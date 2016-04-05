холява написав:І не треба перекладати відповідальність на ТЦК . Там зараз (в Запоріжжі ) працюють інваліди .Їм поставили завдання по мобілізації , невдячна робота .
Не надо перекладывать ответственность на ТЦК по другой причине - это не их ответственность. Они мобилизовали и направили в часть, которая запросила людей, на этом их задача выполнена. Как они это делают - другой вопрос. После этого за человека отвечает та часть, куда его направили. К тому же не известно, где и как погиб человек. Без этой информации делать какие-либо выводы, а тем более искать виновных - занятие глупое, а в сложившейся ситуации еще и подлое. Есть такое понятие как небоевые потери, которых немало даже в мирное время.
В любом случае, это трагедия. Именно поэтому, такая работа журналистов при ее освещении выглядит крайне омерзительно. Без журналистики мир был бы лучше.
budivelnik написав: По Сирському Або він послав на три веселих букви своїх батьків ( при чому реально) , або завтра ФСБ знайде спосіб нам нашкодити... Давати в руки ворогу спосіб шантажувати Главкома - це таке собі рішення.... Напевно завтра маму ріму і тата (не памятаю як) - завтра в москву відправлять, для балансу.
я гадаю ця інформація була відома й раніше, кому треба. й на попередній посаді це було теж актуально. тому якщо він її займав, то...
тому або радянський підхід, чи є родичі за кордоном, або віримо особисто людині. хоча так, потенційні ризики впливу є
холява написав:І не треба перекладати відповідальність на ТЦК . Там зараз (в Запоріжжі ) працюють інваліди .Їм поставили завдання по мобілізації , невдячна робота .
Не надо перекладывать ответственность на ТЦК по другой причине - это не их ответственность. Они мобилизовали и направили в часть, которая запросила людей, на этом их задача выполнена. Как они это делают - другой вопрос. После этого за человека отвечает та часть, куда его направили. К тому же не известно, где и как погиб человек. Без этой информации делать какие-либо выводы, а тем более искать виновных - занятие глупое, а в сложившейся ситуации еще и подлое. Есть такое понятие как небоевые потери, которых немало даже в мирное время.
В любом случае, это трагедия. Именно поэтому, такая работа журналистов при ее освещении выглядит крайне омерзительно. Без журналистики мир был бы лучше.
budivelnik написав:По Сирському Або він послав на три веселих букви своїх батьків ( при чому реально) , або завтра ФСБ знайде спосіб нам нашкодити... Давати в руки ворогу спосіб шантажувати Главкома - це таке собі рішення.... Напевно завтра маму ріму і тата (не памятаю як) - завтра в москву відправлять, для балансу.
я гадаю ця інформація була відома й раніше, кому треба. й на попередній посаді це було теж актуально. тому якщо він її займав, то...
тому або радянський підхід, чи є родичі за кордоном, або віримо особисто людині. хоча так, потенційні ризики впливу є
Знати - то знали.... Але одне діло - людина яка приймає проміжне рішення де є контроль (професійний) зверху і аналіз по втратам/здобуткам - знизу.. І зовсім друге - коли зверху професійного нагляду немає...
А уявіть Літо 2023 - ми плюнули на мінні поля, запас боєприпасів і виконуючи вказівки жОПа Президента - виходимо на побережжя....а потім без боєприпасів - отримуємо фланговий удар з Донецька на Запоріжжя і по Дніпру ворог рухається в сторону Чорного моря... Тисяч 300 - в оточенні... І якби крайніх немає, адже ми повсюди трубили про наступ і Президент на цьому піарився...