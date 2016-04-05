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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6741674267436744>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:зараз великі шанси непроскочити примусове "повернення до рідної гавані"

Может именно чтобы этого не случилось в США и рассматривается законопроект о финансовой помощи не только Украине и Израилю, но и Тайваню?
Сенат США проголосовал за соглашение для помощи Украине, Израилю и Тайваню
8 ФЕВРАЛЯ 2024

Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о финансовой помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В этом пакете для нашей страны выделен 61 миллиард долларов.

https://segodnya.novyny.live/ru/senat-s ... 51548.html
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:52

Если нет разницы, зачем платить больше?

Жители села Космач в Ивано-Франковской области выступают против повальной мобилизации. Экс-командир "Айдара" Дикий заявил о вероятности "зачистки" этого села.

По его словам, участников протестов нужно судить за госизмену. А если этого не сделают, то "армия решит проблему".

"Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев все больше, а потом гражданская власть разведет руками и скажет армии решать проблему. Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию", – сказал Дикий

З заявами про "стріляти" в коліна стає все важче розуміти, хто ворог (крім московитів) і яка різниця між орками та свинею, що робить такі заяви
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:58

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  pesikot написав:Бандитське Косово ? Ну так ... ну так ...

А серби були, ну просто янголи, єтнічних чисток не влаштовували і срали виключно трояндами ...

В Чечні россіяни були проти сепаратистів
В Сирії россіяни були проти сепаратистів
В Україні россіяни були за сепаратистів
В Молдові россіяни були за сепаратистів
В Грузії россіяни були за сепаратистів

Не переплутай

Ти зараз сперечаєшся не зі мною, а з офіційною позиціею України.

То наведи офіційну позицію України, що Косово бандитське ?


Ти смєшон у своїй дрємучесті, малоросійствуючий прихожанін МПЦ.
Але спробуй інтелектуальний подвиг для свого рівня - 1) загугли позицію України щодо визнання Косово 2) Загугли біографії керівників Косово, (підказка - Хашим Тачи, мабуть ніколи не чув). Де він зараз. У американців так буває - вчора фрідомфайтер, а сьогодні чемпіон з тероризму, наркотрафику і торгівлею людьми цілком чи запчастинами
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:58

whois2010
Упоминая Дикого надо правильно писать его должность в армии:
экс-заместитель командира взвода

отсюда и ценность его заявлений.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:00

  yanyura написав:whois2010
Упоминая Дикого надо правильно писать его должность в армии:
экс-заместитель командира взвода

отсюда и ценность его заявлений.

в цитуванні/посиланні так і написано. не побачили?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:12

  yanyura написав:fox767676
Будет подтверждение ваших слов (ссылками), что
бандитське Косово це офіційна позиція України

:?:

Если это "официальная позиция Украины", то как понимать, что Украина признает паспорта "бандитского Косово" и уже почти 3,5 года не ограничивает поездки его граждан в Украину?
Україна почала визнавати паспорти, видані частково визнаним Косовом
24 ВЕРЕСНЯ 2020

"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки (назустріч). Минулого року ми прийняли рішення працювати з паспортами Косова. Зараз наш посол тут (в Албанії) та посли в інших частинах світу отримали вказівки визнавати ці паспорти та не обмежувати поїздки. Можливо, починаючи з таких невеликих кроків, ми можемо рухатись до певних результатів", - заявив заступник голови МЗС України.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7114648/


Возможно как поощрение за то что выдали свою правившую десятилетиямм верхушку в Гаагу, как раз в 2020. Выдаст рф путина-кадырова-гиркина-медведева в Гаагу, тоже будет некоторое потепление отношений. А еще лет через 10-20 перестанут называть россию бандитской и фашистской
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:20

Новый командующий ТрО руководил Внутренними войсками при разгоне Майдана

Ночью 10 декабря 2013 года правоохранители зачистили правительственный квартал от баррикад Евромайдана.

Позже Плахута, в то время начальник управления Южного территориального командования внутренних войск МВД, заявил, что для расчистки улиц привлекли около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут".

По его словам, "люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками".

Тогда же Плахута отчитывался о якобы двух пострадавших "беркутовцах".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/11/7441370/

следующие чивокуня и азиров
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:22

whois2010
Я увидел там только
Экс-командир "Айдара"

А что такое "экс-командир"? Экс-комбат? Экс-комроты? Экс-комвзвода?

А с вашей его характеристикой
яка різниця між орками та свинею, що робить такі заяви

согласен.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Возможно как поощрение

Это всего лишь ваше предположение, но не официальная позиция Украины. Официальную я привел в своем посте, в отличие от вашего заявления, что
бандитське Косово це офіційна позиція України

которое вы ничем так и не подтвердили.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:27

  yanyura написав:fox767676
Будет подтверждение ваших слов (ссылками), что
бандитське Косово це офіційна позиція України

:?:

Копать можно очень глубоко, но после слов Канада - это Сибирь и аренда в Болгарии 1000€ я бы просто ржала со старого, крепкого налогоплательщика. Этот хмырь вообще не выезжал за пределы оркостана/днр/лнр. Крепкий, сук@, хозяйственник... Он не ИТ, но очень хочет...
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