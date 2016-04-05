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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 лют, 2024 00:28
Я начал верить страшилкам авторитетных форумчан про бурята в кожний хати.
И тут уже писали эту идею до меня. Обсуждается на фупе многостранично. Но это точно не должно быть как ядерный шантаж, иначе партнеры начнут открыто помогать русским. А вот как тактика вызженной земли (кто запретит?), с эскалацией по наростоящей, может сдвинуть ход мыслей и событий в нужном для сохранения Украины направлении. Западные партнеры без слов должны понять что следущими может быть АЭС и им будет не до бизнеса с русскими в " новой геополоитической реальности"
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fox767676
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Додано: Пон 12 лют, 2024 03:12
fox767676 написав:
.............
Я начал верить страшилкам авторитетных форумчан про бурята в кожний хати.
И тут уже писали эту идею до меня. Обсуждается на фупе многостранично. Но это точно не должно быть как ядерный шантаж, иначе партнеры начнут открыто помогать русским. А вот как тактика вызженной земли (кто запретит?), с эскалацией по наростоящей, может сдвинуть ход мыслей и событий в нужном для сохранения Украины направлении. Западные партнеры без слов должны понять что следущими может быть АЭС и им будет не до бизнеса с русскими в " новой геополоитической реальности"
Какую землю будете "выжигать"?
Ту, которая уже захвачена врагом? Сумеете? Чем?
Или "превентивно" ту, которая сегодня наша? С чего начнёте? С Харькова? Киева? Львова?
"Выжигать" вместе с людьми будете?
Да... чтобы "сдвинуть ход мыслей" точно нужен галоперидол.
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ЛАД
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Додано: Пон 12 лют, 2024 03:18
Сибарит написав: ЛАД написав:
Справедливости ради, в этом сообщении не указано в какой части он всё-таки умер - в учебном центре или в боевой части. Точно не сказано - "був... направлений в навчальний центр", но умер ли там - нечётко.
Так что вопросы остаются.
Упоминание учебного взвода дает основание допустить, что это формируемая боевая часть или часть, выведенная в тыл для переформирования. Это вполне штатная ситуация, которая никак не нарушает принцип обязательности подготовки. Такие части работают в режиме учебных центров. Это легально. Такое обучение даже лучше - одновременно происходит и слаживание. Сути это не меняет - потеря не боевая.
Да, потеря не боевая. И вопросы, как Вы и написали, больше всего даже не к ТЦК, а к ВЛК.
Но вопрос, что за часть и где она находится - в тылу или на фронте, всё же остаётся.
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ЛАД
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Додано: Пон 12 лют, 2024 03:51
Сибарит написав: холява написав:
Краще би вас залишили у спокої .
Вас тут не вистачає , тому пишіть завжди .
Спасибо!
Механизм запущен, механизм остановки, как я понимаю, не предусмотрен.
А телефон я постепенно пытаюсь осваивать
Я тож жив раніше жив без смартфона.осилите.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 06:02
ЛАД написав: fox767676 написав:
.............
Я начал верить страшилкам авторитетных форумчан про бурята в кожний хати.
И тут уже писали эту идею до меня. Обсуждается на фупе многостранично. Но это точно не должно быть как ядерный шантаж, иначе партнеры начнут открыто помогать русским. А вот как тактика вызженной земли (кто запретит?), с эскалацией по наростоящей, может сдвинуть ход мыслей и событий в нужном для сохранения Украины направлении. Западные партнеры без слов должны понять что следущими может быть АЭС и им будет не до бизнеса с русскими в " новой геополоитической реальности"
Какую землю будете "выжигать"?
Ту, которая уже захвачена врагом? Сумеете? Чем?
Или "превентивно" ту, которая сегодня наша? С чего начнёте? С Харькова? Киева? Львова?
"Выжигать" вместе с людьми будете?
Да... чтобы "сдвинуть ход мыслей" точно нужен галоперидол.
Просто лично вы готовы принять оккупацию.
"Ну не получится у ребят остановить лопатами русских, ничего - в Донецке как-то же живут люди, какая воoбщем-то разница, может даже..."
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fox767676
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Додано: Пон 12 лют, 2024 06:11
fox767676
,
А вот как тактика вызженной земли
Печаль в том , что выжженная земля устроит и кацапов, Им не надо ни Запорожье, ни Черкасы ни Киев для себя и для своего сибирского быдла. Им надо чтоб в Запорожье, Черкасах и Киеве не было Европы и наты, и нормальной жизни, чтоб киевляне не злили их там за поребриком , где всю жизнь будет куча говна, а не жизнь. Не будет там вообще никого в том Киеве? Пепел? Ну и ладно. Крыму это не мешает никак.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 07:45
Hotab написав:fox767676
,
А вот как тактика вызженной земли
Печаль в том , что выжженная земля устроит и кацапов, Им не надо ни Запорожье, ни Черкасы ни Киев для себя и для своего сибирского быдла. Им надо чтоб в Запорожье, Черкасах и Киеве не было Европы и наты, и нормальной жизни, чтоб киевляне не злили их там за поребриком , где всю жизнь будет куча говна, а не жизнь. Не будет там вообще никого в том Киеве? Пепел? Ну и ладно. Крыму это не мешает никак.
Ну постане загроза прориву фронту кацапами та швидкої окупації України. Як у лютому 2022. Люди ще якісь будуть, а набоїв ні. Евакуювати починаючи з малих та старих, та взривати все включно з аес. Шансів на деокупацію все рівно не буде. Та і на Крим може добре надути
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fox767676
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Додано: Пон 12 лют, 2024 08:23
fox767676 написав:
... тактика вызженной земли (кто запретит?), с эскалацией по наростоящей, ...
Пригадалося:"..москва, спаленная пожаром, французам отдана.."(с)
У мене інша думка - потрібно перенести війну на територію ворога та руйнувати його країну, а не власну. Що зараз і робиться. Також продовжувати душити санкціями та ізоляцією від усього цивілізованого світу. В ідеалі - розривати дипстосунки. Кацапія є безпечною для світу, коли вона "на колінах".
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fler
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Додано: Пон 12 лют, 2024 08:29
fox767676 написав:
Ну постане загроза прориву фронту кацапами та швидкої окупації України. Як у лютому 2022. Люди ще якісь будуть, а набоїв ні. Евакуювати починаючи з малих та старих, та взривати все включно з аес. Шансів на деокупацію все рівно не буде.
Оце так налякали Фокса))). Фільтрувати джерела інформації та форумні обліківки можуть не тільки лише всі… Скільки обліківок харчуються на кацапських інфопомийках і тягнуть сюди різне лайно, не розуміючи (або свідомо), як це шкодить у війні з кацапами.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 08:47
fler написав: fox767676 написав:
... тактика вызженной земли (кто запретит?), с эскалацией по наростоящей, ...
Пригадалося:"..москва, спаленная пожаром, французам отдана.."(с)
У мене інша думка - потрібно перенести війну на територію ворога та руйнувати його країну, а не власну. Що зараз і робиться.
Також продовжувати душити санкціями та ізоляцією від усього цивілізованого світу. В ідеалі - розривати дипстосунки. Кацапія є безпечною для світу, коли вона "на колінах".
Робиться? Дійсно? Може вже вистачить цієї пропаганди в стилі "Телемарафону"? Коли вже там Міноборони родить аналог "Шахіда" за бюджет в мільярди грн в місяць? За два роки хоч щось народили крім фотки в інстаграмі?
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