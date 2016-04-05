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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:15
fox767676 написав:
Які закони, індивідуально написані під Фішера та Карлсона ?
А чому вони так написані, що це за юридичний трек у бік вседозволенності, чи те що можна юпітеру, не можна бику?
Обидві країни підсанкційни, я навіть не порівнюю масштаб злодіянь
Міністерство фінансів США попередило Фішера, що якщо він зіграє в матчі, то порушить розпорядження 12810 президента Джорджа Буша-старшого щодо виконання резолюції 757 Ради Безпеки ООН, і його засудять за економічну діяльність у Югославії[429][430]. У відповідь, під час першої запланованої прес-конференції 1 вересня 1992 року, перед представниками міжнародної преси, Фішер плюнув на розпорядження зі словами: «це моя відповідь»[431]. Це порушення змусило федеральних чиновників США по завершенні матчу ініціювати ордер на його арешт[432], посилаючись, у відповідній частині, на «50-й розділ Кодексу США §§ 1701, 1702 і 1705, а також розпорядження 12810»[433][434]
Закон був до матча Фішера, навіть було офіційне попередження про наслідки. Який закон порушив Карлсон?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:16
vitaliiangel написав: pesikot написав:
Мені тут вже раз 10 захотіли прострілити коліно
кроме тебя на агрессию форумных военных никто не жалуется. виктимное поведение?
Кто-то золотая рыбка с памятью в 10 секунд ?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:19
fox767676 написав: stm написав:
Да, чивркуня Косово не признал, прям очень неожиданно. Но силы спец операций на стороне Косово отправил ещё Кучма.
Який чивиркуня навесні 2008.
Президент Ющенко,
Прем'єр ТимошенкО,
МЗС - Огризко
Ви зовсім не в українському контексті.
KFOR було узгоджене з Белградом, займалося у т.ч розброєнням Визвольної Армії Косова
Я уже давно в курсе что вы альтернативно одарённый. Из плюсов в военке уже АІ занято так что вы не пробьетесь и это супер плюс для военки ))) изучайте ))) Я утверждаю что когда началась резня в буквальном смысле мусульман сербами, Украина послала свой военный контингент на сторону Косова и более того мочила тяжелым оружием сербскую армию. Дальше догадаетесь на чьей стороне была Украина. Голубые береты были в т.ч. украинцами. Израиль признал Косово в 2020 году, думаете Украина не может признать независимость в 2024? У нас правда другие проблемы сейчас, на что вы и такие как вы жмёте. Успихом очень удобно перекрываться, он даже не поймёт))) Но признаю, оркостан сильные ссмщики, поэтому и песни в укр спотифай и фильмы на первых рядах не украинские. Но это не так, попытка хорошая, но не точная. Слово пацана как и раша песни я не слышу от слова совсем, но московских чуваков на волшебном Бали за деньги делающих чудеса продвижения я через одно рукопожатие знаю. И да, они хороши, лучше вас...
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:19
Не надоело рекомендувати?
Кстати, что там насчёт "Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге..." (см. viewtopic.php?p=5684826#p5684826
)?
Поддерживаете Эль Мюрида? Или всё же признАете ошибку?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 11 лют, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:22
fox767676 написав:
Як це не обходить, Гаагзький Суд висунув звинувачення Тачи та Ко ,і санкції, які Україна автоматично підтримала, переховатись в Україні в нього не вийшло. Розслідування його діяльності почалося ще в 90-х
Судять за військові злочини під час бойових дій. Інформації про санкції і переховування в Україні не знайшов.
Вам аби посперечатися? Бо мені спростовувати бездоказові закиди вже набридло.
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lapay
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:24
ЛАД написав:
Не надоело рекомендувати?
Ну да, парторгу нельзя рекомендовать ...
Это парторг хочет рекомендовать ... и навязывать
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:26
lapay написав: fox767676 написав:
Як це не обходить, Гаагзький Суд висунув звинувачення Тачи та Ко ,і санкції, які Україна автоматично підтримала, переховатись в Україні в нього не вийшло. Розслідування його діяльності почалося ще в 90-х
Судять за військові злочини під час бойових дій. Інформації про санкції і переховування в Україні не знайшов.
Вам аби посперечатися? Бо мені спростовувати бездоказові закиди вже набридло.
Не я вас почав коментувати
Почитайте про ICC , римський статут
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fox767676
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:27
lapay написав: fox767676 написав:
Досить дивно що рівень партнерства з нелегітимним Тайванем у США значно вищий ніж з засновницею ООН, колишньою володаркоя 3го ядерного арсеналу Україною
Республіка Китай такий самий засновник ООН, як і УРСР, тільки ніколи не був частиною радянського Лугандону, на відміну від нас. Китайський і німецький лугандони
стали легітимними вже під час розрядки.
Это кто?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:28
холява написав:
Чого це охоронцем ?
МАСАЖИСТ , курси 2-3 дні і греби лопатою
Так, професію треба вибирати для душі!
...і тіла
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:34
stm написав: fox767676 написав: stm написав:
Да, чивркуня Косово не признал, прям очень неожиданно. Но силы спец операций на стороне Косово отправил ещё Кучма.
Який чивиркуня навесні 2008.
Президент Ющенко,
Прем'єр ТимошенкО,
МЗС - Огризко
Ви зовсім не в українському контексті.
KFOR було узгоджене з Белградом, займалося у т.ч розброєнням Визвольної Армії Косова
Я уже давно в курсе что вы альтернативно одарённый. Из плюсов в военке уже АІ занято так что вы не пробьетесь и это супер плюс для военки ))) изучайте ))) Я утверждаю что когда началась резня в буквальном смысле мусульман сербами, Украина послала свой военный контингент на сторону Косова и более того мочила тяжелым оружием сербскую армию. Дальше догадаетесь на чьей стороне была Украина. Голубые береты были в т.ч. украинцами. Израиль признал Косово в 2020 году, думаете Украина не может признать независимость в 2024? У нас правда другие проблемы сейчас, на что вы и такие как вы жмёте. Успихом очень удобно перекрываться, он даже не поймёт))) Но признаю, оркостан сильные ссмщики, поэтому и песни в укр спотифай и фильмы на первых рядах не украинские. Но это не так, попытка хорошая, но не точная. Слово пацана как и раша песни я не слышу от слова совсем, но московских чуваков на волшебном Бали за деньги делающих чудеса продвижения я через одно рукопожатие знаю. И да, они хороши, лучше вас...
Ти що , yo-yo ?
До чого ти притягнуло слово пацана, AI , Ізраїль до твердження що у 2008
Україна відмовилась визнавати Косово? Не визнавали ні уряди Ющенка,ні Порошенко,ні Зеленського, а частковий програс зрушив після екстрадиції бандицького керівництва країни до Гаагт.
Що ти на мене пригаєш постійно, якісь психофізичні проблеми, потрібна допомога?
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 11 лют, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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