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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6744674567466747
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:34

  prodigy написав:ЛАД стосовно шахедів і атак с300 на Харків

Харків важливий індустріальний хаб для України (але Київ в пріоритеті по багатьом причинам), співчуваю Харків'янам (як і всім українцям) вчора до сліз взразила трагічна
загибель матері з трьома дітьми

https://t.me/nevzorovtv/13981
............

Я привёл те же цитаты с харьковских сайтов.
А Вы почему-то цитируете Невзорова, который, вероятнее всего, взял оттуда же.
Но меня Вы регулярно обвиняете в "не тех" источниках. Но я предпочитаю первоисточники, а не пересказы. Пусть даже пересказы укр. СМИ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:35

  prodigy написав:
  pesikot написав:Сьогодні особисто чув, як настоятель церкви (МП) на Ниві, після проповіді, закликав долучитись до сбору коштів для чернігівських прикордоників на прилади нічного бачення ...


якщо той настоятель в житті вибрав шлях дійсно служити Богові,
нехай переходить до ПЦУ (або до ЗСУ)

Або йдіть нахєр разом з своєю церквою! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:44

  prodigy написав:............
я люблю шоб в церкви драки были
[youtube]5dR-trC1pI0...


а чому люди знімали відео, а не втрутились...(це таких гріх, не домогти тим хто страждає)
особисто я (років 10 тому) почав би гамселити того дьякона,
а сьогодні, мабуть прикрив би солдата своїм тілом[/quote]
Вы знаете, что и как солдат делал в той церкви?
ЛАД
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  #<1 ... 6744674567466747
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