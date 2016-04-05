|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 11 лют, 2024 21:20
холява написав:stm
Добрий вечір .
Як що ви пам,ятаєте ЛІБО , теж фантазував .
Але мені здавалось , що де не де, казав схоже на правду .
Мені якось натякнули що писав Арестович ..... но то таке
...... і ви мені спадаєте на пам,ять але з зовсім іншим ім,ям ..... то була дівчина з київських пагорбів ....
.................ну, можу помилитися ...........
Думаете таких п#здоболов как Арестович не может быть 2? )))
Была киевлянка, я сама смеялась как мы похожи по пристрастиям к трамвайчику. Я тоже экофрендли и киевлянка )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4495
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 662 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лют, 2024 21:23
stm
№ е28 ?
..... не не не може бути.....
Та була ближча до Ізраілю чим до Португалії
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4236
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4109 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
Додано: Нед 11 лют, 2024 21:51
stm написав: yanyura написав:fox767676
Будет подтверждение ваших слов (ссылками), что
бандитське Косово це офіційна позиція України
Копать можно очень глубоко, но после слов Канада - это Сибирь и аренда в Болгарии 1000€ я бы просто ржала со старого, крепкого налогоплательщика. Этот хмырь вообще не выезжал за пределы оркостана/днр/лнр. Крепкий, сук@, хозяйственник... Он не ИТ, но очень хочет...
ти блювотина язичок свій притримай
є люди з сім'єю , тобі блядині не зрозуміти
Ще пострибай тут на мене чучело москвороте з хайфи
Що ти знаєш про ІТ чучело, що ти можеш мати проти мене блядіна з тисячами смайлів у гілці про війну ?
Letusrock написав: stm написав:
Тем более оба земляки )
слабо знаєте свою країну, назвати закарпатця та буковинця земляками це все рівно що назвати земляками вихідця з Техасу та Луізіани (тільки через географічне положення)
Товарищ стм не з нашої країни, товарищ з зауралля, тому трохи не оріентуеться ні в мові, ні в географії, все правобережжя то "земляки"
Letusrock написав: stm написав:
А какой ВУЗ заканчивали? Можно без года выпуска )
перший?
з якою метою цікавитесь? тільки без чергових ребусів, я не ваша ЦА
Товариш стм чомусь має нав'язливу ціль всіх деанонімувати, спровокувати на поширення своїх данних, з неясною метою
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1086
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лют, 2024 22:15
русские тоже испытывают кадровый голод.
Поезд длиной 30 км, в составе которого более 2000 вагонов замечен в Донецкой области, — DeepState
«Состав» тянется от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов различного типа.
DeepState пишет, что это вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую помеху без пробития коридора невозможно.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22132
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3334 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1491
|167984
|
|
|6076
|559305
|
|
|1
|24120
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|