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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67506751675267536754>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 11:16

Британия отправила в рф ключевое оборудование на $100 млн, включая полупроводники и дроны, — The Times

Это произошло в первые 10 месяцев 2023 года.

Всего в оружии россиян обнаружили 28 британских компонентов и 2000 американских.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 11:16

на вимогу sashaqbl , скріни про оплату 10к на ПЖ

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trololo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 11:23

  smdtranz написав:Schmit

так вы ж сами себе противоречите.
надо менять коней на переправе или оставаться с некомпетентными чиновниками?

Якщо мова про вищий генералітет, вважаю, що Зе не має достатнього рівня кваліфікації та військового досвіду, щоб визначати наскільки компетентні Залужний чи Шаптала, наприклад.
  smdtranz написав:ну не готовились к войне. нафига это мусолить два года?

Дійсно, дрібничка. Мешканці Бучі, Харкова, Маріуполя та сотень населенних пунктів в окупації, загиблі, скаліченні з вами згодні: нема про що мусолити.
Мусолити треба і спитати теж треба. Бажано з судовим вироком.
  smdtranz написав:
вы как готовились лично? служили в армии? ходили на курс по стрельбе и обращении с оружием?
знаете, как сделать взрывчатку из того, что можно купить в магазине?

Я вам більше того скажу, я не тільки до війни не готувався. Я не вчився на хірурга, щоб зробити собі апендектомію. Я не закінчув автомобільно-дорожній, щоб класти правильно асфальт. Я не придбав пожежне авто, щоб при нагоді погасити пожежу.
Пірогі должен пєч пірожнік, а сапогі тачать сапожнік.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 11:36

  smdtranz написав:Schmit

так вы ж сами себе противоречите.
надо менять коней на переправе или оставаться с некомпетентными чиновниками?

Де у моїх дописах ви вичитали, що "надо менять коней на переправе"? Це остання справа під счас війни, але якщо вже і "мєнять", то не цих генералів - точно. Політичне керівництво, яке найбільше нафакапило - всі на місці.

  smdtranz написав:ну не готовились к войне. нафига это мусолить два года?

Ну як не мусолить, коли втрачено тисячі життів українців, величезні території окуповані, державність висить на волосині... Повинен за це хтось відповідати чи ні?, коли з 2019 попереджали усі "порохоботи", а безпосередньо за рік до вторгення - провідні спецслужби.
  smdtranz написав:кто выбирал один за другим популистов?

73% какаяразніца...
  smdtranz написав:вы как готовились лично?

З 2019 намагався переконати 73% не робити державі харакірі.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 11:43

  trololo написав:на вимогу sashaqbl , скріни про оплату 10к на ПЖ

https://postimg.cc/Dm6qXqRg
https://postimg.cc/gnr6L1Vz
що це означає для всіх!? Яке призначення переказу і кому відправляли ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 11:47

  whois2010 написав:
  smdtranz написав:Schmit

так вы ж сами себе противоречите.
надо менять коней на переправе или оставаться с некомпетентными чиновниками?

Якщо мова про вищий генералітет, вважаю, що Зе не має достатнього рівня кваліфікації та військового досвіду, щоб визначати наскільки компетентні Залужний чи Шаптала, наприклад.
  smdtranz написав:ну не готовились к войне. нафига это мусолить два года?

Дійсно, дрібничка. Мешканці Бучі, Харкова, Маріуполя та сотень населенних пунктів в окупації, загиблі, скаліченні з вами згодні: нема про що мусолити.
Мусолити треба і спитати теж треба. Бажано з судовим вироком.
  smdtranz написав:
вы как готовились лично? служили в армии? ходили на курс по стрельбе и обращении с оружием?
знаете, как сделать взрывчатку из того, что можно купить в магазине?

Я вам більше того скажу, я не тільки до війни не готувався. Я не вчився на хірурга, щоб зробити собі апендектомію. Я не закінчув автомобільно-дорожній, щоб класти правильно асфальт. Я не придбав пожежне авто, щоб при нагоді погасити пожежу.
Пірогі должен пєч пірожнік, а сапогі тачать сапожнік.


так а у нас Зеленский и слуга народа шли на выборы с лозунгами «готовимся к войне» или «объявляем с завтра призыв в армию чтоб каждый умел держать автомат»? сколько % они набрали в Буче и Мариуполе?
их выбрали, они то что обещали, то и сделали. вопросы?

а с пожарными аналогия так себе. вы ж говорите, что надо было готовиться к войне, а не к пожарам. а война штука массовая, все должны уметь, это не хирургия и не дороги. пример швейцарии есть вон или израиля.

а то нормально устроились, до войны: армия фигня, служить не хочу, пусть служит Микола. а как война, то почему не готовились)) если вы так все знали, что ж не уехали с Бучи?
у меня вон друзья еще перед новым годом сняли квартиру во Львове, чтоб иметь куда уехать. и создали группу в тг, чтоб быстро друг друга оповещать. и вещи уже сложены были.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 11:49

  sens написав:
  trololo написав:на вимогу sashaqbl , скріни про оплату 10к на ПЖ

https://postimg.cc/Dm6qXqRg
https://postimg.cc/gnr6L1Vz
що це означає для всіх!? Яке призначення переказу і кому відправляли ?

Означает что спор по снятию Залужного привселюдно проигран, но человек вышел из неприятной ситуации красавчиком ) 2 фонда: Стерненко и ПЖ.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 11:50

Schmit

ну так, 73% и виноваты. у нас демократия. проголосовали за развал экономики, денег нет — нет и армии и оружия. и миллионы заробитчан по польшам и сша за последние 30 лет.
тех, кто должен был оборонять страну или делать оружие сейчас.

опять же, мы не знаем, как было принято решение об отставке Залужного. он и сам мог попросить, доверяя Сырскому. вряд ли единолично Зеленский все это сделал
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 11:51

  Schmit написав:
  smdtranz написав:Schmit

так вы ж сами себе противоречите.
надо менять коней на переправе или оставаться с некомпетентными чиновниками?

Де у моїх дописах ви вичитали, що "надо менять коней на переправе"? Це остання справа під счас війни, але якщо вже і "мєнять", то не цих генералів - точно. Політичне керівництво, яке найбільше нафакапило - всі на місці.

  smdtranz написав:ну не готовились к войне. нафига это мусолить два года?

Ну як не мусолить, коли втрачено тисячі життів українців, величезні території окуповані, державність висить на волосині... Повинен за це хтось відповідати чи ні?, коли з 2019 попереджали усі "порохоботи", а безпосередньо за рік до вторгення - провідні спецслужби.
  smdtranz написав:кто выбирал один за другим популистов?

73% какаяразніца...
  smdtranz написав:вы как готовились лично?

З 2019 намагався переконати 73% не робити державі харакірі.

Від брехні гидко,іншої реакції немає. Можна казати кожному,що особисто ти зробив для держави,проте влада не розуміє своїх помилок. Це насправді велике лихо. Треба вже з чогось почати. Коли депутат має зп 500000 грн і не декларує заощадження, спокійно через банк сплачує за квартиру 2000000 грн і не має ніде жодної інформації про блокування рахунків. Ось так це працює?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 11:53

  vitaliiangel написав:тем временем где-то на рф
кому тут до сих пор непонятны причины войны?
деградация, вот причина.

Для чого викладати такі відео ,яка мета?
sens
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