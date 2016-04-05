Hotab написав:fox767676 ,А вот как тактика вызженной земли
Печаль в том , что выжженная земля устроит и кацапов, Им не надо ни Запорожье, ни Черкасы ни Киев для себя и для своего сибирского быдла. Им надо чтоб в Запорожье, Черкасах и Киеве не было Европы и наты, и нормальной жизни, чтоб киевляне не злили их там за поребриком , где всю жизнь будет куча говна, а не жизнь. Не будет там вообще никого в том Киеве? Пепел? Ну и ладно. Крыму это не мешает никак.
Ну постане загроза прориву фронту кацапами та швидкої окупації України. Як у лютому 2022. Люди ще якісь будуть, а набоїв ні. Евакуювати починаючи з малих та старих, та взривати все включно з аес. Шансів на деокупацію все рівно не буде. Та і на Крим може добре надути