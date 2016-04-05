Я увидел там только
Экс-командир "Айдара"
А что такое "экс-командир"? Экс-комбат? Экс-комроты? Экс-комвзвода?
А с вашей его характеристикой
яка різниця між орками та свинею, що робить такі заяви
согласен.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 16:22
whois2010
Я увидел там только
А что такое "экс-командир"? Экс-комбат? Экс-комроты? Экс-комвзвода?
А с вашей его характеристикой
согласен.
Додано: Нед 11 лют, 2024 16:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 11 лют, 2024 16:27
Копать можно очень глубоко, но после слов Канада - это Сибирь и аренда в Болгарии 1000€ я бы просто ржала со старого, крепкого налогоплательщика. Этот хмырь вообще не выезжал за пределы оркостана/днр/лнр. Крепкий, сук@, хозяйственник... Он не ИТ, но очень хочет...
Додано: Нед 11 лют, 2024 16:49
До тех пор пока власть не опровергает его слова, можно считать, что он озвучивает настроения наших верхов.
Попробуйте где-то выступить с заявлением, что неплохо бы сдать Харьков оркам. Как вы думаете, через сколько минут вас тут же поставят раком? Да вы чихнуть не успеете.
Дикий предложил зачистить село с гражданами Украины, Фарион сказала что русскоязычные - это все поголовно предатели. Реакция властей? Тишина...
Интересно, почему?
Додано: Нед 11 лют, 2024 17:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це самопроголошена республіка, тому ми її не визнаємо. Хто в них при владі був чи буде, нас не обходить, ми санкцій не вводили. Ми теж почали визнавати деякі документи Лугандона, виходячі з гуманітарних позицій.
Щоб два раза не вставати - Фішер порушив закон США, якщо Карлсон щось порушить, його теж можуть посадити, як і Трампа.
Додано: Нед 11 лют, 2024 17:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Т.е. лично вы и есть "офіційна позиція України"
Вы женщина? Тогда должно быть "гражданке Украины".
Вы мужчина? Тогда должно быть "пострадавшему"
Или вы среднего пола? Тогда всё правильно.
Понятно. Доказательств того, что
вы так и не смогли предоставить, перейдя на argumentum ad hominem circumstantiae.
Слив засчитан!
Додано: Нед 11 лют, 2024 17:13
Які закони, індивідуально написані під Фішера та Карлсона ?
А чому вони так написані, що це за юридичний трек у бік вседозволенності, чи те що можна юпітеру, не можна бику?
Обидві країни підсанкційни, я навіть не порівнюю масштаб злодіянь
Провести матч у місці де починалась спортивна кар'єра то злочин, а приймати участь у піар-акції світового лодія номер 1 то професійна діяльнсть ?
Додано: Нед 11 лют, 2024 17:20
Якось давно вже не було вихідних. Хоч неділя мала би бути...
Світла частина доби -- робоча...
А як не плавитись, якщо не дають пересісти на оту розслаблену половину...? Кляті ухилянти повсідались і нікому їх звідти копняками позганяти...
Додано: Нед 11 лют, 2024 17:29
Каждый день по мебельному ходить не каждый может... Рестораны все любимые остались, несмотря на моё 5 летнее отсутствие. Вы дали исчерпывающий ответ. Я даже не сомневалась что либо продинамите, либо хрень напишите. Вы написали хрень. Продуктовые обычно называют и рестораны любимые несколько. Мебельный я вообще-то там не знаю от слова совсем, настолько хорош.
Додано: Нед 11 лют, 2024 17:48
Як це не обходить, Гаагзький Суд висунув звинувачення Тачи та Ко ,і санкції, які Україна автоматично підтримала, переховатись в Україні в нього не вийшло. Розслідування його діяльності почалося ще в 90-х. Я ще пам'ятаю часи радіо Промінь. та 1го каналу українського радіо, кінця 90-х, розповідали про його гареми та торгівлю людьми.
А хлопці попроще зо мене зараз тут на форумі атакують слухали в цей час російську попсу на "нашому радіо"
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 11 лют, 2024 17:52, всього редагувалось 3 разів.
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