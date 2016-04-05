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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6746674767486749>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:25

  budivelnik написав:Давати в руки ворогу спосіб шантажувати Главкома - це таке собі рішення....
Напевно завтра маму ріму і тата (не памятаю як) - завтра в москву відправлять, для балансу.

Ні, тому що в цю гру можна грати удвох :wink:
У шойгу, коня, пуйла та іже з ними теж є діти, які не в рф мешкають..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:26

  Сибарит написав:
  холява написав:І не треба перекладати відповідальність на ТЦК .
Там зараз (в Запоріжжі ) працюють інваліди .Їм поставили завдання по мобілізації , невдячна робота .

Не надо перекладывать ответственность на ТЦК по другой причине - это не их ответственность. Они мобилизовали и направили в часть, которая запросила людей, на этом их задача выполнена. Как они это делают - другой вопрос.
После этого за человека отвечает та часть, куда его направили.
К тому же не известно, где и как погиб человек. Без этой информации делать какие-либо выводы, а тем более искать виновных - занятие глупое, а в сложившейся ситуации еще и подлое. Есть такое понятие как небоевые потери, которых немало даже в мирное время.

В любом случае, это трагедия. Именно поэтому, такая работа журналистов при ее освещении выглядит крайне омерзительно.
Без журналистики мир был бы лучше.

Теперь появилась информация.
Все таки вопросы к ТЦК, вернее к ВЛК есть.

Но на фронт сразу после мобилизации его никто не посылал!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:28

  budivelnik написав:
По Сирському
Або він послав на три веселих букви своїх батьків ( при чому реально) , або завтра ФСБ знайде спосіб нам нашкодити...
Давати в руки ворогу спосіб шантажувати Главкома - це таке собі рішення....
Напевно завтра маму ріму і тата (не памятаю як) - завтра в москву відправлять, для балансу.

я гадаю ця інформація була відома й раніше, кому треба. й на попередній посаді це було теж актуально. тому якщо він її займав, то...

тому або радянський підхід, чи є родичі за кордоном, або віримо особисто людині. хоча так, потенційні ризики впливу є
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:31

  Сибарит написав:
  Сибарит написав:
  холява написав:І не треба перекладати відповідальність на ТЦК .
Там зараз (в Запоріжжі ) працюють інваліди .Їм поставили завдання по мобілізації , невдячна робота .

Не надо перекладывать ответственность на ТЦК по другой причине - это не их ответственность. Они мобилизовали и направили в часть, которая запросила людей, на этом их задача выполнена. Как они это делают - другой вопрос.
После этого за человека отвечает та часть, куда его направили.
К тому же не известно, где и как погиб человек. Без этой информации делать какие-либо выводы, а тем более искать виновных - занятие глупое, а в сложившейся ситуации еще и подлое. Есть такое понятие как небоевые потери, которых немало даже в мирное время.

В любом случае, это трагедия. Именно поэтому, такая работа журналистов при ее освещении выглядит крайне омерзительно.
Без журналистики мир был бы лучше.

Теперь появилась информация.
Все таки вопросы к ТЦК, вернее к ВЛК есть.

Но на фронт сразу после мобилизации его никто не посылал!

в початковому повідомленні було
"Як сталося так, що 9 днів після мобілізації Микола вже опинився на фронті — питання до ТЦК"

тобто відверта брехня й маніпуляція
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:44

  Сибарит написав:Все таки вопросы к ТЦК, вернее к ВЛК есть.

Но на фронт сразу после мобилизации его никто не посылал!


Як ви ?
Чи ви вже в учебці , на полігоні , чи в очикуванні ?
Які умови ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Як ви ?
Чи ви вже в учебці , на полігоні , чи в очикуванні ?
Які умови ?

Я в ожидании.
Повестка была на завтра, но позвонили и перенесли на пятницу.
Если меня тут много, значит я еще дома - с мобильного я не осилю, я привык к 22" :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:49

stm

Добрий вечір .

Як що ви пам,ятаєте ЛІБО , теж фантазував .
Але мені здавалось , що де не де, казав схоже на правду .
Мені якось натякнули що писав Арестович ..... но то таке

...... і ви мені спадаєте на пам,ять але з зовсім іншим ім,ям ..... то була дівчина з київських пагорбів ....
.................ну, можу помилитися ...........
Востаннє редагувалось холява в Нед 11 лют, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:50

  Shaman написав:
  budivelnik написав:По Сирському
Або він послав на три веселих букви своїх батьків ( при чому реально) , або завтра ФСБ знайде спосіб нам нашкодити...
Давати в руки ворогу спосіб шантажувати Главкома - це таке собі рішення....
Напевно завтра маму ріму і тата (не памятаю як) - завтра в москву відправлять, для балансу.

я гадаю ця інформація була відома й раніше, кому треба. й на попередній посаді це було теж актуально. тому якщо він її займав, то...

тому або радянський підхід, чи є родичі за кордоном, або віримо особисто людині. хоча так, потенційні ризики впливу є
Знати - то знали....
Але одне діло - людина яка приймає проміжне рішення де є контроль (професійний) зверху і аналіз по втратам/здобуткам - знизу..
І зовсім друге - коли зверху професійного нагляду немає...

А уявіть
Літо 2023 - ми плюнули на мінні поля, запас боєприпасів і виконуючи вказівки жОПа Президента - виходимо на побережжя....а потім без боєприпасів - отримуємо фланговий удар з Донецька на Запоріжжя і по Дніпру ворог рухається в сторону Чорного моря...
Тисяч 300 - в оточенні... І якби крайніх немає, адже ми повсюди трубили про наступ і Президент на цьому піарився...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:52

  Сибарит написав:
  холява написав:Як ви ?
Чи ви вже в учебці , на полігоні , чи в очикуванні ?
Які умови ?

Я в ожидании.
Повестка была на завтра, но позвонили и перенесли на пятницу.
Если меня тут много, значит я еще дома - с мобильного я не осилю, я привык к 22" :)


Краще би вас залишили у спокої .
Вас тут не вистачає , тому пишіть завжди .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Краще би вас залишили у спокої .
Вас тут не вистачає , тому пишіть завжди .

Спасибо!
Механизм запущен, механизм остановки, как я понимаю, не предусмотрен.
А телефон я постепенно пытаюсь осваивать :)
Сибарит
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