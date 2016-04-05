|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 12 лют, 2024 11:16
Британия отправила в рф ключевое оборудование на $100 млн, включая полупроводники и дроны, — The Times
Это произошло в первые 10 месяцев 2023 года.
Всего в оружии россиян обнаружили 28 британских компонентов и 2000 американских.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22134
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 лют, 2024 11:16
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5960
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2646 раз.
- Подякували: 1406 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 12 лют, 2024 11:23
smdtranz написав:Schmit
так вы ж сами себе противоречите.
надо менять коней на переправе или оставаться с некомпетентными чиновниками?
Якщо мова про вищий генералітет, вважаю, що Зе не має достатнього рівня кваліфікації та військового досвіду, щоб визначати наскільки компетентні Залужний чи Шаптала, наприклад.
smdtranz написав:
ну не готовились к войне. нафига это мусолить два года?
Дійсно, дрібничка. Мешканці Бучі, Харкова, Маріуполя та сотень населенних пунктів в окупації, загиблі, скаліченні з вами згодні: нема про що мусолити.
Мусолити треба і спитати теж треба. Бажано з судовим вироком.
smdtranz написав:
вы как готовились лично? служили в армии? ходили на курс по стрельбе и обращении с оружием?
знаете, как сделать взрывчатку из того, что можно купить в магазине?
Я вам більше того скажу, я не тільки до війни не готувався. Я не вчився на хірурга, щоб зробити собі апендектомію. Я не закінчув автомобільно-дорожній, щоб класти правильно асфальт. Я не придбав пожежне авто, щоб при нагоді погасити пожежу.
Пірогі должен пєч пірожнік, а сапогі тачать сапожнік.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 11:36
smdtranz написав:Schmit
так вы ж сами себе противоречите.
надо менять коней на переправе или оставаться с некомпетентными чиновниками?
Де у моїх дописах ви вичитали, що "надо менять коней на переправе"? Це остання справа під счас війни, але якщо вже і "мєнять", то не цих генералів - точно. Політичне керівництво, яке найбільше нафакапило - всі на місці.
smdtranz написав:
ну не готовились к войне. нафига это мусолить два года?
Ну як не мусолить, коли втрачено тисячі життів українців, величезні території окуповані, державність висить на волосині... Повинен за це хтось відповідати чи ні?, коли з 2019 попереджали усі "порохоботи", а безпосередньо за рік до вторгення - провідні спецслужби.
smdtranz написав:
кто выбирал один за другим популистов?
73% какаяразніца...
smdtranz написав:
вы как готовились лично?
З 2019 намагався переконати 73% не робити державі харакірі.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4122
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 11:43
що це означає для всіх!? Яке призначення переказу і кому відправляли ?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15816
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 лют, 2024 11:47
whois2010 написав: smdtranz написав:Schmit
так вы ж сами себе противоречите.
надо менять коней на переправе или оставаться с некомпетентными чиновниками?
Якщо мова про вищий генералітет, вважаю, що Зе не має достатнього рівня кваліфікації та військового досвіду, щоб визначати наскільки компетентні Залужний чи Шаптала, наприклад.
smdtranz написав:
ну не готовились к войне. нафига это мусолить два года?
Дійсно, дрібничка. Мешканці Бучі, Харкова, Маріуполя та сотень населенних пунктів в окупації, загиблі, скаліченні з вами згодні: нема про що мусолити.
Мусолити треба і спитати теж треба. Бажано з судовим вироком.
smdtranz написав:
вы как готовились лично? служили в армии? ходили на курс по стрельбе и обращении с оружием?
знаете, как сделать взрывчатку из того, что можно купить в магазине?
Я вам більше того скажу, я не тільки до війни не готувався. Я не вчився на хірурга, щоб зробити собі апендектомію. Я не закінчув автомобільно-дорожній, щоб класти правильно асфальт. Я не придбав пожежне авто, щоб при нагоді погасити пожежу.
Пірогі должен пєч пірожнік, а сапогі тачать сапожнік.
так а у нас Зеленский и слуга народа шли на выборы с лозунгами «готовимся к войне» или «объявляем с завтра призыв в армию чтоб каждый умел держать автомат»? сколько % они набрали в Буче и Мариуполе?
их выбрали, они то что обещали, то и сделали. вопросы?
а с пожарными аналогия так себе. вы ж говорите, что надо было готовиться к войне, а не к пожарам. а война штука массовая, все должны уметь, это не хирургия и не дороги. пример швейцарии есть вон или израиля.
а то нормально устроились, до войны: армия фигня, служить не хочу, пусть служит Микола. а как война, то почему не готовились)) если вы так все знали, что ж не уехали с Бучи?
у меня вон друзья еще перед новым годом сняли квартиру во Львове, чтоб иметь куда уехать. и создали группу в тг, чтоб быстро друг друга оповещать. и вещи уже сложены были.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 11:49
sens написав:
що це означає для всіх!? Яке призначення переказу і кому відправляли ?
Означает что спор по снятию Залужного привселюдно проигран, но человек вышел из неприятной ситуации красавчиком ) 2 фонда: Стерненко и ПЖ.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4497
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 662 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 11:50
Schmit
ну так, 73% и виноваты. у нас демократия. проголосовали за развал экономики, денег нет — нет и армии и оружия. и миллионы заробитчан по польшам и сша за последние 30 лет.
тех, кто должен был оборонять страну или делать оружие сейчас.
опять же, мы не знаем, как было принято решение об отставке Залужного. он и сам мог попросить, доверяя Сырскому. вряд ли единолично Зеленский все это сделал
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 11:51
Schmit написав: smdtranz написав:Schmit
так вы ж сами себе противоречите.
надо менять коней на переправе или оставаться с некомпетентными чиновниками?
Де у моїх дописах ви вичитали, що "надо менять коней на переправе"? Це остання справа під счас війни, але якщо вже і "мєнять", то не цих генералів - точно. Політичне керівництво, яке найбільше нафакапило - всі на місці.
smdtranz написав:
ну не готовились к войне. нафига это мусолить два года?
Ну як не мусолить, коли втрачено тисячі життів українців, величезні території окуповані, державність висить на волосині... Повинен за це хтось відповідати чи ні?, коли з 2019 попереджали усі "порохоботи", а безпосередньо за рік до вторгення - провідні спецслужби.
smdtranz написав:
кто выбирал один за другим популистов?
73% какаяразніца...
smdtranz написав:
вы как готовились лично?
З 2019 намагався переконати 73% не робити державі харакірі.
Від брехні гидко,іншої реакції немає. Можна казати кожному,що особисто ти зробив для держави,проте влада не розуміє своїх помилок. Це насправді велике лихо. Треба вже з чогось почати. Коли депутат має зп 500000 грн і не декларує заощадження, спокійно через банк сплачує за квартиру 2000000 грн і не має ніде жодної інформації про блокування рахунків. Ось так це працює?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15816
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 лют, 2024 11:53
vitaliiangel написав:
тем временем где-то на рф
кому тут до сих пор непонятны причины войны?
деградация, вот причина.
Для чого викладати такі відео ,яка мета?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15816
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1491
|168125
|
|
|6076
|559542
|
|
|1
|24244
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|