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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6748674967506751
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 07:45

  Hotab написав:fox767676 ,
А вот как тактика вызженной земли


Печаль в том , что выжженная земля устроит и кацапов, Им не надо ни Запорожье, ни Черкасы ни Киев для себя и для своего сибирского быдла. Им надо чтоб в Запорожье, Черкасах и Киеве не было Европы и наты, и нормальной жизни, чтоб киевляне не злили их там за поребриком , где всю жизнь будет куча говна, а не жизнь. Не будет там вообще никого в том Киеве? Пепел? Ну и ладно. Крыму это не мешает никак.



Ну постане загроза прориву фронту кацапами та швидкої окупації України. Як у лютому 2022. Люди ще якісь будуть, а набоїв ні. Евакуювати починаючи з малих та старих, та взривати все включно з аес. Шансів на деокупацію все рівно не буде. Та і на Крим може добре надути
fox767676
 
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