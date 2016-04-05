Додано: Пон 12 лют, 2024 10:36

sens написав: Дивно коли колишній міністр оборони Рєзніков і його оточення мали вплив на купівлю для армії,вийшли Героями України, немає провадження,підозр,вироків. Не було навіть закритих зустрічей з журналістами. Мені важко зрозуміти,які будуть наслідки в майбутньому - кожен день інфовкид щодо корупції у владних кабінетах. НУЛЬ реакції правоохоронців на дії чиновників,проте доплати за військовий стан в повному обсязі. Дивно коли колишній міністр оборони Рєзніков і його оточення мали вплив на купівлю для армії,вийшли Героями України, немає провадження,підозр,вироків. Не було навіть закритих зустрічей з журналістами.,проте доплати за військовий стан в повному обсязі.

Наслідки вже є, не треба чекати майбутнього. В мене стійке відчуття, що так погано не було ще в країні ніколи (лише у лютому 2014, коли вбивали людей в Київі, було схоже відчуття). І це не через активні бойові дії. Влада своїм ігноруванням епічних випадків корупції, про які стає відомо завдяки журналістам або громадським діячам, а не безлічі правоохоронних дармоїдів, буквально визнає, "Так, ми охуїли. Що ви нам можете зробити?". Майже кожен день стає відомо про кричущі випадки, скандали. Жодного. Жодного вироку в результаті. Ми швиденько рухаємося в напрямку того, що вже багато років у росії, тільки там все будувалося десятиліттями, а в нас з п'ятирічку. Ручні дбр, беб, сбу, мвд та прокуратура. Не проведена судова реформа. Армію розвалюють навіть під час бойових дій. За активістами вже стежать, скоро почнуть саджати, як у московитів. Мене дивують особи, що досі захищають зевладу, або персонально зезидента. Жодного напрямку в діяльності влади нема, щоб можна було сказати, от тут у нас все класно.Все це вкрай негативно впливає на настрої в суспільстві. Повішати зевладу не можна, поки війна, але і своїм існуванням вони руйнують та розколюють країну зсередини не гірше зовнішнього ворога.