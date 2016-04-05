Якщо ви стоїте, ліпше сядьте. Залужним і Шапталою нічого не обмежилося. Вони звільнили й всіх інших найдосвідченіших і найвідоміших українських военачальників. Генерали Наєв, Миргородський, Забродський, Литвинов, Бокій, Миронюк, Тарнавський, Кириленко, Коваль, Мойсюк та ряд інших відправлені «в розпорядження МО». Такого погрому українська армія ще не знала. Як гірко підмітив мій дотепний друг, це співставно лише масовим звільненням, котре східний тиран Ердоган учинив після спроби перевороту в Туреччині. Але де переворот, а де українські командувачі? Нагадаю, що більшість цих генералів - саме ті люди, котрі, попри категоричну заборону Верховного готуватися до війни, все-таки в повній секретності це робили - й так зуміли зберегти країну в перші місяці й до масового надання західної допомоги. Чи не за це їм Зеленський так віддячив?
*** Якщо ви хоч краєм вуха чули про таку науку, як менеджмент, то одночасна заміна практично всіх ключових фігур структури не може не призвести до втрати нею керованості (хоча б, часткової). Враховуючи наші нинішні проблеми на фронті (дикий некомплект військових, зброї та боєприпасів) ця дія не може розцінюватися інакше, як акт саботажу. Можливо, масштаб його й менший за заборону готуватися до війни, але точно більший, ніж одночасне звільнення всіх воєнкомів, котре призвело до зриву мобілізації.
Вангую, найближчим часом цих генералів буде звинувачено в усіх про**бах підготовки до війни - здача Півдня і так далі.
типичная говножурналистика: сначала берём обычную ситуацию потом говорим, что это очень плохо потом что это саботаж и вообще приведет к потере всего обвиняем зеленского или других политиков. еще приплели переворот в турции или многострадальный разминированный чонгар или шашлыки в мае.
вот как раз подобные «висловлювання думок» и рассусоливание воды и приводит к розбрату и нестабильности. потому, что много балаболов, которые сначала говорят, а потом думают, а может и специально работают на рашку. почему то после любых выборов сразу меняют большинство министров и это никого не парит, а тут прямо удивительная ситуация
fler написав:У мене інша думка - потрібно перенести війну на територію ворога та руйнувати його країну, а не власну. Що зараз і робиться. Також продовжувати душити санкціями та ізоляцією від усього цивілізованого світу. В ідеалі - розривати дипстосунки. Кацапія є безпечною для світу, коли вона "на колінах".
Робиться? Дійсно? Може вже вистачить цієї пропаганди в стилі "Телемарафону"?
Ви не помітили як втопилося 20% чф рф? А також як горіли чотири НПЗ на кацапії (мінус 25% експорту нафти за місяць)? Випадки знищення по 3-4 кацапольота за один день теж пройшли повз вас? Тоді перестаньте читати кацапські джерела і уважніше читайте цю гілку, де все перелічене вище детально розглядалося.
BIGor написав:Коли вже там Міноборони родить аналог "Шахіда" за бюджет в мільярди грн в місяць? За два роки хоч щось народили крім фотки в інстаграмі?
fler написав:Пригадалося:"..москва, спаленная пожаром, французам отдана.."(с) У мене інша думка - потрібно перенести війну на територію ворога та руйнувати його країну, а не власну. Що зараз і робиться. Також продовжувати душити санкціями та ізоляцією від усього цивілізованого світу. В ідеалі - розривати дипстосунки. Кацапія є безпечною для світу, коли вона "на колінах".
Вроде такая пословица есть, пока толстый похудеет, худой сдохнет. Изоляция от цивилизованного мира оказалась так себе изоляцией, там где требует бизнес торговля идёт, и даже Украина получает копеечку от перекачки российского газа. А три четверти мира, которого относят не к цивилизованным вполне нормально торгует с путинской россией, и ему с глубокой башни наплевать есть ли война в Украине. Показана слабость цивилизованного мира, который раньше сильно надувал щеки, но по факту не способен наладить выработку снарядов, хотя бы на уровне Северной Кореи. Крупнейшая держава в мире жмется выделить несколько процентов военного бюджета на помощь Украине. Воюйте лопатками. Я уже пару раз здесь говорил, ситуация гораздо хуже, чем вы здесь все говорите. Мало снарядов. Мало людей. Орки с утра до вечера беспрерывно насыпают снарядами мальчиков для битья. У нас только за вчера два 200-х молодых хлопца, обстрелы, обстрелы. Где им замена ? И что дальше ? Понятно, что дальше будет хуже.
Якщо ви стоїте, ліпше сядьте. Залужним і Шапталою нічого не обмежилося. Вони звільнили й всіх інших найдосвідченіших і найвідоміших українських военачальників. Генерали Наєв, Миргородський, Забродський, Литвинов, Бокій, Миронюк, Тарнавський, Кириленко, Коваль, Мойсюк та ряд інших відправлені «в розпорядження МО». Такого погрому українська армія ще не знала. Як гірко підмітив мій дотепний друг, це співставно лише масовим звільненням, котре східний тиран Ердоган учинив після спроби перевороту в Туреччині. Але де переворот, а де українські командувачі? Нагадаю, що більшість цих генералів - саме ті люди, котрі, попри категоричну заборону Верховного готуватися до війни, все-таки в повній секретності це робили - й так зуміли зберегти країну в перші місяці й до масового надання західної допомоги. Чи не за це їм Зеленський так віддячив?
*** Якщо ви хоч краєм вуха чули про таку науку, як менеджмент, то одночасна заміна практично всіх ключових фігур структури не може не призвести до втрати нею керованості (хоча б, часткової). Враховуючи наші нинішні проблеми на фронті (дикий некомплект військових, зброї та боєприпасів) ця дія не може розцінюватися інакше, як акт саботажу. Можливо, масштаб його й менший за заборону готуватися до війни, але точно більший, ніж одночасне звільнення всіх воєнкомів, котре призвело до зриву мобілізації.
Вангую, найближчим часом цих генералів буде звинувачено в усіх про**бах підготовки до війни - здача Півдня і так далі.
типичная говножурналистика: сначала берём обычную ситуацию потом говорим, что это очень плохо потом что это саботаж и вообще приведет к потере всего обвиняем зеленского или других политиков. еще приплели переворот в турции или многострадальный разминированный чонгар или шашлыки в мае.
вот как раз подобные «висловлювання думок» и рассусоливание воды и приводит к розбрату и нестабильности. потому, что много балаболов, которые сначала говорят, а потом думают, а может и специально работают на рашку. почему то после любых выборов сразу меняют большинство министров и это никого не парит, а тут прямо удивительная ситуация
Ви вже переконались, до чого призвело ігнорування владою мудрості "Хочеш миру - готуйся до війни"? Вже скоро зрозумієте, чому "Коней на переправі не міняють".
Якщо ви стоїте, ліпше сядьте. Залужним і Шапталою нічого не обмежилося. Вони звільнили й всіх інших найдосвідченіших і найвідоміших українських военачальників. Генерали Наєв, Миргородський, Забродський, Литвинов, Бокій, Миронюк, Тарнавський, Кириленко, Коваль, Мойсюк та ряд інших відправлені «в розпорядження МО». Такого погрому українська армія ще не знала. Як гірко підмітив мій дотепний друг, це співставно лише масовим звільненням, котре східний тиран Ердоган учинив після спроби перевороту в Туреччині. Але де переворот, а де українські командувачі? Нагадаю, що більшість цих генералів - саме ті люди, котрі, попри категоричну заборону Верховного готуватися до війни, все-таки в повній секретності це робили - й так зуміли зберегти країну в перші місяці й до масового надання західної допомоги. Чи не за це їм Зеленський так віддячив?
*** Якщо ви хоч краєм вуха чули про таку науку, як менеджмент, то одночасна заміна практично всіх ключових фігур структури не може не призвести до втрати нею керованості (хоча б, часткової). Враховуючи наші нинішні проблеми на фронті (дикий некомплект військових, зброї та боєприпасів) ця дія не може розцінюватися інакше, як акт саботажу. Можливо, масштаб його й менший за заборону готуватися до війни, але точно більший, ніж одночасне звільнення всіх воєнкомів, котре призвело до зриву мобілізації.
Вангую, найближчим часом цих генералів буде звинувачено в усіх про**бах підготовки до війни - здача Півдня і так далі.
типичная говножурналистика: сначала берём обычную ситуацию потом говорим, что это очень плохо потом что это саботаж и вообще приведет к потере всего обвиняем зеленского или других политиков. еще приплели переворот в турции или многострадальный разминированный чонгар или шашлыки в мае.
вот как раз подобные «висловлювання думок» и рассусоливание воды и приводит к розбрату и нестабильности. потому, что много балаболов, которые сначала говорят, а потом думают, а может и специально работают на рашку. почему то после любых выборов сразу меняют большинство министров и это никого не парит, а тут прямо удивительная ситуация
Дивно коли колишній міністр оборони Рєзніков і його оточення мали вплив на купівлю для армії,вийшли Героями України, немає провадження,підозр,вироків. Не було навіть закритих зустрічей з журналістами. Мені важко зрозуміти,які будуть наслідки в майбутньому - кожен день інфовкид щодо корупції у владних кабінетах. НУЛЬ реакції правоохоронців на дії чиновників,проте доплати за військовий стан в повному обсязі.
русские тоже испытывают кадровый голод. Долярчик предлагал набирать бойцов из бедных стран. Вот прислушались.
Поезд длиной 30 км, в составе которого более 2000 вагонов замечен в Донецкой области, — DeepState
«Состав» тянется от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов различного типа.
DeepState пишет, что это вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую помеху без пробития коридора невозможно.
Ще можна пропонувати всім хто в Україну приїхав отримати пільгове громадянство через участь в ООС(АТО)=шапіто
sens написав:Дивно коли колишній міністр оборони Рєзніков і його оточення мали вплив на купівлю для армії,вийшли Героями України, немає провадження,підозр,вироків. Не було навіть закритих зустрічей з журналістами. Мені важко зрозуміти,які будуть наслідки в майбутньому - кожен день інфовкид щодо корупції у владних кабінетах. НУЛЬ реакції правоохоронців на дії чиновників,проте доплати за військовий стан в повному обсязі.
Наслідки вже є, не треба чекати майбутнього. В мене стійке відчуття, що так погано не було ще в країні ніколи (лише у лютому 2014, коли вбивали людей в Київі, було схоже відчуття). І це не через активні бойові дії. Влада своїм ігноруванням епічних випадків корупції, про які стає відомо завдяки журналістам або громадським діячам, а не безлічі правоохоронних дармоїдів, буквально визнає, "Так, ми охуїли. Що ви нам можете зробити?". Майже кожен день стає відомо про кричущі випадки, скандали. Жодного. Жодного вироку в результаті. Ми швиденько рухаємося в напрямку того, що вже багато років у росії, тільки там все будувалося десятиліттями, а в нас з п'ятирічку. Ручні дбр, беб, сбу, мвд та прокуратура. Не проведена судова реформа. Армію розвалюють навіть під час бойових дій. За активістами вже стежать, скоро почнуть саджати, як у московитів. Мене дивують особи, що досі захищають зевладу, або персонально зезидента. Жодного напрямку в діяльності влади нема, щоб можна було сказати, от тут у нас все класно. Все це вкрай негативно впливає на настрої в суспільстві. Повішати зевладу не можна, поки війна, але і своїм існуванням вони руйнують та розколюють країну зсередини не гірше зовнішнього ворога.