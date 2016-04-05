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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6747674867496750>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:20

  холява написав:stm

Добрий вечір .

Як що ви пам,ятаєте ЛІБО , теж фантазував .
Але мені здавалось , що де не де, казав схоже на правду .
Мені якось натякнули що писав Арестович ..... но то таке

...... і ви мені спадаєте на пам,ять але з зовсім іншим ім,ям ..... то була дівчина з київських пагорбів ....
.................ну, можу помилитися ...........

Думаете таких п#здоболов как Арестович не может быть 2? )))
Была киевлянка, я сама смеялась как мы похожи по пристрастиям к трамвайчику. Я тоже экофрендли и киевлянка )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:23

stm

№ е28 ?
..... не не не може бути.....
Та була ближча до Ізраілю чим до Португалії
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:51

  stm написав:
  yanyura написав:fox767676
Будет подтверждение ваших слов (ссылками), что
бандитське Косово це офіційна позиція України

:?:

Копать можно очень глубоко, но после слов Канада - это Сибирь и аренда в Болгарии 1000€ я бы просто ржала со старого, крепкого налогоплательщика. Этот хмырь вообще не выезжал за пределы оркостана/днр/лнр. Крепкий, сук@, хозяйственник... Он не ИТ, но очень хочет...


ти блювотина язичок свій притримай

є люди з сім'єю , тобі блядині не зрозуміти

Ще пострибай тут на мене чучело москвороте з хайфи

Що ти знаєш про ІТ чучело, що ти можеш мати проти мене блядіна з тисячами смайлів у гілці про війну ?


  Letusrock написав:
  stm написав:Тем более оба земляки )

слабо знаєте свою країну, назвати закарпатця та буковинця земляками це все рівно що назвати земляками вихідця з Техасу та Луізіани (тільки через географічне положення)


Товарищ стм не з нашої країни, товарищ  з зауралля, тому трохи не оріентуеться ні в мові, ні в географії, все правобережжя то "земляки"

  Letusrock написав:
  stm написав:А какой ВУЗ заканчивали? Можно без года выпуска )

перший?
з якою метою цікавитесь? тільки без чергових ребусів, я не ваша ЦА

Товариш стм чомусь має нав'язливу ціль всіх деанонімувати, спровокувати на поширення своїх данних, з неясною метою
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 22:15

ЗСУ взяли в полон окупанта зі Сьерра-Леоне, а CNN пише, що рф вже завербувала 15 тисяч непальців для війни проти України

Таким «бійцям-легіонерам» русня пропонує (https://edition.cnn.com/2024/02/10/asia ... index.html) не менше $2000 на місяць і прискорений процес отримання паспорта рф у разі доєднання до лав своїх вбивць.

https://t.me/vladimir_zolkin/8969
русские тоже испытывают кадровый голод. Долярчик предлагал набирать бойцов из бедных стран. Вот прислушались.
Поезд длиной 30 км, в составе которого более 2000 вагонов замечен в Донецкой области, — DeepState

«Состав» тянется от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов различного типа.

DeepState пишет, что это вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую помеху без пробития коридора невозможно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:15

  vitaliiangel написав:
Поезд длиной 30 км, в составе которого более 2000 вагонов замечен в Донецкой области, — DeepState

«Состав» тянется от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов различного типа.

DeepState пишет, что это вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую помеху без пробития коридора невозможно.

Декілька кілограмів вибухівки або постріл Хімери зроблять прохід в потрібному місці
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:18

  Сибарит написав:..........
Теперь появилась информация.
Все таки вопросы к ТЦК, вернее к ВЛК есть.

Но на фронт сразу после мобилизации его никто не посылал!

Справедливости ради, в этом сообщении не указано в какой части он всё-таки умер - в учебном центре или в боевой части. Точно не сказано - "був... направлений в навчальний центр", но умер ли там - нечётко.
Так что вопросы остаются.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:25

fox767676
Лучше быть "москворитим", но с мозгами, чем дебилом, который готов погубить 20-30 миллионов людей и неизвестно сколько потом от радиации лишь бы врагу не досталось, "бо нас не підкорити".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:32

  ЛАД написав:fox767676
Лучше быть "москворитим", но с мозгами, чем дебилом, который готов погубить 20-30 миллионов людей и неизвестно сколько потом от радиации лишь бы врагу не досталось, "бо нас не підкорити".


Такие недебилы как ты довели до того, что когда-то 52 млн страна с 3 ядерным арсеналом обсуждает волну лопатами на самом высоком уровне.
Думаете на моих костях попиариться?
Думаете своих детей - бегунцов в мои квартиры заселить?
Все так все, всё так всё, душу тило и инфраструктуру положим за свою свободу
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:41

  fox767676 написав:Все так все, всё так всё, душу тило и инфраструктуру положим за свою свободу

Ну ведь уже ясно, что "все" не готовы ложить тело и душу...Не хочеш- заставим? Мертвым свобода не нужна...
Один контуженный генерал считал, что лучшие солдаты - это те, у кого ничего не осталось, дом сожжен, вместе с родными и близкими. Я когда это еще в мирное время слушал, думал - до чего же у людей в мозгах могут разного рода дефекты быть...
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:49

  Rack написав:
  fox767676 написав:Все так все, всё так всё, душу тило и инфраструктуру положим за свою свободу

Ну ведь уже ясно, что "все" не готовы ложить тело и душу...Не хочеш- заставим? Мертвым свобода не нужна...

Предлагаемая альтернатива взрыву - атака лопатами, возможный плен, триумф захватчиков в украинских городах, трофеи, стрижка купонов бенефециарами войны.
Большинство этих проблем взрыв точно решает. Теоретически даже может сработать превентивно и сохранит украинский суверенитет. Не надо акцентировать именнго на АЭС, а вот про тактику вызженной земли можно говорить, что ничего ни супостатам, ни им возможным контрагентам не достанется, пусть не рассчитывают на безболезненное поглощение активов, на жизнь как все было раньше, только без Украины. Вон русские как плотину подорвали. Учиться надо
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 12 лют, 2024 00:09, всього редагувалось 5 разів.
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  #<1 ... 6747674867496750>
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