Я привёл те же цитаты с харьковских сайтов. А Вы почему-то цитируете Невзорова, который, вероятнее всего, взял оттуда же. Но меня Вы регулярно обвиняете в "не тех" источниках. Но я предпочитаю первоисточники, а не пересказы. Пусть даже пересказы укр. СМИ.
prodigy написав:............ я люблю шоб в церкви драки были [youtube]5dR-trC1pI0...
а чому люди знімали відео, а не втрутились...(це таких гріх, не домогти тим хто страждає) особисто я (років 10 тому) почав би гамселити того дьякона, а сьогодні, мабуть прикрив би солдата своїм тілом[/quote] Вы знаете, что и как солдат делал в той церкви?