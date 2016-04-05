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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67456746674767486749>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:34

  prodigy написав:ЛАД стосовно шахедів і атак с300 на Харків

Харків важливий індустріальний хаб для України (але Київ в пріоритеті по багатьом причинам), співчуваю Харків'янам (як і всім українцям) вчора до сліз взразила трагічна
загибель матері з трьома дітьми

https://t.me/nevzorovtv/13981
............

Я привёл те же цитаты с харьковских сайтов.
А Вы почему-то цитируете Невзорова, который, вероятнее всего, взял оттуда же.
Но меня Вы регулярно обвиняете в "не тех" источниках. Но я предпочитаю первоисточники, а не пересказы. Пусть даже пересказы укр. СМИ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:35

  prodigy написав:
  pesikot написав:Сьогодні особисто чув, як настоятель церкви (МП) на Ниві, після проповіді, закликав долучитись до сбору коштів для чернігівських прикордоників на прилади нічного бачення ...


якщо той настоятель в житті вибрав шлях дійсно служити Богові,
нехай переходить до ПЦУ (або до ЗСУ)

Або йдіть нахєр разом з своєю церквою! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:44

  prodigy написав:............
я люблю шоб в церкви драки были
[youtube]5dR-trC1pI0...

а чому люди знімали відео, а не втрутились...(це таких гріх, не домогти тим хто страждає)
особисто я (років 10 тому) почав би гамселити того дьякона,
а сьогодні, мабуть прикрив би солдата своїм тілом

Вы знаете, что и как солдат делал в той церкви?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 11 лют, 2024 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:55

  stm написав:
  yanyura написав:fox767676
Будет подтверждение ваших слов (ссылками), что
бандитське Косово це офіційна позиція України

:?:

Копать можно очень глубоко, но после слов Канада - это Сибирь и аренда в Болгарии 1000€ я бы просто ржала со старого, крепкого налогоплательщика. Этот хмырь вообще не выезжал за пределы оркостана/днр/лнр. Крепкий, сук@, хозяйственник... Он не ИТ, но очень хочет...

Самое лучшее у него:
Якщо що, при поганому розвитку подій, згоден на підрив всіх АЕС, ніякого шантажу, без попереджень, просто підірвати, бо нас не підкорити

viewtopic.php?p=5684795#p5684795
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:00

  fox767676 написав:Ти що , yo-yo ?
До чого ти притягнуло слово пацана, AI , Ізраїль до твердження що у 2008
Україна відмовилась визнавати Косово? Не визнавали ні уряди Ющенка,ні Порошенко,ні Зеленського, а частковий програс зрушив після екстрадиції бандицького керівництва країни до Гаагт.
Що ти на мене пригаєш постійно, якісь психофізичні проблеми, потрібна допомога?

Когда была война в Косово? При чём там 2008 год?
Украина из-за оркостана вынуждена играть в эту хрень непризнания была, хотя в 2022 уже не должна и может признать Косово что бы успокоились.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:02

ІМХО по Залужному

1 Його дії ( виходячи з тої інформації якою я володію сьогодні)- мене влаштовують
а - виконавши наказ про переміщення під Донецьк-залишив одну бригаду на Київському-напрямі..чим дав час Києву оговтатись
б - побачивши неможливість провести наступ в 2023- активно імітував наступ , чим зберіг снаряди для того щоб відбиватись до сьогодні ( чи хтось думаю що якби ми прорвались до Азовського Моря і залишились без снарядів від слова взагалі - це б зменшило наші втрати і збільшило шанси на Перемогу?
2 Його дії - вище керівництво України - влаштовувало ( Зірка Героя України- тому доказ)

По Сирському
Або він послав на три веселих букви своїх батьків ( при чому реально) , або завтра ФСБ знайде спосіб нам нашкодити...
Давати в руки ворогу спосіб шантажувати Главкома - це таке собі рішення....
Напевно завтра маму ріму і тата (не памятаю як) - завтра в москву відправлять, для балансу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:06

питання до Продіджі

Якщо завтра якась приватна яхта ( чи навіть наше комерційне судно(у нас є комерційні судна які плавають під нашим прапором?)за межами територіальних вод - запустить сібебіка десь в Балтійському морю по танкеру який перевозить російську нафту ( і ще з десяток інших суден це плюс/мінус одночасно зроблять в Середиземному морі , а також Тихому чи Атлантичному океанах..) - що про це скаже світове морське право? Так можна?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:08

  ЛАД написав:
  stm написав:
  yanyura написав:бандитське Косово це офіційна позиція України

:?:

Копать можно очень глубоко, но после слов Канада - это Сибирь и аренда в Болгарии 1000€ я бы просто ржала со старого, крепкого налогоплательщика. Этот хмырь вообще не выезжал за пределы оркостана/днр/лнр. Крепкий, сук@, хозяйственник... Он не ИТ, но очень хочет...

Самое лучшее у него:
Якщо що, при поганому розвитку подій, згоден на підрив всіх АЕС, ніякого шантажу, без попереджень, просто підірвати, бо нас не підкорити

viewtopic.php?p=5684795#p5684795[/quote]

Ще один "приятель", і що ж таке, знов хороший принципово москворитий руський
Пояснюю
Міністр Закордонних Справ (повторюю яке не визнало незалежність Косова :) ) казав що українці будуть воювати лопатами до останнього. Логічний наслідок цього - вони загинуть, Україна з усіма її ресурсами перейде під керування рашистів та ще х.з кого. А потім піар з тужливих пісень канадійських бігунців, польських "бандерівців". Не чув ніяких зауваженнь від "3 товаришів" на цю пропозицію. А ось мені піар на моїх кістках менш за все потрібен. І те що я написав - найбільш практичний шлях мінімізувати здобуток ворогів, їм не залишиться тут нічого. КРім цього акцент буде зміщений з лицемірного "мужності озброєних лопатами вояків", на цю ***ну світову систему, де слабого наїби будапештськими меморандунами.Це менше з 2 зол
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:20

  Успіх написав:
  холява написав:Чого це охоронцем ?
МАСАЖИСТ , курси 2-3 дні і греби лопатою
Так, професію треба вибирати для душі! :D ...і тіла :lol:

о, давайте розповідайте. :D
щоб вас потім вдома дружина "відмасажувала" по повній :lol:

не бути вам масажистом...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:20

  stm написав:
  fox767676 написав:Ти що , yo-yo ?
До чого ти притягнуло слово пацана, AI , Ізраїль до твердження що у 2008
Україна відмовилась визнавати Косово? Не визнавали ні уряди Ющенка,ні Порошенко,ні Зеленського, а частковий програс зрушив після екстрадиції бандицького керівництва країни до Гаагт.
Що ти на мене пригаєш постійно, якісь психофізичні проблеми, потрібна допомога?

Когда была война в Косово? При чём там 2008 год?
Украина из-за оркостана вынуждена играть в эту хрень непризнания была, хотя в 2022 уже не должна и может признать Косово что бы успокоились.


Угомонись хлопче, 4-го кола не буде
Наостаннє, історичний лікбєз для малописемних, бо я вже не впевнений хто тут
Визнавати незалежність Косово з усіх боків було недоречно. Це попрання принципа неподільності кордонів. СФРЮ була федераціею з правом республік на сецесію, але Косово не було суб`єктом цієї федерації, воно було автономією Сербії з великою часткою сербського населення. Якщо косовським албанцям щось не подобалось вони могли поїхати в сусідню Албанію. Але вони як і днр-вські бандити, налагодили зв'язки з албанськими мафіозними структурами і навіть перевершили їх, і створили квазідержавне напівмафіозне утворення (див. Хашим Тачі), яке тільки-тільки починає нормальне життя, сподіваюсь все в них розрулиться, ЄС дотисне залишки місцевих кланів.
Я не знаю з якою метою США підтримало це у 2008, лише ілюстрація однієї з їх м'яко кажучи геополітичних помилок. Те що там творив Мілошевич з сербськими фашистами у 90-х то одне, серби його здали в Гаагу в 2000 (на 20 років раніше ніж косовці своїх головорізів). Далі треба було шукати рішення у площині міжнародного права. І ще - "поганим" сербам безвіз дали на 10 років раніше цивілізованих українців
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 11 лют, 2024 20:52, всього редагувалось 4 разів.
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