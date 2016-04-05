pesikot написав:Бандитське Косово ? Ну так ... ну так ...
А серби були, ну просто янголи, єтнічних чисток не влаштовували і срали виключно трояндами ...
В Чечні россіяни були проти сепаратистів В Сирії россіяни були проти сепаратистів В Україні россіяни були за сепаратистів В Молдові россіяни були за сепаратистів В Грузії россіяни були за сепаратистів
Не переплутай
Ти зараз сперечаєшся не зі мною, а з офіційною позиціею України.
То наведи офіційну позицію України, що Косово бандитське ?
Ти смєшон у своїй дрємучесті, малоросійствуючий прихожанін МПЦ. Але спробуй інтелектуальний подвиг для свого рівня - 1) загугли позицію України щодо визнання Косово 2) Загугли біографії керівників Косово, (підказка - Хашим Тачи, мабуть ніколи не чув). Де він зараз. У американців так буває - вчора фрідомфайтер, а сьогодні чемпіон з тероризму, наркотрафику і торгівлею людьми цілком чи запчастинами
yanyura написав:fox767676 Будет подтверждение ваших слов (ссылками), что
бандитське Косово це офіційна позиція України
Если это "официальная позиция Украины", то как понимать, что Украина признает паспорта "бандитского Косово" и уже почти 3,5 года не ограничивает поездки его граждан в Украину?
Україна почала визнавати паспорти, видані частково визнаним Косовом 24 ВЕРЕСНЯ 2020
"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки (назустріч). Минулого року ми прийняли рішення працювати з паспортами Косова. Зараз наш посол тут (в Албанії) та посли в інших частинах світу отримали вказівки визнавати ці паспорти та не обмежувати поїздки. Можливо, починаючи з таких невеликих кроків, ми можемо рухатись до певних результатів", - заявив заступник голови МЗС України.
Возможно как поощрение за то что выдали свою правившую десятилетиямм верхушку в Гаагу, как раз в 2020. Выдаст рф путина-кадырова-гиркина-медведева в Гаагу, тоже будет некоторое потепление отношений. А еще лет через 10-20 перестанут называть россию бандитской и фашистской
Новый командующий ТрО руководил Внутренними войсками при разгоне Майдана
Ночью 10 декабря 2013 года правоохранители зачистили правительственный квартал от баррикад Евромайдана.
Позже Плахута, в то время начальник управления Южного территориального командования внутренних войск МВД, заявил, что для расчистки улиц привлекли около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут".
По его словам, "люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками".
Тогда же Плахута отчитывался о якобы двух пострадавших "беркутовцах".
yanyura написав:fox767676 Будет подтверждение ваших слов (ссылками), что
бандитське Косово це офіційна позиція України
Копать можно очень глубоко, но после слов Канада - это Сибирь и аренда в Болгарии 1000€ я бы просто ржала со старого, крепкого налогоплательщика. Этот хмырь вообще не выезжал за пределы оркостана/днр/лнр. Крепкий, сук@, хозяйственник... Он не ИТ, но очень хочет...