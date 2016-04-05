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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6741674267436744>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:22

whois2010
Я увидел там только
Экс-командир "Айдара"

А что такое "экс-командир"? Экс-комбат? Экс-комроты? Экс-комвзвода?

А с вашей его характеристикой
яка різниця між орками та свинею, що робить такі заяви

согласен.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Возможно как поощрение

Это всего лишь ваше предположение, но не официальная позиция Украины. Официальную я привел в своем посте, в отличие от вашего заявления, что
бандитське Косово це офіційна позиція України

которое вы ничем так и не подтвердили.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:27

  yanyura написав:fox767676
Будет подтверждение ваших слов (ссылками), что
бандитське Косово це офіційна позиція України

:?:

Копать можно очень глубоко, но после слов Канада - это Сибирь и аренда в Болгарии 1000€ я бы просто ржала со старого, крепкого налогоплательщика. Этот хмырь вообще не выезжал за пределы оркостана/днр/лнр. Крепкий, сук@, хозяйственник... Он не ИТ, но очень хочет...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:49

  yanyura написав:whois2010
Упоминая Дикого надо правильно писать его должность в армии:
экс-заместитель командира взвода

отсюда и ценность его заявлений.

До тех пор пока власть не опровергает его слова, можно считать, что он озвучивает настроения наших верхов.
Попробуйте где-то выступить с заявлением, что неплохо бы сдать Харьков оркам. Как вы думаете, через сколько минут вас тут же поставят раком? Да вы чихнуть не успеете.
Дикий предложил зачистить село с гражданами Украины, Фарион сказала что русскоязычные - это все поголовно предатели. Реакция властей? Тишина...
Интересно, почему?
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Частично признаной Республикой Косово на протяжении 20 лет правили преступники, которые сейчас в тюрьмах Гааги. Украина эта гос.образование никогда не признавала, исходя из принципов нерушимости границ.

Це самопроголошена республіка, тому ми її не визнаємо. Хто в них при владі був чи буде, нас не обходить, ми санкцій не вводили. Ми теж почали визнавати деякі документи Лугандона, виходячі з гуманітарних позицій.
Щоб два раза не вставати - Фішер порушив закон США, якщо Карлсон щось порушить, його теж можуть посадити, як і Трампа.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:А то что там правили преступники дает мне как гражданиу Украины, пострадавшей от похожего рода терористов и сепаратистов дает полное право их так называть

Т.е. лично вы и есть "офіційна позиція України" :lol:

мне как гражданиу Украины, пострадавшей

Вы женщина? Тогда должно быть "гражданке Украины".
Вы мужчина? Тогда должно быть "пострадавшему"
Или вы среднего пола? Тогда всё правильно.

Вы там немножко в окупации того.
...
yanyura Вам сейчас кадыровец дуло приставил, что вы х-ню пишете или просто попавшего впросак форумного приятеля пытаетесь вытащить?

Понятно. Доказательств того, что
бандитське Косово це офіційна позиція України

вы так и не смогли предоставить, перейдя на argumentum ad hominem circumstantiae.

Слив засчитан!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:13

  lapay написав:
  fox767676 написав:Частично признаной Республикой Косово на протяжении 20 лет правили преступники, которые сейчас в тюрьмах Гааги. Украина эта гос.образование никогда не признавала, исходя из принципов нерушимости границ.

Це самопроголошена республіка, тому ми її не визнаємо. Хто в них при владі був чи буде, нас не обходить, ми санкцій не вводили. Ми теж почали визнавати деякі документи Лугандона, виходячі з гуманітарних позицій.
Щоб два раза не вставати - Фішер порушив закон США, якщо Карлсон щось порушить, його теж можуть посадити, як і Трампа.



Які закони, індивідуально написані під Фішера та Карлсона ?
А чому вони так написані, що це за юридичний трек у бік вседозволенності, чи те що можна юпітеру, не можна бику?
Обидві країни підсанкційни, я навіть не порівнюю масштаб злодіянь
Провести матч у місці де починалась спортивна кар'єра то злочин, а приймати участь у піар-акції світового лодія номер 1 то професійна діяльнсть ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:20

  BIGor написав:Bobua чого Вас так плавить? До речі, є питання, який графік роботи маєте?


Якось давно вже не було вихідних. Хоч неділя мала би бути...
Світла частина доби -- робоча...

Зображення
А як не плавитись, якщо не дають пересісти на оту розслаблену половину...? Кляті ухилянти повсідались і нікому їх звідти копняками позганяти...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:29

  fox767676 написав:
  stm написав:Летусрок приутих. А Вы начали ахинею нести. Какой Ваш любимый магазин на Русановке и в какие рестораны/кафе Вы предпочитаете ходить?


мебельный ))), все остальное переделали под рестораны и прлуктовые, но вы ж все по картам 1985 ориентируйтесь, а с гугл мапс видать напряженка

Каждый день по мебельному ходить не каждый может... Рестораны все любимые остались, несмотря на моё 5 летнее отсутствие. Вы дали исчерпывающий ответ. Я даже не сомневалась что либо продинамите, либо хрень напишите. Вы написали хрень. Продуктовые обычно называют и рестораны любимые несколько. Мебельный я вообще-то там не знаю от слова совсем, настолько хорош.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:48

  lapay написав:
  fox767676 написав:Частично признаной Республикой Косово на протяжении 20 лет правили преступники, которые сейчас в тюрьмах Гааги. Украина эта гос.образование никогда не признавала, исходя из принципов нерушимости границ.

Це самопроголошена республіка, тому ми її не визнаємо. Хто в них при владі був чи буде, нас не обходить, ми санкцій не вводили. Ми теж почали визнавати деякі документи Лугандона, виходячі з гуманітарних позицій.

Як це не обходить, Гаагзький Суд висунув звинувачення Тачи та Ко ,і санкції, які Україна автоматично підтримала, переховатись в Україні в нього не вийшло. Розслідування його діяльності почалося ще в 90-х. Я ще пам'ятаю часи радіо Промінь. та 1го каналу українського радіо, кінця 90-х, розповідали про його гареми та торгівлю людьми.
А хлопці попроще зо мене зараз тут на форумі атакують слухали в цей час російську попсу на "нашому радіо"
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 11 лют, 2024 17:52, всього редагувалось 3 разів.
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