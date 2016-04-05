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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 лют, 2024 17:49
Bobua
Щось я не чув від тебе, що ти, коли будешь на гражданці
То знайдешь хорошу роботу, будешь платит податки, будешь донатити ЗСУ ..
А от я, той самий, який вичерпує воду з лодки, щоб тобі було за що воювати
Ти дійсно на тому боці ? Ти дійсно бачишь усю картину ?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 17:49
Bobua написав:
Якось давно вже не було вихідних. Хоч неділя мала би бути...
Світла частина доби -- робоча...
А в нас, якщо в тилу/селі - то теж тільки світла частина доби - робоча/або напівробоча, а от як на вогневій - то працюємо цілодобово!Переважно, то в очікуванні, як МЧСники... але тим не менш - маємо кулею по команді "до бою!" - вискочити з бліндажу і взятись до роботи! І не важливо, чи це буде 1-2рази вдень/вночі, чи це буде що 20-30хв вдень і вночі!
Але ж де це ухилянтам зрозуміти, що можна 5-6раз за ніч зриватись на ноги зі збитих з дощок "нарів" і бігти "до бою/до роботи", а потім і вдень, НЕ виспаним - теж треба виконувати бойові завдання!!! І в такому режимі - вже майже ДВА РОКИ!!!
Bobua написав:
А як не плавитись, якщо не дають пересісти на оту розслаблену половину...? Кляті ухилянти повсідались і нікому їх звідти копняками позганяти...
Нічого, скоро закон приймуть - порядок наведуть!©
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Додано: Нед 11 лют, 2024 17:53
Вибачте що не по темі, але можливо хтось знає яка обстановка на ЖД вокзалі в Одесі ? можна в особисті. дякую[
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Додано: Нед 11 лют, 2024 17:58
stm написав: fox767676 написав: stm написав:
Летусрок приутих. А Вы начали ахинею нести. Какой Ваш любимый магазин на Русановке и в какие рестораны/кафе Вы предпочитаете ходить?
мебельный ))), все остальное переделали под рестораны и прлуктовые, но вы ж все по картам 1985 ориентируйтесь, а с гугл мапс видать напряженка
Каждый день по мебельному ходить не каждый может... Рестораны все любимые остались, несмотря на моё 5 летнее отсутствие. Вы дали исчерпывающий ответ. Я даже не сомневалась что либо продинамите, либо хрень напишите. Вы написали хрень. Продуктовые обычно называют и рестораны любимые несколько. Мебельный я вообще-то там не знаю от слова совсем, настолько хорош.
Припинить флуд. Поважайте захинсників і інших відвідувачів військово-політичної гілки, якщо ви дійсно за Україну.
Я написав що ресторанів стало кратно більше після 2005.
до чого тут"рестораны наши людимые остались"
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Додано: Нед 11 лют, 2024 17:59
Тhe Guardian: Измотанная и обессиленная: на что надеяться Украине, если военная помощь США иссякнет?
▪️Украина начала 2024 год в обороне, и перспективы Киева на поле боя становятся все более тусклыми, поскольку республиканцы в Конгрессе США намерены блокировать будущую военную помощь. Если Европа не восполнит этот пробел, Украина рискует потерпеть поражение с 2025 года. Проблема усугубляется простой цифрой. В этом конфликте, который длится почти два года, Украина снова оказалась в меньшинстве: по текущим оценкам, Россия выпускает 10 000 артиллерийских снарядов в день, а Украина - 2 000, и это удручающее соотношение, которое может еще ухудшиться в отсутствие будущих поставок боеприпасов из США.
▪️В недавнем телерепортаже британского телеканала Sky News рассказывалось о группе украинских артиллеристов из 22-й бригады, действующей между Часовым Яром и удерживаемым Россией Бахмутом, об их мольбах о помощи и ограниченных запасах снарядов. Их советское 152-миллиметровое орудие стреляло всего три раза за ночь. «Это означает, что украинцы больше не могут подавлять российскую артиллерию, а если украинцы не могут открыть ответный огонь, то все, что они могут сделать, — это попытаться выжить», - подчеркивает Сэм Крэнни-Эванс из аналитического центра Royal United Services Institute.
▪️Россия, тем временем, сумела перейти к военной экономике. По результатам анализа, проведенного Эстонией, московские заводы будут производить около 4,5 млн снарядов в 2024 году (более 12 000 в день), подняв расходы на оборону до высокого, но устойчивого уровня в 6,5% от ВВП. Маленькая Украина зависит от западной промышленной поддержки, но политические разногласия в США означают, что с начала января Пентагону больше не может тратить деньги, европейские усилия также потерпели неудачу.
▪️Европа обязалась произвести 1 млн снарядов для Украины за год до конца марта, но не успела, и вместо этого будет произведено от 480 000 до 700 000, по оценкам Эстонии. «В Европе проблема заключается в необходимости собирать достаточно крупные заказы, чтобы частным компаниям было выгодно инвестировать в расширение своих мощностей», - отмечает бывший исполнительный директор Европейского оборонного агентства Ник Уитни. В результате Украина полагается на собственное производство и любые оставшиеся подарки».
▪️По иронии судьбы, США, которые производят свои снаряды на государственных заводах, нашли способы увеличить собственное производство с 28 000 в октябре прошлого года до 37 000 в апреле, 60 000 в октябре 2024 года и 100 000 в октябре 2025 года, по данным американского аналитического центра. Но даже этого недостаточно, чтобы помочь Украине сравняться с Россией на фронте, без США Европе придется удвоить свои собственные, и без того недостаточно мощные, усилия в 2024 году
▪️Конечно, боевые действия - это не только артиллерия, и Украина разрабатывает альтернативные стратегии, сосредоточившись на создании в 2024 году не менее 1 млн небольших и дешевых беспилотников . Управляемые как в компьютерной игре, высокоманевренные беспилотники эффективны в бою, но их меньшая грузоподъемность делает их ограниченной заменой артиллерии - в то время как русские доказали, что могут имитировать украинские усилия с помощью своих собственных беспилотников.
▪️Украина признала, что с начала декабря ей необходимо перейти к обороне, когда президент отдал приказ об укреплении фортификационных сооружений. Как успешно продемонстрировали русские в 2023 году, минирование глубоко за линией фронта должно предотвратить немедленный прорыв. Как бы то ни было, кремлевские генералы до сих пор не показали, что способны эффективно атаковать. Наступление на прифронтовой город Авдеевка на востоке Донбасса началось в октябре и продолжается до сих пор.
▪️Тем не менее, Украина остро нуждается в дополнительных войсках, чтобы укрепить свои истощенные силы на фронте. Парламент обсуждает противоречивые новые законы о мобилизации. Пока неясно, сколько в итоге будет призвано на службу в Украине. Россия не будет проводить дальнейшую мобилизацию перед президентскими выборами в марте, ее более многочисленное население и использование более безжалостных методов всегда дает ей преимущество в численности: по эстонским оценкам, она способна обучать 130 000 человек каждые полгода.
▪️Есть некоторые технологии, которые в настоящее время в больших объемах могут поставлять только США, например перехватчики Patriot, критически важные для противовоздушной обороны Киева, особенно против мощных российских ракет «Искандер» и «Кинжал». По оценкам Украины, Россия производит и запускает около 100 ракет дальнего радиуса действия в месяц, и, как правило, для их остановки требуется два перехватчика. По контракту, заключенному НАТО от имени Германии, Нидерландов, Румынии и Испании в начале января, в Германии будет произведено 1000 ракет Patriot, часть из которых в итоге может попасть на Украину, хотя Киев, несомненно, предпочел бы, чтобы такая договоренность была достигнута годом раньше.
▪️Ожидается, что конфликт в Украине продлится до 2025 года, Кремль ждет, будет ли избран Дональд Трамп, который, по общему мнению, более благосклонен к Владимиру Путину, чем к Украине. Чтобы Украина одержала победу, ей, скорее всего, придется пережить 2024 год, перегруппироваться, насколько это возможно, и надеяться, что европейские политики сосредоточатся на базовом перевооружении.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 11 лют, 2024 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 18:01
Anton2112 написав:Вибачте що не по темі, але можливо хтось знає яка обстановка на ЖД вокзалі в Одесі ? можна в особисті. дякую[
ку
зустрічають
з боку 7 маршруту тролейбуса постійно стоять,центральний вихід 2 буса і хлопці в пікселях разом з поліцейськими
якщо компанія з 3-4 чоловік не зупиняють
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Додано: Нед 11 лют, 2024 18:02
pesikot написав:Bobua
Щось я не чув від тебе, що ти, коли будешь на гражданці
То знайдешь хорошу роботу, будешь платит податки, будешь донатити ЗСУ ..
А от я, той самий, який вичерпує воду з лодки, щоб тобі було за що воювати
Ти дійсно на тому боці ? Ти дійсно бачишь усю картину ?
Та годі!
Годі по 100500тому колу!
Ми ж ЧІТКО кажемо: "давайте мінятись місцями!"
Ми візьмемось "за відра в тилу, щоб вичерпувати воду", а ви - будете воювати "ще краще за нас"!
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Додано: Нед 11 лют, 2024 18:11
fox767676 написав: lapay написав: fox767676 написав:
Частично признаной Республикой Косово на протяжении 20 лет правили преступники, которые сейчас в тюрьмах Гааги. Украина эта гос.образование никогда не признавала, исходя из принципов нерушимости границ.
Це самопроголошена республіка, тому ми її не визнаємо. Хто в них при владі був чи буде, нас не обходить, ми санкцій не вводили. Ми теж почали визнавати деякі документи Лугандона, виходячі з гуманітарних позицій.
Як це не обходить, Гаагзький Суд висунув звинувачення Тачи та Ко ,і санкції, які Україна автоматично підтримала, переховатись в Україні в нього не вийшло. Розслідування його діяльності почалося ще в 90-х. Я ще пам'ятаю часи радіо Промінь. та 1го каналу українського радіо, кінця 90-х, розповідали про його гареми та торгівлю людьми.
А хлопці попроще зо мене зараз тут на форумі атакують слухали в цей час російську попсу на "нашому радіо"
Український контингент у Косові — з'єднання збройних сил України у складі міжнародних сил KFOR під керівництвом НАТО, що діяли на території Косова і Метохії з 1 вересня 1999 року по 2022 рік, глобальною метою якого є досягнення миру та стабільності у регіоні проведення миротворчої операції.
Да, чивркуня Косово не признал, прям очень неожиданно. Но силы спец операций на стороне Косово отправил ещё Кучма.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 18:17
Успіх написав: pesikot написав:Bobua
Щось я не чув від тебе, що ти, коли будешь на гражданці
То знайдешь хорошу роботу, будешь платит податки, будешь донатити ЗСУ ..
А от я, той самий, який вичерпує воду з лодки, щоб тобі було за що воювати
Ти дійсно на тому боці ? Ти дійсно бачишь усю картину ?
Та годі!
Годі по 100500тому колу!
Ми ж ЧІТКО кажемо: "давайте мінятись місцями!"
Ми візьмемось "за відра в тилу, щоб вичерпувати воду", а ви - будете воювати "ще краще за нас"!
За крок до перевороту думок )
Тому що, ковбаса, якою ти котів годуєшь, вона береться з податків тих, хто працює
А ти точно, будешь сплачувати податки в тому ж самому розміри, як ті, хто вас замінить ?
Чи "піду охоронцем в АТБ" ? )
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