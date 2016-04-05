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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 лют, 2024 11:54
stm написав: sens написав:
що це означає для всіх!? Яке призначення переказу і кому відправляли ?
Означает что спор по снятию Залужного привселюдно проигран, но человек вышел из неприятной ситуации красавчиком ) 2 фонда: Стерненко и ПЖ.
ПЖ це що?
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Додано: Пон 12 лют, 2024 11:54
smdtranz написав:Schmit
ну так, 73% и виноваты.
Завжи про це і кажу.
По історії українці вже неодноразово своїми ж руками руйнували державність.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 12 лют, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 11:54
sens написав:
ПЖ це що?
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Додано: Пон 12 лют, 2024 11:58
freeze написав:
Вроде такая пословица есть, пока толстый похудеет,
Я уже пару раз здесь говорил, ситуация гораздо хуже, чем вы здесь все говорите. Мало снарядов. Мало людей. Орки с утра до вечера беспрерывно насыпают снарядами мальчиков для битья. У нас только за вчера два 200-х молодых хлопца, обстрелы, обстрелы. Где им замена ? И что дальше ? Понятно, что дальше будет хуже.
В нас на забезпечення дали один бат.
Нез знаю шо там , ступінь залежності. І нах таке робити...
діло в тому шо ми на запорізькому а вони в авдіївці. Ну і якогось інформують нас про втрати і різні нп.
Так от там останні 5 днів, жопа. Такими темпами їх вистачить на тиждень.
А в нас каби сипляться ... як восени було.
Тупо по остаткам посадок. Сидить там 4 чоловік а їм на голови така хрєнь, шо яма як кімната. Од людей одне шмаття лишається.
вони готуються до контрконтрнаступу. Лазять по передку міни знімають і дорогу латають ...
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:02
smdtranz написав:
...вряд ли единолично Зеленский все это сделал
Такие вопросы по любому должны обсуждаться. Нелогично, чтобы один человек принимал такое решение. Ему надо команда, которая будет нормально работать и решать поставленные задачи и наявные вопросы.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:05
Faceless написав: sens написав:
ПЖ це що?
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:07
stm написав: Schmit написав: smdtranz написав:Schmit
ну так, 73% и виноваты.
Завжи про це і кажу.
45,6% голосовали; 38% вообще не ходили на выборы. 15% самых умных всегда проиграют схватку, надо лучше стараться и добить хотя бы до 20%, тогда появиться шанс, а так самый умный городской сумасшедший кричащий что Земле прийдёт конец. И ведь когда-то он прийдёт
38% політікой нє інтєрєсуются, от політика ними і зацікавилась.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 12 лют, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:07
sens написав:
що це означає для всіх!? Яке призначення переказу і кому відправляли ?
фонд ПЖ, актуальний збір на БПЛА для РУБАК ДШВ (пульстрони) мавіки, шарки кажани фпв, короче все що треба. думаю sashaqbl не буде проти саме на цей збір ПЖ.
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 12 лют, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:09
Притула С.Д. вже себе вичерпав ?
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