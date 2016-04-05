Тhe Guardian: Измотанная и обессиленная: на что надеяться Украине, если военная помощь США иссякнет?



▪️Украина начала 2024 год в обороне, и перспективы Киева на поле боя становятся все более тусклыми, поскольку республиканцы в Конгрессе США намерены блокировать будущую военную помощь. Если Европа не восполнит этот пробел, Украина рискует потерпеть поражение с 2025 года. Проблема усугубляется простой цифрой. В этом конфликте, который длится почти два года, Украина снова оказалась в меньшинстве: по текущим оценкам, Россия выпускает 10 000 артиллерийских снарядов в день, а Украина - 2 000, и это удручающее соотношение, которое может еще ухудшиться в отсутствие будущих поставок боеприпасов из США.



▪️В недавнем телерепортаже британского телеканала Sky News рассказывалось о группе украинских артиллеристов из 22-й бригады, действующей между Часовым Яром и удерживаемым Россией Бахмутом, об их мольбах о помощи и ограниченных запасах снарядов. Их советское 152-миллиметровое орудие стреляло всего три раза за ночь. «Это означает, что украинцы больше не могут подавлять российскую артиллерию, а если украинцы не могут открыть ответный огонь, то все, что они могут сделать, — это попытаться выжить», - подчеркивает Сэм Крэнни-Эванс из аналитического центра Royal United Services Institute.



▪️Россия, тем временем, сумела перейти к военной экономике. По результатам анализа, проведенного Эстонией, московские заводы будут производить около 4,5 млн снарядов в 2024 году (более 12 000 в день), подняв расходы на оборону до высокого, но устойчивого уровня в 6,5% от ВВП. Маленькая Украина зависит от западной промышленной поддержки, но политические разногласия в США означают, что с начала января Пентагону больше не может тратить деньги, европейские усилия также потерпели неудачу.



▪️Европа обязалась произвести 1 млн снарядов для Украины за год до конца марта, но не успела, и вместо этого будет произведено от 480 000 до 700 000, по оценкам Эстонии. «В Европе проблема заключается в необходимости собирать достаточно крупные заказы, чтобы частным компаниям было выгодно инвестировать в расширение своих мощностей», - отмечает бывший исполнительный директор Европейского оборонного агентства Ник Уитни. В результате Украина полагается на собственное производство и любые оставшиеся подарки».



▪️По иронии судьбы, США, которые производят свои снаряды на государственных заводах, нашли способы увеличить собственное производство с 28 000 в октябре прошлого года до 37 000 в апреле, 60 000 в октябре 2024 года и 100 000 в октябре 2025 года, по данным американского аналитического центра. Но даже этого недостаточно, чтобы помочь Украине сравняться с Россией на фронте, без США Европе придется удвоить свои собственные, и без того недостаточно мощные, усилия в 2024 году



▪️Конечно, боевые действия - это не только артиллерия, и Украина разрабатывает альтернативные стратегии, сосредоточившись на создании в 2024 году не менее 1 млн небольших и дешевых беспилотников . Управляемые как в компьютерной игре, высокоманевренные беспилотники эффективны в бою, но их меньшая грузоподъемность делает их ограниченной заменой артиллерии - в то время как русские доказали, что могут имитировать украинские усилия с помощью своих собственных беспилотников.



▪️Украина признала, что с начала декабря ей необходимо перейти к обороне, когда президент отдал приказ об укреплении фортификационных сооружений. Как успешно продемонстрировали русские в 2023 году, минирование глубоко за линией фронта должно предотвратить немедленный прорыв. Как бы то ни было, кремлевские генералы до сих пор не показали, что способны эффективно атаковать. Наступление на прифронтовой город Авдеевка на востоке Донбасса началось в октябре и продолжается до сих пор.



▪️Тем не менее, Украина остро нуждается в дополнительных войсках, чтобы укрепить свои истощенные силы на фронте. Парламент обсуждает противоречивые новые законы о мобилизации. Пока неясно, сколько в итоге будет призвано на службу в Украине. Россия не будет проводить дальнейшую мобилизацию перед президентскими выборами в марте, ее более многочисленное население и использование более безжалостных методов всегда дает ей преимущество в численности: по эстонским оценкам, она способна обучать 130 000 человек каждые полгода.



▪️Есть некоторые технологии, которые в настоящее время в больших объемах могут поставлять только США, например перехватчики Patriot, критически важные для противовоздушной обороны Киева, особенно против мощных российских ракет «Искандер» и «Кинжал». По оценкам Украины, Россия производит и запускает около 100 ракет дальнего радиуса действия в месяц, и, как правило, для их остановки требуется два перехватчика. По контракту, заключенному НАТО от имени Германии, Нидерландов, Румынии и Испании в начале января, в Германии будет произведено 1000 ракет Patriot, часть из которых в итоге может попасть на Украину, хотя Киев, несомненно, предпочел бы, чтобы такая договоренность была достигнута годом раньше.



▪️Ожидается, что конфликт в Украине продлится до 2025 года, Кремль ждет, будет ли избран Дональд Трамп, который, по общему мнению, более благосклонен к Владимиру Путину, чем к Украине. Чтобы Украина одержала победу, ей, скорее всего, придется пережить 2024 год, перегруппироваться, насколько это возможно, и надеяться, что европейские политики сосредоточатся на базовом перевооружении.



