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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6747674867496750
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:51

  Rack написав:
  fox767676 написав:Все так все, всё так всё, душу тило и инфраструктуру положим за свою свободу

Ну ведь уже ясно, что "все" не готовы ложить тело и душу...Не хочеш- заставим? Мертвым свобода не нужна...
Один контуженный генерал считал, что лучшие солдаты - это те, у кого ничего не осталось, дом сожжен, вместе с родными и близкими. Я когда это еще в мирное время слушал, думал - до чего же у людей в мозгах могут разного рода дефекты быть...

У такого солдата есть мотивация ! и Мотивация и мотив - месть . И таких солдат в Украине ( на сторонi України) должно бьіть много !

P.S.коли вже я покину цю ... звичку відписувати на тій мові на яку відповідаю ... Дається в знаки довге спілкування на одному москальскому форумі де я сперечався з московитами що це вони напали на Грузію у 2008 році за що був забанениний назавжди , ще тоді я запитував - а що наступна Україна ??? , я не міг в це повірити , але в 2008 вже було ясно ... :cry: хоча в свідомості не вкладалося
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Rack написав:Один контуженный генерал считал, что лучшие солдаты - это те, у кого ничего не осталось, дом сожжен, вместе с родными и близкими. Я когда это еще в мирное время слушал, думал - до чего же у людей в мозгах могут разного рода дефекты быть...


Не знаю. Врядли это применимо к нащему времени, с демографическим спадом, престарелой армией, коммерциализацией жизни. Люди просто устают, это видно по форуму. Возможно вещества помогут "последним воинам аппокалипсиса", но временно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 00:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Теоретически даже может сработать превентивно и сохранит украинский суверенитет


Превентивно

Синонимы
упреждающе, заранее, заблаговременно; загодя (разг.)

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D ... 0%BD%D0%BE

Т.е. взорвать сейчас, не дожидаясь захвата орками всей Украины.

Похоже вы слишком поверили Симоньян - https://www.youtube.com/watch?v=c38pHWoJFFU
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 00:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Справедливости ради, в этом сообщении не указано в какой части он всё-таки умер - в учебном центре или в боевой части. Точно не сказано - "був... направлений в навчальний центр", но умер ли там - нечётко.
Так что вопросы остаются.

Упоминание учебного взвода дает основание допустить, что это формируемая боевая часть или часть, выведенная в тыл для переформирования. Это вполне штатная ситуация, которая никак не нарушает принцип обязательности подготовки. Такие части работают в режиме учебных центров. Это легально. Такое обучение даже лучше - одновременно происходит и слаживание. Сути это не меняет - потеря не боевая.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 00:28

  yanyura написав:
  fox767676 написав:Теоретически даже может сработать превентивно и сохранит украинский суверенитет


Превентивно

Синонимы
упреждающе, заранее, заблаговременно; загодя (разг.)

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D ... 0%BD%D0%BE

Т.е. взорвать сейчас, не дожидаясь захвата орками всей Украины.

Похоже вы слишком поверили Симоньян - https://www.youtube.com/watch?v=c38pHWoJFFU


Я начал верить страшилкам авторитетных форумчан про бурята в кожний хати.
И тут уже писали эту идею до меня. Обсуждается на фупе многостранично. Но это точно не должно быть как ядерный шантаж, иначе партнеры начнут открыто помогать русским. А вот как тактика вызженной земли (кто запретит?), с эскалацией по наростоящей, может сдвинуть ход мыслей и событий в нужном для сохранения Украины направлении. Западные партнеры без слов должны понять что следущими может быть АЭС и им будет не до бизнеса с русскими в " новой геополоитической реальности"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 03:12

  fox767676 написав:.............
Я начал верить страшилкам авторитетных форумчан про бурята в кожний хати.
И тут уже писали эту идею до меня. Обсуждается на фупе многостранично. Но это точно не должно быть как ядерный шантаж, иначе партнеры начнут открыто помогать русским. А вот как тактика вызженной земли (кто запретит?), с эскалацией по наростоящей, может сдвинуть ход мыслей и событий в нужном для сохранения Украины направлении. Западные партнеры без слов должны понять что следущими может быть АЭС и им будет не до бизнеса с русскими в " новой геополоитической реальности"

Какую землю будете "выжигать"?
Ту, которая уже захвачена врагом? Сумеете? Чем?
Или "превентивно" ту, которая сегодня наша? С чего начнёте? С Харькова? Киева? Львова?
"Выжигать" вместе с людьми будете?
Да... чтобы "сдвинуть ход мыслей" точно нужен галоперидол.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 03:18

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Справедливости ради, в этом сообщении не указано в какой части он всё-таки умер - в учебном центре или в боевой части. Точно не сказано - "був... направлений в навчальний центр", но умер ли там - нечётко.
Так что вопросы остаются.

Упоминание учебного взвода дает основание допустить, что это формируемая боевая часть или часть, выведенная в тыл для переформирования. Это вполне штатная ситуация, которая никак не нарушает принцип обязательности подготовки. Такие части работают в режиме учебных центров. Это легально. Такое обучение даже лучше - одновременно происходит и слаживание. Сути это не меняет - потеря не боевая.

Да, потеря не боевая. И вопросы, как Вы и написали, больше всего даже не к ТЦК, а к ВЛК.
Но вопрос, что за часть и где она находится - в тылу или на фронте, всё же остаётся.
ЛАД
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  #<1 ... 6747674867496750
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