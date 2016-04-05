|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 11 лют, 2024 18:28
katso написав:
...
Куда вообще смотрит власть - этот Дикий уже наговорил на статью за публичный призыв к терроризму
Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту
Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ)
ой, права порушують...
цікаво, а при зустрічі з чеченом чи бурятом теж би про права розповідав чи відразу двічі "ку"?.. а щоб такої зустрічі не сталося, хтось має воювати. але так, це має буди абстрактний хтось...
якби можна всіх, хто обґрунтовує, що не він повинен служити - на перевиховання на окуповану територію - щоб трохи думки впорядкувати...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5215
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 1304 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 11 лют, 2024 18:30
Shaman
Це все добре ...
Проте цьому Дикому вже треба перегородити його свинячу пику ресорою від трактора ... Інше не візьме його пику
Щоб меньше триндів
Бо він, своєю дурістю працює на пропаганду рашистів
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9145
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 11 лют, 2024 18:35
Shaman написав: katso написав:
...
Куда вообще смотрит власть - этот Дикий уже наговорил на статью за публичный призыв к терроризму
Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту
Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ)
ой, права порушують...
цікаво, а при зустрічі з чеченом чи бурятом теж би про права розповідав чи відразу двічі "ку"?.. а щоб такої зустрічі не сталося, хтось має воювати. але так, це має буди абстрактний хтось...
якби можна всіх, хто обґрунтовує, що не він повинен служити - на перевиховання на окуповану територію - щоб трохи думки впорядкувати...
Один діючий вийськовий ЗСУ, пропонує стріляти в коліна цивільним. Інший військовий, колишній, погрожує "зачисткою" цілого населенного пункту в Україні. Чечени та буряти вже все це роблять. В чому між всіма цими істотами різниця, крім шевронів?
Про "хто обґрунтовує, що не він повинен служити" взагалі мова не йшла, це ви підняли питання. Ви ж мабуть вже служите в зсу, так?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лют, 2024 18:37
stm написав:
Да, чивркуня Косово не признал, прям очень неожиданно. Но силы спец операций на стороне Косово отправил ещё Кучма.
Який чивиркуня навесні 2008.
Президент Ющенко,
Прем'єр ТимошенкО,
МЗС - Огризко
Ви зовсім не в українському контексті.
KFOR було узгоджене з Белградом, займалося у т.ч розброєнням Визвольної Армії Косова
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 11 лют, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1083
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лют, 2024 18:39
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
Тому я кажу, що коли приймуть закон "демобілізація після 24міс. служби"
Пока в первом чтении нет 24мес. Есть 36 и дембель по обстановке на войне. Хотят что то изменить на второе чтение про 24мес., но там хотят разделить по месяцам и нахождению на войне, кто и где воевал эти мес. Если 0, то одни подсчёты, если в тылу, то по др. считать будут. Но а пока 36мес и то дембель, если подпишет начальство и министр. А т.к. постоянно обстановка на фронте тяжёлая, то на дембель только 300 можно уйти, а иначе не отпустят.
А хто хоче змінити? Велика фракція?
Звучить цікаво...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1809
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 11 лют, 2024 18:45
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:Bobua
Щось я не чув від тебе, що ти, коли будешь на гражданці
То знайдешь хорошу роботу, будешь платит податки, будешь донатити ЗСУ ..
А от я, той самий, який вичерпує воду з лодки, щоб тобі було за що воювати
Ти дійсно на тому боці ? Ти дійсно бачишь усю картину ?
Та годі!
Годі по 100500тому колу!
Ми ж ЧІТКО кажемо: "давайте мінятись місцями!"
Ми візьмемось "за відра в тилу, щоб вичерпувати воду", а ви - будете воювати "ще краще за нас"!
За крок до перевороту думок )
Тому що, ковбаса, якою ти котів годуєшь, вона береться з податків тих, хто працює
А ти точно, будешь сплачувати податки в тому ж самому розміри, як ті, хто вас замінить ?
Чи "піду охоронцем в АТБ" ? )
Чого це охоронцем ?
МАСАЖИСТ , курси 2-3 дні і греби лопатою .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4232
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4109 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
Додано: Нед 11 лют, 2024 18:53
pesikot написав:Shaman
Це все добре ...
Проте цьому Дикому вже треба перегородити його свинячу пику ресорою від трактора ... Інше не візьме його пику
Щоб меньше триндів
Бо він, своєю дурістю працює на пропаганду рашистів
на жаль, це ознака того самого розколу - військовослужбовець-цивільний. й якраз зараз він активно поглиблюється. але таких радикальних пропозицій зі сторони військових - поки що дві, й то слова вирвані з контексту. а от розповідаючих, чого не я - так лише тут пів-форуму.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5215
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 1304 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 11 лют, 2024 19:10
Shaman написав: pesikot написав:Shaman
Це все добре ...
Проте цьому Дикому вже треба перегородити його свинячу пику ресорою від трактора ... Інше не візьме його пику
Щоб меньше триндів
Бо він, своєю дурістю працює на пропаганду рашистів
на жаль, це ознака того самого розколу - військовослужбовець-цивільний. й якраз зараз він активно поглиблюється
Про я це писав, ще хрін знає коли. Що не треба розколювати суспільство на військовий-цивільний, що ми всі в одній лодці
І просив військових на цьому форумі зупинитись ..
Хтось зупинився ? 90% "військових" ніт
Мені тут вже раз 10 захотіли прострілити коліно
З цього маю висновок, що то були не "військові", а ті самі, які хочуть розколоти суспільство
Полєзные идиоты всегда нужны рашистской пропаганде ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 11 лют, 2024 19:11, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9145
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 11 лют, 2024 19:10
Shaman написав: pesikot написав:Shaman
Це все добре ...
Проте цьому Дикому вже треба перегородити його свинячу пику ресорою від трактора ... Інше не візьме його пику
Щоб меньше триндів
Бо він, своєю дурістю працює на пропаганду рашистів
на жаль, це ознака того самого розколу - військовослужбовець-цивільний. й якраз зараз він активно поглиблюється. але таких радикальних пропозицій зі сторони військових - поки що дві, й то слова вирвані з контексту. а от розповідаючих, чого не я - так лише тут пів-форуму.
Та тут місцеві " глиби розуму " з війскових ,на полному серьозі обговорювали кого в війсках найбільше і з яких частин України .
Ну самі розумієте , воює тільки один герой- водій камаза зі Львова і один з "простріляною кабіною" с ТЦК .
Про інших вони не чули і не бачили , хіба шо з деяких районів Закарпаття .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4232
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4109 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
Додано: Нед 11 лют, 2024 19:12
pesikot написав:
Мені тут вже раз 10 захотіли прострілити коліно
кроме тебя на агрессию форумных военных никто не жалуется. виктимное поведение?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22131
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3334 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1491
|167955
|
|
|6076
|559250
|
|
|1
|24098
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|