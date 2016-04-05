fox767676 написав:Все так все, всё так всё, душу тило и инфраструктуру положим за свою свободу
Ну ведь уже ясно, что "все" не готовы ложить тело и душу...Не хочеш- заставим? Мертвым свобода не нужна... Один контуженный генерал считал, что лучшие солдаты - это те, у кого ничего не осталось, дом сожжен, вместе с родными и близкими. Я когда это еще в мирное время слушал, думал - до чего же у людей в мозгах могут разного рода дефекты быть...
У такого солдата есть мотивация ! и Мотивация и мотив - месть . И таких солдат в Украине ( на сторонi України) должно бьіть много !
P.S.коли вже я покину цю ... звичку відписувати на тій мові на яку відповідаю ... Дається в знаки довге спілкування на одному москальскому форумі де я сперечався з московитами що це вони напали на Грузію у 2008 році за що був забанениний назавжди , ще тоді я запитував - а що наступна Україна ??? , я не міг в це повірити , але в 2008 вже було ясно ... хоча в свідомості не вкладалося
Rack написав:Один контуженный генерал считал, что лучшие солдаты - это те, у кого ничего не осталось, дом сожжен, вместе с родными и близкими. Я когда это еще в мирное время слушал, думал - до чего же у людей в мозгах могут разного рода дефекты быть...
Не знаю. Врядли это применимо к нащему времени, с демографическим спадом, престарелой армией, коммерциализацией жизни. Люди просто устают, это видно по форуму. Возможно вещества помогут "последним воинам аппокалипсиса", но временно
ЛАД написав:Справедливости ради, в этом сообщении не указано в какой части он всё-таки умер - в учебном центре или в боевой части. Точно не сказано - "був... направлений в навчальний центр", но умер ли там - нечётко. Так что вопросы остаются.
Упоминание учебного взвода дает основание допустить, что это формируемая боевая часть или часть, выведенная в тыл для переформирования. Это вполне штатная ситуация, которая никак не нарушает принцип обязательности подготовки. Такие части работают в режиме учебных центров. Это легально. Такое обучение даже лучше - одновременно происходит и слаживание. Сути это не меняет - потеря не боевая.