Якщо ви стоїте, ліпше сядьте. Залужним і Шапталою нічого не обмежилося. Вони звільнили й всіх інших найдосвідченіших і найвідоміших українських военачальників.

Генерали Наєв, Миргородський, Забродський, Литвинов, Бокій, Миронюк, Тарнавський, Кириленко, Коваль, Мойсюк та ряд інших відправлені «в розпорядження МО».

Такого погрому українська армія ще не знала. Як гірко підмітив мій дотепний друг, це співставно лише масовим звільненням, котре східний тиран Ердоган учинив після спроби перевороту в Туреччині. Але де переворот, а де українські командувачі?

Нагадаю, що більшість цих генералів - саме ті люди, котрі, попри категоричну заборону Верховного готуватися до війни, все-таки в повній секретності це робили - й так зуміли зберегти країну в перші місяці й до масового надання західної допомоги. Чи не за це їм Зеленський так віддячив?



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Якщо ви хоч краєм вуха чули про таку науку, як менеджмент, то одночасна заміна практично всіх ключових фігур структури не може не призвести до втрати нею керованості (хоча б, часткової). Враховуючи наші нинішні проблеми на фронті (дикий некомплект військових, зброї та боєприпасів) ця дія не може розцінюватися інакше, як акт саботажу. Можливо, масштаб його й менший за заборону готуватися до війни, але точно більший, ніж одночасне звільнення всіх воєнкомів, котре призвело до зриву мобілізації.