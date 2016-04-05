Додано: Пон 12 лют, 2024 00:28

yanyura написав: fox767676 написав: Теоретически даже может сработать превентивно и сохранит украинский суверенитет Теоретически даже может сработатьи сохранит украинский суверенитет



Превентивно



Синонимы

упреждающе, заранее, заблаговременно; загодя (разг.)

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D ... 0%BD%D0%BE



Т.е. взорвать сейчас, не дожидаясь захвата орками всей Украины.



Похоже вы слишком поверили Симоньян - https://www.youtube.com/watch?v=c38pHWoJFFU Т.е. взорвать сейчас, не дожидаясь захвата орками всей Украины.Похоже вы слишком поверили Симоньян -

Я начал верить страшилкам авторитетных форумчан про бурята в кожний хати.И тут уже писали эту идею до меня. Обсуждается на фупе многостранично. Но это точно не должно быть как ядерный шантаж, иначе партнеры начнут открыто помогать русским. А вот как тактика вызженной земли (кто запретит?), с эскалацией по наростоящей, может сдвинуть ход мыслей и событий в нужном для сохранения Украины направлении. Западные партнеры без слов должны понять что следущими может быть АЭС и им будет не до бизнеса с русскими в " новой геополоитической реальности"