент факультета социологии университета Дунъу Пань Синь-синь рассказала, что опрос проводился с 14 по 19 сентября. В нём приняли участие 1 211 совершеннолетних граждан Тайваня. ... 62,5% опрошенных назвали себя «тайваньцами», и только 2,3% назвались «китайцами», в то время как 32,2% принимают оба этих названия в свой адрес.
fox767676 написав:Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"
Бандитське Косово ? Ну так ... ну так ...
А серби були, ну просто янголи, єтнічних чисток не влаштовували і срали виключно трояндами ...
В Чечні россіяни були проти сепаратистів В Сирії россіяни були проти сепаратистів В Україні россіяни були за сепаратистів В Молдові россіяни були за сепаратистів В Грузії россіяни були за сепаратистів
Не переплутай
Ти зараз сперечаєшся не зі мною, а з офіційною позиціею України.
Але тобі про це не відомо, як і про більшість прізвищ, фактів що я навожу у своїх постах 3 класи чернігівської церковно-приходської школи московського патріархату, підсилені пропагандистськми гаслами даються навзнаки
fox767676 написав:Ну то вони й бандитське Косово визнали. А потім росіянці кажуть "а ми чим гірше? Ви ,амриканці, теж співробітнічаєте з сепаратистами"
Бандитське Косово ? Ну так ... ну так ...
А серби були, ну просто янголи, єтнічних чисток не влаштовували і срали виключно трояндами ...
В Чечні россіяни були проти сепаратистів В Сирії россіяни були проти сепаратистів В Україні россіяни були за сепаратистів В Молдові россіяни були за сепаратистів В Грузії россіяни були за сепаратистів
Не переплутай
Ти зараз сперечаєшся не зі мною, а з офіційною позиціею України.
То наведи офіційну позицію України, що Косово бандитське ?
fox767676 написав:Але тобі про це не відомо, як і про більшість прізвищ, фактів що я навожу у своїх постах 3 класи чернігівської церковно-приходської школи московського патріархату, підсилені пропагандистськми гаслами даються навзнаки
Перевіримо твої 3 класи церковно-приходської школи. Рязань ?
Центральная академия наук (Академия Синика) опубликовала результаты опроса в рамках проекта Института европейских и американских исследований. Согласно данным опроса, лишь 9,3% жителей Тайваня считают Китай страной, заслуживающей доверия. 82,7% опрошенных считают, что угроза со стороны Китая в последние годы заметно возросла.
Доцент факультета социологии университета Дунъу Пань Синь-синь рассказала, что опрос проводился с 14 по 19 сентября. В нём приняли участие 1 211 совершеннолетних граждан Тайваня. ... 62,5% опрошенных назвали себя «тайваньцами», и только 2,3% назвались «китайцами», в то время как 32,2% принимают оба этих названия в свой адрес.
fox767676 Будет подтверждение ваших слов (ссылками), что
бандитське Косово це офіційна позиція України
Если это "официальная позиция Украины", то как понимать, что Украина признает паспорта "бандитского Косово" и уже почти 3,5 года не ограничивает поездки его граждан в Украину?
Україна почала визнавати паспорти, видані частково визнаним Косовом 24 ВЕРЕСНЯ 2020
"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки (назустріч). Минулого року ми прийняли рішення працювати з паспортами Косова. Зараз наш посол тут (в Албанії) та посли в інших частинах світу отримали вказівки визнавати ці паспорти та не обмежувати поїздки. Можливо, починаючи з таких невеликих кроків, ми можемо рухатись до певних результатів", - заявив заступник голови МЗС України.