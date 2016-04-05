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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6746674767486749
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:20

  холява написав:stm

Добрий вечір .

Як що ви пам,ятаєте ЛІБО , теж фантазував .
Але мені здавалось , що де не де, казав схоже на правду .
Мені якось натякнули що писав Арестович ..... но то таке

...... і ви мені спадаєте на пам,ять але з зовсім іншим ім,ям ..... то була дівчина з київських пагорбів ....
.................ну, можу помилитися ...........

Думаете таких п#здоболов как Арестович не может быть 2? )))
Была киевлянка, я сама смеялась как мы похожи по пристрастиям к трамвайчику. Я тоже экофрендли и киевлянка )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:23

stm

№ е28 ?
..... не не не може бути.....
Та була ближча до Ізраілю чим до Португалії
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:51

  stm написав:
  yanyura написав:fox767676
Будет подтверждение ваших слов (ссылками), что
бандитське Косово це офіційна позиція України

:?:

Копать можно очень глубоко, но после слов Канада - это Сибирь и аренда в Болгарии 1000€ я бы просто ржала со старого, крепкого налогоплательщика. Этот хмырь вообще не выезжал за пределы оркостана/днр/лнр. Крепкий, сук@, хозяйственник... Он не ИТ, но очень хочет...


ти блювотина язичок свій притримай

є люди з сім'єю , тобі блядині не зрозуміти

Ще пострибай тут на мене чучело москвороте з хайфи

Що ти знаєш про ІТ чучело, що ти можеш мати проти мене блядіна з тисячами смайлів у гілці про війну ?


  Letusrock написав:
  stm написав:Тем более оба земляки )

слабо знаєте свою країну, назвати закарпатця та буковинця земляками це все рівно що назвати земляками вихідця з Техасу та Луізіани (тільки через географічне положення)


Товарищ стм не з нашої країни, товарищ  з зауралля, тому трохи не оріентуеться ні в мові, ні в географії, все правобережжя то "земляки"

  Letusrock написав:
  stm написав:А какой ВУЗ заканчивали? Можно без года выпуска )

перший?
з якою метою цікавитесь? тільки без чергових ребусів, я не ваша ЦА

Товариш стм чомусь має нав'язливу ціль всіх деанонімувати, спровокувати на поширення своїх данних, з неясною метою
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 22:15

ЗСУ взяли в полон окупанта зі Сьерра-Леоне, а CNN пише, що рф вже завербувала 15 тисяч непальців для війни проти України

Таким «бійцям-легіонерам» русня пропонує (https://edition.cnn.com/2024/02/10/asia ... index.html) не менше $2000 на місяць і прискорений процес отримання паспорта рф у разі доєднання до лав своїх вбивць.

https://t.me/vladimir_zolkin/8969
русские тоже испытывают кадровый голод.
Поезд длиной 30 км, в составе которого более 2000 вагонов замечен в Донецкой области, — DeepState

«Состав» тянется от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов различного типа.

DeepState пишет, что это вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую помеху без пробития коридора невозможно.
vitaliiangel
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  #<1 ... 6746674767486749
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